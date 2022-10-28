Манипуляция: “Беларусь находится под прицелом блока НАТО, который желает прямого военного столкновения”

Teiginiai



Николай Щекин рассуждает о якобы агрессивных планах НАТО в отношении Беларуси, направленных на захват ее территории. Особая роль в этой тираде отводится Польше, а также ее спецслужбам. Щекин называет власти Польши “фашистской кликой” и заявляет, что теперешние ядерные учения НАТО - “это вызов всему цивилизованному и свободному миру”, а сегодняшняя Украина “превратилась в террористический механизм, ведущий к самоуничтожению”. Щекин резюмирует, что союз с Россией дал Беларуси “уверенность в завтрашнем дне”



Verdiktas



Текст направлен на оправдание внутренней и внешней политики нелегитимного режима Лукашенко, существование которого в Беларуси после августа 2020 г. обусловлено применением грубой силы в отношении граждан, а также всесторонней поддержкой Кремля. Зависимость режима Лукашенко от Москвы также объясняет нарративы Щекина в отношении НАТО, Польши и Украины. При этом Щекин сознательно пытается переложить ответственность с России, развязавшей агрессивную войну в регионе, на блок НАТО и, в особенности, на Польшу. Рассуждения Щекина о “провокационных планах Запада” в отношении Беларуси граничат с конспирологией. Наш вердикт - ложь и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Пропагандисты режима Лукашенко очень часто разбрасываются терминами “фашизм” и “фашистский”. С примером развенчания подобной риторики можно ознакомиться здесь. Стоит напомнить, что один из идеологов фашизма Бенито Муссолини писал о том, что “фашистское государство организует нацию, но оставляет для индивидов достаточное пространство; оно ограничило бесполезные и вредные свободы и сохранило существенные”. При этом перечень этих свобод определяет сам режим. Слово “клика” в контексте русскоязычной политологии относится к неформальным политическим союзам, имеющим целью захват власти или установление контроля над ней с помощью нелегальных средств.

Простое сопоставление данных терминов с контекстом современной Польши показывает, что Щекин намеренно использует фразу “фашистская клика” в манипулятивных пропагандистских целях, распространяя лживое мнение о современной Польше среди потенциальной аудитории. С оценками различных выборов в Польше можно ознакомиться на сайте Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Анализ этих отчетов лишь подтверждает демократичность выборов, а, значит, и легитимность избранных представителей, обладающим публичным мандатом от общества для осуществления своих полномочий. Поэтому, заявления о польских властях как о “фашистской клике” являются ложью.

Заявления Щекина о том, что Беларусь находится под прямым прицелом НАТО и особенно польских спецслужб, жаждущих прямого столкновения, являются традиционным нарративом, который режим Лукашенко начал озвучивать в скорости после выборов 2020 г. Пример такого заявления самого Лукашенко можно прочитать, например, здесь. Логика таких заявлений двояка. Во-первых, режим попытался слепить из Польши образ главного врага Беларуси и ее общества. В последствие это также привело к принудительному закрытию организаций польского национального меньшинства в Беларуси, репрессиям по отношению к их активистам, ликвидации польскоязычного среднего образования и уничтожению мест памяти, связанных с Армией Крайовой. Во-вторых, как следует из приведенной ссылки на заявления Лукашенко, будучи обвиненным в фашизме, режим сам стал активно использовать подобную риторику в отношении своих оппонентов, впоследствии инструментализировав это в законодательных нововведениях. В целом, данный нарратив призван оправдать жестокость режима Лукашенко по отношению к политическим оппонентам и гражданскому обществу. Поэтому он является манипулятивным и имеет четко выраженную пропагандистскую направленность с элементами конспирологии.

Фраза Щекина о том, что союз с Россией дал “уверенность в завтрашнем дне” опять же направлена на оправдание действий режима Лукашенко, поскольку именно администрация в Минске является его главным бенефициаром после августа 2020 г. Таким образом, именно поддержка Москвы стала определяющим фактором для того, чтобы режим Лукашенко выдержал протесты, консолидировался и начал наступление на гражданское общество. Стоит также помнить, что такая “уверенность в завтрашнем дне” стоила Беларуси усиления зависимости от Москвы, сопряженной с потерей многих атрибутов независимой политики, а также безоговорочной поддержки режимом Лукашенко агрессивной политики Кремля.

Подобная зависимость и обусловленная ей поддержка выражается, кроме прочего, в тиражировании кремлевских нарративов по отношению к Украине, ее внутренней политике и геополитическому выбору. Поэтому неудивительно, что Щекин говорит об Украине как о “террористическом механизме, ведущем к самоуничтожению”. Здесь стоит напомнить, что именно Россия развязала агрессивную войну с Украиной, направленную на демонтаж украинской государственности и отторжение территорий. И именно путинский режим втянул в эту войну Беларусь, используя зависимость нелегитимного режима Лукашенко от политической поддержки Москвы.