Ложь: «золотому миллиарду» — “сладкое благоденствие”, остальным — голод и войны

Тезисы видео:

1) Вообще, первый раз Европейский союз врать про продовольствие начал ещё в 1096 году. Да-да, именно тогда первые, едва образовавшиеся европейские государства — и 30 лет не было некоторым из них (!) — уже убедили своих граждан в наличии огромных запасов еды на Ближнем Востоке;

2) Разработав теорию “постмодернистского мира”, мира после “четвёртой промышленной революции”, англосаксы пришли к выводу, что развитие информационных технологий приведёт к созданию рабочих и обслуживающих киберорганизмов уже в ближайшие 20−30 лет. Успехи в генной инженерии позволят печатать говядину на 3D-принтере, на нём же можно производить и небиологические предметы — машины, дворцы, самолёты… Они посчитали всю знать (по их мнению), всех ротшильдов-рокфеллеров-чубайсов и прочих морганов с габсбургами, — и получилось у них чуть меньше миллиарда. Добавили в этот список пару-тройку суперпрофессиональных солдат, миллион-другой крутых айтишников и высокопоставленных слуг-мажордомов — вот и вышел миллиард. Они назвали его “золотым”;

3) Это конкретная работа структур Клауса Шваба и Билла Гейтса, это направление развития человеческой цивилизации по мнению клана Ротшильдов;

4) “Коллективный Запад” пытался организовать мировой голод (мы постарались сохранить оригинальный текс материала – Ред.).

Комментарий Delfi.ru:

Один из российских пропагандистских порталов опубликовал сполный фейков материал, автор которого на полном серьезе рассуждает о том, что западные страны пытаются вызвать мировой голод, чтобы сократить человечество до "золотого миллиарда".

Автор делает гигантскую ошибку, когда заявляет, что Европейский Союз, либо его аналог существовали в 1096 году. На самом деле Евросоюз в такой форме, каким мы его знаем, появился в 1993 году, когда был проведен в жизнь Маастрихтский договор. С причинами и краткой историей крестовых походов можно ознакомиться здесь и здесь. Они не имеют ничего общего с тем, что сообщает в своей статье автор.

Далее в статье автор занимается тем, что пересказывает и смешивает в единое целое ряд конспирологических теорий. Здесь и теория о “золотом миллиарде”, и заговор мировых элит, и планы Ротшильда и Рокфеллера, и Бильдербергский клуб, и заговор англосаксов, и Клаус Шваб, организатор международного экономического форума в Давосе. Все эти теории объединяет одно – они являются выдумкой.

Заявления о том, что западные страны пытаются организовать продовольственный кризис, являются повторением официальной пропаганды. Подробнее о том, как российские СМИ и МИД распространяют дезинформацию о продовольственном кризисе, можно прочитать здесь и здесь.

Однако на самом деле вина за начало продовольственного кризиса полностью ложится на плечи России, так как российский военный флот с началом полномасштабной войны с Украиной заблокировал украинские морские порты. Более того, западные страны предприняли ряд усилий, чтобы помочь Украине решить проблему как с хранящимся зерном, так и с подготовкой к сбору нового урожая.

Вердикт:

Практически весь материал представляет пересказ фантасмагорических, не имеющих ничего общего с действительностью конспирологических теорий. Наш вердикт – фейк.