Манипуляция: действия Россия в Украине направлены на защиту мирных жителей Донбасса

Тезисы видео:

1) На востоке Украины, в ДНР и ЛНР, гибнут мирные жители, никто их не видел и не считал;

2) По данным ОБСЕ, погибли 13 тыс. человек;

3) Россия действует в Украине, чтобы защищать мирных жителей Донбасса;

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет является фрагментом одного из брифингов Марии Захаровой, представителя российского Министерства иностранных дел. Во время него она отвечала на вопросы журналистов, в том числе и представителей западных средств массовой информации.

Мария Захарова говорит неправду. Причем неоднократно. Правду она сказала только один раз, когда упомянула количество жертв вооруженного конфликта в Донбассе. Вооруженный конфликт (фактически война – ред.) на Донбассе начался после того, как Россия аннексировала Крым и затем поддержала сепаратистов из Донецкой и Луганских областей.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подсчитало количество жертв боевых действий на Донбассе: "по подсчетам УВКПЧ ООН, общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине (с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года), составляет 42 000-44 000: 13 100 - 13 300 погибших (по меньшей мере 3 374 гражданских и около 5 700 членов вооруженных групп); и 29 500–33 500 раненых (7 000–9 000 гражданских лиц, 9 700–10 700 украинских военных и 12 700–13 700 членов вооруженных групп). Следует отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: с 33-34 процентов в 2014 году (одно погибшее гражданское лицо на двух погибших украинских солдат или членов вооруженных групп), до 4-5 процентов в 2019-2020 годах: одно гражданское лицо , погибла в результате артиллерийских обстрелов, огня из СЗЛО (стрелкового оружия и легких вооружений – ред. ) и инцидентов, связанных с минами на 20-22 украинских солдат или членов вооруженных групп, погибших в результате артиллерийских обстрелов, огня и связанных с минами".

Подчеркиваем, что согласно докладу ОБСЕ о ситуации с правами человека в Украине ( с 1 августа 2020 по 31 января 2021 года), “за весь период конфликта, с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года, УВКПЧ зафиксировало в целом 3 077 погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом (1 828 мужчин, 1 064 женщины, 99 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, чей пол неизвестен). Учитывая 298 погибших на борту самолета рейса МН17 «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года, общее количество погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом достигло, по меньшей мере, 3 375 человек. Число раненых гражданских лиц, по оценкам, превышает 7 000”.

Манипуляция: действия Россия в Украине направлены на защиту мирных жителей Донбасса © Ekrano nuotr.

Российская сторона, в том числе сама Мария Захарова неоднократно заявляют о том, что «то, что происходит на Донбассе, — это и есть геноцид». Однако наши коллеги из издания sysblok.ru ознакомились с данными ежегодных отчетов Уполномоченного по правам человека Донецкой народной республики. Данные пророссийских сепаратистов указывают на то, что российская сторона, говоря о геноциде населения Донбасса, врет.

Манипуляция: действия Россия в Украине направлены на защиту мирных жителей Донбасса © Ekrano nuotr.

Конвенция ООН определяет геноцид как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путём:

* убийства членов этой группы;

* причинения серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

* мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;

* насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую;

* предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опроверг утверждение президента РФ Владимира Путина о происходящем на территории Донбасса геноциде. “Действия” России в Украине - это самая настоящая война, которая уже привела к масштабным перемещениям населения. Свои дома покинули около 12 млн жителей Украины. Примерено семь миллионов из них стали внутренне перемещенными лицами и пять миллионов – беженцами в соседних странах. Более 13 миллионов человек по всей стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Вердикт:

Выступление Марии Захаровой - манипуляция фактами. Она пытается оправдывать войну, развязанную Российской Федерацией против Украины.