Манипуляция: „бывший канцлер Германии заткнула всю верхушку! 8 минут назад речь Меркель о России потрясла ЕС”

Teiginiai



Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявила, что с Россией необходимо разговаривать, потому что с ней еще рядом жить, и что надежная долговременная архитектура безопасности без учета ее позиций немыслима. Речь, в которой Меркель, якобы сделала это заявления потрясла весь Европейский Союз.



Verdiktas



Видеосюжет является одной большой мистификацией, в которой, в угоду пропаганде замалчивается о одних фактах и говорится о других. Во-первых, Ангела Меркель не является действующим политиком, во-вторых, слова Меркель оказались вырваны из контекста ее последних выступлений и совершенно не являются свидетельством того, что экс-канцлер заявляет о необходимости начать диалог с Российской Федерацией. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Видеосюжет является пересказом фрагмента статьи, которая появилась несколько дней назад на сайте российского издания “Взгляд – деловая газета”. Авторы и видеосюжета, и статьи манипулирует фактами: начиная с того, что в Европе господствует русофобия и заканчивая тем, что Ангела Меркель, экс-канцлер Германии вступила в спор с германским правительством и заявляет о необходимости договариваться с Российской Федерацией. На самом деле авторы видеосюжета и автор статьи ссылаются на слова Меркель, вырванные из контекста во время ее выступления на юбилее влиятельного германского издания Süddeutsche Zeitung и на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля.

На открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля Меркель заявила следующее:

“Необходимо серьезно относиться к его словам (к угрозам российского президента Владимира Путина применить в войне против Украины ядерное оружие – ред.), не игнорировать их с самого начала, считая блефом”.

В свою очередь во время выступления на юбилее Süddeutsche Zeitung, Меркель отметила:

„Агрессивная война России и президента Путина против Украины разрушает основы всего, о чем международное сообщество, в том числе тогдашний Советский Союз, а затем Россия, договорились в процессе СБСЕ и в Парижской хартии. 24 февраля этого года стало переломным моментом. И поворотный момент, когда всем нам настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не классифицировать их как блеф с самого начала. Ввиду этой шокирующей ситуации, я думаю, очень важно, чтобы и как Германия, Европейский союз и трансатлантический оборонительный альянс НАТО заняли столь же единую, сколь и решительную позицию для защиты суверенитета и целостности Украина и восстановить.

На мой взгляд, это может идти рука об руку с постоянным рассмотрением того, что кажется таким немыслимым в данный момент, а именно, как можно разработать будущую архитектуру европейской безопасности в рамках международного права, которое в конечном итоге удовлетворяет этому требованию только в том случае, если в него включена и Россия. может иметь место. Потому что, пока нам это не удалось, холодная война не закончится”.

В своем большом интервью, которое в конце лета Меркель дала журналисту еженедельника Der Spiegel в берлинский театр "Шаубюне", экс-канцлер ФРГ подчеркнула:

"У меня определенное представление о ценностях, и оно принципиально отличается от представления президента Путина о ценностях. Он считает демократию неправильной, я - правильной и самой человечной формой правления при всех ее изъянах".

Помимо этого, как сообщает BBC в интервью телеканалу ARD, Меркель недвусмысленно осудила агрессивную войну России, однако добавила, что и Запад не сделал всего необходимого, чтобы ее предотвратить.

“То, что произошло, - это большая ошибка со стороны России… разрыв со всеми нормами международного права, которые позволяют нам мирно сосуществовать в Европе. Я не разделяю мнение господина Путина, чтобы было ясно. Но нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить эту войну в Украине. И мы должны подумать и об этом тоже”.

Автор статьи, и автор видео, пересказавший фрагмент публикации, попытались создать видимость того, что Ангела Меркель высказывается в поддержку Российской Федерации, предлагает вновь наладить бизнес-отношения с Кремлем. Это неправда.