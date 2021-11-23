Ложь: вакцины от коронавируса вызывают тромбоз

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Патологоанатом доктор Райан Коул во время своего выступления на саммите Белых Халатов ссылается на данные системы регистрации осложнений после вакцинации VAERS о массовой смертности людей после, по его словам, “проходящих испытания” вакцин. Во время выступления доктор заявляет, что вакцины вызывают тромбоз.

Затем доктор заявляет, что вместе с вакциной в человеческое тело вводится токсин (шиповидный белок), который повреждает организм. По словам доктора, шиповидный белок не задерживается в плече, попадает в кровоток, циркулирует по всему телу и наносит органам - от головного мозга до печени, сердца, легких и яичников - непоправимый урон. Затем доктор ссылается на исследование ученых из Гарварда, которое проводилось на 13 медсестрах, и якобы доказывает правдивость его заявлений. Доктор также ссылается на некое исследование японских ученых об опасности шиповидного белка.

Более того, как утверждает доктор, шиповидный белок пересекает гематоэнцефалический барьер и попадает в мозг и таким образом повреждает клетки. Также, по мнению доктора, вакцины негативно влияют на фертильность и вызывают онкологические заболевания.

Комментарий Delfi.ru:

Видео представляет собой запись выступления патологоанатома доктора Райана Коула, во время саммита Белых Халатов.

Наши коллеги из международного агентства The Assosiate Press в этом материале разобрались с вопросом о том, являются ли белки-шипы в вакцинах токсинами (ответ – нет, не является).

„Белки-шипы вызывает иммунный ответ, но это не токсин”, - говорит Уильям Матчетт, исследователь вакцин из Медицинской школы Университета Миннесоты. - Все вакцины, получившие разрешение на экстренное использование в США, не содержат фактического белка-шипа от COVID-19 или живого вируса COVID-19. Белки-шипы, покрывающие коронавирус, позволяют ему легко заражать человеческую клетку и размножаться. Однако вакцина работает, обучая иммунную систему бороться со всплеском белков-шипов в организме и избавляться от него. В исследовании, написанном на японском языке, на которое ссылается доктор не рассматриваются белки-шипы вакцины”, – добавляет Матчетт.

Работа ученых из Гарварда, на которую ссылается доктор Райан Коул, действительно существует, но в ней нет ничего, что бы подтверждало его правоту.

“Белки-шипы перестали определяться через 14 дней после введения первой дозы вакцины, – сказал Матчетт об исследовании. - После второй дозы они не смогли обнаружить белки-шипы в крови ни одного из участников, потому что у всех участников были выработаны антитела”.

Дэвид Уолт, один из соавторов исследования, в беседе с международным агентством Reuters, заявил, что исследование обнаружило крошечные концентрации белка-шипа в первые пять дней после вакцинации, что показало, что организм вырабатывает белок, как задумано. Важно отметить, что количество этих белков-спайков снизилось в последующие недели, и после второй инъекции не было обнаружено никаких белков-спайков. Это связано с тем, что люди выработали антитела для удаления антигена из кровотока, создавая иммунный ответ в точности так, как была разработана вакцина. Уолт объяснил, что крошечные количества, измеренные в кровотоке вакцинированных людей, не были токсичными. Напротив, у людей, которые заразились коронавирусом, может развиться высокий уровень белка-шипа, который может вызвать побочные эффекты.

Подробно узнать о том, почему не следует полагаться на исследование японских ученых, на которое ссылается Райан Коул, можно прочитать в материале наших коллег из международного информационного агентства Reuters. Вкратце: представитель концерна Pfizer сообщил, что документ является Общим техническим документом (CTD). Фармацевтические компании должны подавать такие документы в регулирующие органы в Европейской экономической зоне, Японии и США, прежде чем лекарства или вакцины могут быть одобрены. Pfizer представила этот документ на оценку PMDA до того, как вакцина была сертифицирована, в феврале 2021 года.

“Мы можем подтвердить, что в документе нет никаких упоминаний о выбросах белков из вакцины, приводящих к образованию опасных токсинов, которые задерживаются в организме”, - утверждают в Pfizer.

В документе подробно описаны ранние фармакокинетические лабораторные исследования, которые оценивали, как вакцина вела себя в телах мышей и крыс. Исследование обнаружило ожидаемое воспаление, связанное с иммунным ответом, и пришло к выводу, что укол был безопасным. В вакцине токсинов не обнаружено.

Детально ознакомиться с тем, как действуют мРНК вакцины, можно здесь. О том почему, почему не стоит верить в слова Райана Коула ,писали также наши коллеги из изданий STOPFAKE.KZ и VOXUKRAINE.ORG. Исключительно подробный разбор того, как Коул манипулирует фактами, сделали в изданиях FACTCHECK.ORG и HEALTHFEEDBACK.ORG.

Ни Международное агентство по изучению рака, ни Национальный института рака США, ни Всемирная организация здравоохранения не подтверждают откровений господина Коула о том, что вакцины от коронавируса вызывают онкологические заболевания. Более того, согласно данным международных организаций, которые занимаются онкологическими заболеваниями, к факторам риска развития рака (и других неинфекционных заболеваний) относятся употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и загрязнение воздуха. Заявления врача о том, что вакцины провоцируют онкологические заболевания, является откровенной манипуляцией. Работы настоящих ученых, не склонных к популизму и манипуляциям по этой теме, можно прочитать здесь.

Вердикт: Доктор Райан Коул манипулирует фактами, перевирает данные, чтобы доказать свою точку зрения. Мы оцениваем материал как ложь и дезинформацию.