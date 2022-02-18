Тезисы видео:

1) Пандемия будет продолжаться до того момента, пока общество не будет выдрессировано до такой степени, что согласиться на все, что ему предложат власть имущие. Билл Гейтс все предвидел: всех прививают вакцинами, состав которых неизвестен, потом всех выдрессируют. Неизвестно, сколько сможет выжить, а те, кто выживут, будут жить в реальности Оруэлла;

Билл Гейтс сотрудничал с фондом Рокфеллера, а фонд Рокфеллера уже в 2010 году подготовил сценарий пандемии, и он один в один совпадает с тем, как развивается пандемия коронавируса. Гейтс сообщает, что желает спасти мир, предвидит это на много лет вперед, заявляет, что для этого потребуются вакцины. Одновременно этот же человек сообщает, что на планете слишком много людей и спасением для этого мира является сокращение численности человечества. Также надо придумать, как уменьшить их численность. Как это все понимать?

2) Против эпидемии свиного гриппа вакцинировали детей, тысячи из них из-за вакцины впали в спячку и так и не пробудились.

Ложь: за пандемию коронавируса ответственны Билл Гейтс и Рокфеллер © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Видео представляет собой фрагмент сюжета, по всей вероятности, опубликованного на польскоязычном канале крайне правого толка wRealu24 (на это указывает логотип канала wRealu24 в левом верхнем углу видео) в Youtube. Эксперт, который пугает конспирологическими теориями, не имеющими ничего общего с действительностью, — это известный в Польше, в том числе благодаря своим антисемитскими заявлениям, журналист Войцех Сумлиньски.

В октябре прошлого года Youtube удалил фильм Сумлински и заблокировал профиль журналиста, в своем пресс-релизе социальная сеть сообщила: “антисемитизму не место на YouTube. У нас есть четкое руководство сообщества и строгие правила, запрещающие распространение ненависти. Мы закрываем любой канал, который неоднократно нарушал или грубо нарушает эти правила. После тщательного изучения контента, о котором нам сообщили, мы обнаружили на этом канале еще больше видеосюжетов, нарушающих наши правила распространения ненависти, содержащих утверждения о том, что определенные группы людей являются злыми, аморальными или порочными на основании таких характеристик, как национальность, религия, этническая принадлежность, например. В результате канал был закрыт”.

Несколько ранее господин Сумлински стал участником ряда скандалов, в которых его обвинили в том, что он занимается плагиатом репортажей и книг других авторов и журналистов.

Билл Гейтс иногда отдельно, иногда вместе с Ротшильдами, Рокфеллерами, масонами и сионистами, согласно сторонникам конспирологических теорий, являются участниками мирового заговора либо для уничтожения человечества, либо для захвата власти над человечеством. И мы, и наши коллеги из зарубежных изданий неоднократно обращали внимание на то, что подобные теории являются ложными.

Американский благотворительный фонд Рокфеллера в 2010 году опубликовал документ "Сценарии будущего технологий и международного развития", в котором была попытка смоделировать различные сценарии будущего – от самых пессимистичных до самых радужных.

В разделе "Lock Step" (шаг к локдауну) описан сценарий авторитарного контроля после гипотетической новой пандемии гриппа. Согласно сценарию "Lock Step", в мире произошла пандемия, в результате которой 20% мирового населения было инфицировано новым вирусом, умерло 8 миллионов человек. Мир является местом более жесткого государственного контроля сверху вниз и более авторитарного руководства с ограниченными инновациями и растущим сопротивлением граждан.

Один отрывок действительно пугающе напоминает пандемию нового коронавируса: "пандемия охватила планету, хотя непропорционально большое количество погибло в Африке, Юго-Восточной Азии и Центральной Америке, где вирус распространился как лесной пожар в отсутствие официальных протоколов сдерживания". Сегодня уже известно, что непропорционально большое количество смертей от COVID-19 произошло в Северной Америке (США), Бразилии (Южная Америка) и Индии (Южная Азия). Очередной отрывок об "обязательном ношении масок" и "проверках температуры тела при входе в общественные места, такие как вокзалы и супермаркеты", более-менее совпадает с реальными мерами по ограничению распространения COVID-19.

Тем не менее, коронавирус как таковой в отчете Фонда Рокфеллера не упоминается. Также стоит обратить внимание: сценарий "Lock Step" описывает продолжение авторитарной политики после отступления пандемии, однако там нет никаких упоминаний о заговоре с целью распространения нового вируса среди населения. "Сценарии будущего технологий и международного развития" не содержат доказательств заговора элиты с целью установления нового миропорядка с помощью COVID-19.

Подобные учения проводились неоднократно (например, Событие 201) и практически каждое из них вызвало попытки конспирологов обвинить всех, кто принимал участие в учениях, моделировании таких событий, в причастности к попыткам уничтожения человечества. Тогда как на самом деле это - учения, тренировка сродни учениям тревожных служб или пожарных.

Сумлински также забывает или сознательно игнорирует то, что именно вакцины являются самым эффективным средством борьбы с вирусами. Именно благодаря вакцинам были спасены миллионы и миллионы человеческих жизней и побежден ряд опасных болезней. Напомним, что благодаря прививкам практически исчезла такая опасная болезнь как оспа.

Билл Гейтс не призывал к сокращению населения Земли. Выступление Билла Гейтса на конференции TED 2010 года посвящалось окружающей среде и выбросам углекислого газа, в связи с чем Гейтс рассматривал некоторые варианты сокращения выбросов CO₂ в атмосферу. Среди них – замедление роста популяции. Гейтс тогда сообщил, что спасение жизней детей может помочь замедлить рост населения. Филантроп подчеркнул, что главная цель вакцинации заключается именно в снижении детской смертности в развивающихся странах, что, по мнению миллиардера, может замедлить рост населения на 10-15 проц. Никаких заявлений о намерении "насильно сокращать" численность населения Гейтс не делал – о таком фейке уже писали наши коллеги из издания stopfake.org.

Не слишком соответствуют истине и заявления журналиста-расследователя из Польши о том, что в тысячи детей в Швеции впали в спячку из-за прививок от свиного гриппа и никогда не проснулись.

Приводим фрагмент из материала наших коллег из издания voxukraine.org: в исследовании 2018 года авторы изучали влияние вакцин против гриппа H1N1, среди которых была также вакцина Pandemrix европейского производителя GlaxoSmithKline. Исследование проводилось по данным таких стран, как Канада, Дания, Испания, Швеция, Тайвань, Нидерланды и Великобритания, и в ряде этих стран использовали вакцину Pandemrix. За исключением Швеции и Тайваня, в исследовании не обнаружили рост уровня заболевания нарколепсией после вакцинации. И хотя рост случаев нарколепсии в Швеции связывают с вакциной Pandemrix, в других странах, где также использовали этот препарат, подобного не наблюдалось.

В другом исследовании отмечают, что выводы относительно повышенного риска нарколепсии после получения вакцины Pandemrix следует делать с осторожностью из-за возможных предубеждений. В любом случае нарколепсия — редкое заболевание, и преимущества иммунизации все же превышают возможный риск развития нарколепсии в результате вакцинации.

Немного цифр: 30 июня 2011 года Государственное фармацевтическое управление опубликовало результаты своего расследования. Среди невакцинированных детей и подростков распространенность нарколепсии составляла 0,64 случая на 100 тыс. человеко-лет. Среди вакцинированных — 4,2 на 100 тыс. человеко-лет. Связанный с вакциной риск развития болезни оценивался как 1:27 800, то есть один случай на 27 800 вакцинаций (с доверительным интервалом от 1:40 000 до 1:21 300). Подробно об этом можно узнать также здесь. Более чем очевидно, что нет и речи о тысячах, как утверждает Сумлински, впавших в спячку и умерших детей. Да, люди заболели, да, нарколепсия - опасная болезнь, но тысяч и тысяч умерших не было. Журналист манипулирует фактами.

Вердикт: Все доказательства, на которые ссылается Сумлински, на самом деле являются ничем иным, как фактами, которыми журналист манипулирует, чтобы вызвать негативную реакцию у зрителей и слушателей программы. Наш вердикт – ложь.