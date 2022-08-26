Ложь: западные страны стремятся создать “служебных людей”

Teiginiai

Международные элиты собираются искусственным образом при помощи редактирования генома и искусственной матки создать “служебных людей”. Весь этот процесс курировал Аллен Даллес при поддержке Рокфеллера, - они создали Всемирную Организацию Здравоохранения. При помощи ВОЗ они взяли под контроль здоровье жителей.

Verdiktas

Факты, о которых в своем видео говорит Ковальчук, вырваны из контекста, искажены до такой степени, что теряют свое первоначальное значение. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Цитаты и документы, на которые в видеосюжете ссылается известный российский ученый-физик Михаил Ковальчук, являются мистификацией и подделкой. Видео, в котором, Ковальчук рассказывает о своих подозрениях, вскоре исполнится два года. Ранее мы подготовили обширный материал, в котором рассказываем о феерических выдумках Ковальчука.

Вкратце:

План Даллеса, на существование которого ссылается Ковальчук, - миф , который никогда не существовал в реальности. В том виде, в котором цитируется, "план Даллеса" нигде не был опубликован, а английский оригинал этого текста никогда не был представлен. Текст, приписываемый Даллесу, впервые появился в российской печати в начале 1990-х годов и представляет собой подборку фрагментов романа А. С. Иванова "Вечный зов" в редакции 1981 года.



О создании ВОЗ подробно можно узнать здесь. Однако определенное влияние на ВОЗ фонд Рокфеллера оказал. Ничего таинственного в этом нет, и узнать подробности можно здесь. Брок Чисхольм, первый Генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения, не говорил того, что ему приписывает Ковальчук. Слова Чисхольма исковерканы сторонниками конспирологических теорий.

Меморандум об исследовании национальной безопасности: последствия роста населения во всем мире для безопасности США и зарубежных интересов от 10 декабря 1974 г. действительно существует (с ним можно ознакомиться здесь), но, как и в случае с Чисхольмом, сторонники конспирологических теорий серьезно исказили его содержание.

Подробный разбор того, как российский ученый и физик запутался в конспирологических теориях и стал сторонником теории “служебного человека”, можно прочитать в материале наших коллег из Казахстана.