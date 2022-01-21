Тезисы видео:

1) Спутник V не является вакциной, так как не прошел испытаний. Они проводятся на людях, а это нарушение статей Конституции РФ и Нюрнбергского кодекса;

2) C 1996 года, когда начали прививать людей от гриппа, онкологических заболеваний стало в 4 раза больше;

3) Это не вакцина, а генно-терапевтическая процедура. Есть стабильные вирусы (видимо, те, которые не мутируют), от них можно вакцинироваться, коронавирус – быстро мутирующий вирус, при помощи каких-либо препаратов получить стойкий иммунный ответ на него невозможно.

Ложь: вакцины от коронавируса вызывают рак © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Выступления Александра Редько на самом деле представляет собой фрагмент передачи Осторожно: Спор (ведущая Ксения Собчак), в которой дискутировали Александр Редько и Александр Панчин, российский биолог, популяризатор науки, научный журналист, писатель и блогер. Передача вышла в конце июня прошлого года. Телеведущая (либо ее команда) после окончания программы опубликовала детальный разбор всех заявлений, которые сделали участники передачи.

Ранее мы также сделали разбор части тезисов Александра Редько, с текстом можно ознакомиться здесь. Вкратце: вакцинация ни статей Конституции РФ, ни Конституций других стран не нарушает, Нюрнбергского кодекса - тоже. Вакцинирование проводится с согласия, сами вакцины не являются экспериментальными, прошли соответствующие испытания и призваны защитить от болезни, а не навредить.

Спутник V и западные вакцины являются именно вакцинами и никоим образом не меняют или не влияют на геном вакцинированного ими человека. Повторяем: вакцины от коронавируса не меняют генетический код человека, мРНК не встраивается в ДНК. Все, что он делает, — это код для производства вирусного белка, который, в свою очередь, стимулирует выработку антител.

Влияние вакцин на появление и развитие онкологических заболеваний не доказано. Согласно данным ВОЗ, факторами риска развития раковых заболеваний являются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и загрязнение воздуха. Также факторами риска появления рака могут быть некоторые хронические инфекции, и в странах с низким и средним уровнем дохода эта проблема стоит особенно остро. В 2018 г. примерно 13% случаев рака, диагностированных во всем мире, были ассоциированы с канцерогенными инфекциями, такими как ВПЧ (вирус папилломы человека), гепатит B, гепатит C и вирус Эпштейна-Барра. Вирусы гепатита B и C и некоторые типы ВПЧ повышают риск развития рака печени и рака шейки матки соответственно. ВИЧ-инфекция также значительно повышает риск развития некоторых форм рака, в частности рака шейки матки.

Вердикт: Видео с выступлением Александра Редько является манипуляцией и попыткой ввести в заблуждение зрителей. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.