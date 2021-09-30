Ложь: вакцинация опасна, а от коронавируса почти никто не умирает

Тезисы видео:

1) Шафалинов не рекомендует прививаться, так как, по его мнению, здоровые люди переносят болезнь легко;

2) Врач утверждает, что туберкулез намного опаснее коронавируса, но практически сразу заявляет о том, что вакцинироваться от туберкулеза не нужно;

3) Вакцинация, по мнению Шафалинова, является опасной процедурой, которая может вызвать ряд опасных болезней. Сообщает (4.04 минута сюжета) о том, что Билл Гейтс инвестирует в вакцинацию, поскольку хочет заработать денег;

4) По словам врача, чрезвычайно опасно вакцинироваться, если у человека есть хронические заболевания;

5) Врач утверждает, что от коронавируса выздоравливает 99,0 проц. заболевших."К акая же это опасная инфекция (10.40 минута сюжета)? Это особо опасная паника, которая была посеяна средствами массовой информации”, – заявляет Шафалинов;

6) Ковидный паспорт в Израиле – это сегрегация нации и повторение Холокоста (11.40 минута);

7) 15.52 – минута сюжета, Шафалинов сообщает о том, что по всему миру происходит формирование "служебного человека", что, по его мнению, подтверждают слова Михаила Ковальчука, директора Курчатовского института;

8) 19.30 – минута сюжета – врач заявляет, что за весь прошедший год единственным показателем для госпитализации был на самом деле не коронавирус, а паническое состояние. В таком состоянии находились люди, у которых, например, была банальная температура. На 21.30 минуте сюжета Шафалинов сообщает, что лучшее средство для лечения – это чай с лимоном.

Комментарий Delfi.ru:

1) Далеко не все здоровые и молодые люди хорошо переносят заболевание коронавирусом.

"Тот тренд и, может быть, надежда на то, что я молодой, перенесу коронавирусную инфекцию в малосимптомной или бессимптомной форме, в настоящий момент не оправдывается, потому что вирус (штамм DELTA – ред.) более контагиозен, обладает большей скоростью распространения в человеческом организме и вызывает большую тяжесть течения заболевания. Повторяю, что особое беспокойство вызывает именно эта возрастная категория, и, да, лица в возрасте от 14 до 29 лет — более частые пациенты стационаров и, к сожалению, отделений реанимации", – подчеркивает заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Вакцины защищают и вас, и окружающих. Если вы все-таки заболели, то болезнь будет протекать гораздо легче, чем если бы вы не были вакцинированы. В случае заражения вакцинированные распространяют вирус на протяжении гораздо более короткого времени, чем все остальные инфицированные. А в-третьих, в тех редких случаях, когда человек заражается после полного курса вакцинации, у него гораздо меньшая вирусная нагрузка – количество вирусов в носу и горле, поэтому и другие при заражении от него получают гораздо меньшую «дозу» инфекции. Чем меньше вирусов у вас в носоглотке, тем меньше вероятность, что вы заразите других", – отмечает эксперт ВОЗ Катерин О’Брайен.

Стопкоронавирус.рф сообщает: вакцинация защищает от тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Ни одна вакцина в мире не может гарантировать 100% защиту от заболевания. Однако надёжные данные медицинских исследований позволяют говорить о том, что даже в том случае, если вакцинированный человек заболеет, заболевание будет протекать в более лёгкой форме. Отдельно отметим, что число заболевших среди прошедших вакцинацию крайне незначительно;

2) Туберкулез, о котором говорит, Шафалинов, действительно является опасным заболеванием. Именно поэтому для защиты от этой болезни используется прививка БЦЖ. Оставив на совести Шафалинова заявления, что от такой опасной болезни как туберкулез вакцинироваться не нужно, отметим: согласно данным ВОЗ, в 2019 году в результате заболевание туберкулезом скончались миллион четыреста тысяч человек. О вакцине БЦЖ, которая применяется в качестве сдерживающей меры против распространения туберкулеза, можно прочитать здесь. Благодаря же кампаниям по вакцинации, которые с начала 2000 года организует мировое сообщество, удалось спасти жизнь 63 миллионов человек. Фактически это означает, что, следуя логике господина Шафалинова, если отказаться от вакцинации от туберкулеза, каждый год в мире от этой болезни будет умирать от миллиона до двух миллионов человек;

3) Как у каждого лекарства, основанного на традиционной медицине или на народной, и у вакцин есть побочные эффекты. Есть они и у вакцин от коронавируса. К счастью, они являются достаточно легкими. ВОЗ сообщает: при вакцинации нередко наблюдается появление побочных эффектов от легких до умеренно выраженных. Это связано с тем, что иммунная система вызывает в организме реакции определенного типа: стимулирует усиление кровотока, чтобы обеспечить циркуляцию большего количества иммунных клеток, а также повышение температуры тела, чтобы уничтожить вирус.

Появление побочных эффектов в диапазоне от легких до умеренно выраженных, например, повышения температуры тела или боли в мышцах, является нормой и не должно вызывать беспокойство. Это свидетельствует о реакции иммунной системы на введение вакцины, в частности, на антиген (вещество, запускающее иммунный ответ), а также подготовку к борьбе с вирусом. Данные побочные эффекты, как правило, исчезают самостоятельно по прошествии нескольких дней. Распространенные побочные эффекты легкой или умеренной степени выраженности полезны, так как они свидетельствуют о результативности введения вакцины. Отсутствие побочных эффектов не означает отсутствия эффекта от вакцины. Оно свидетельствует об индивидуальном характере реакций организма.

Заявления Шафалинова о "зловещих" усилиях американского миллиардера Билла Гейтса по распространению практики вакцинации свидетельствуют о том, что российский врач является сторонником конспирологических теорий, о которых писали и мы, и наши коллеги из зарубежных изданий;

4) На самом деле, у людей, имеющих хронические заболевания, шансы умереть от коронавируса намного выше, чем от прививки. В инструкции использования вакцины российского производства "Спутник V" говорится, что его "с осторожностью можно применять при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, инфарктах миокарда в анамнезе, ИШМ, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких)". Здесь можно прочитать ряд интервью с больными из России, у которых, например, онкология, ВИЧ и которые вакцинировались от коронавируса.

Сергей Харитонов, молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ им. Ломоносова: "риски от вакцинации при наличии практически любых состояний ниже, чем риски от реального заражения коронавирусом. Единственное важнейшее исключение, про которое надо говорить, про которое пишут все исследователи, — это прямая аллергия к компонентам вакцины. Если вы аллергик, надо проконсультироваться на предмет состава и на предмет прямой аллергии. Всем остальным при наличии практически любых состояний, даже серьезной онкологии, вакцина будет более полезна, чем реальный коронавирус";

5) Заявления Шафалинова о том, что COVID-19 не представляет опасность как болезнь, являются ложными. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться со статистикой. Если в результате заболевания гриппом каждый год в мире умирает от 291 646 человек, то пандемия коронавируса, согласно официальным данным, уже унесла жизни 4,745,035 человек. По другим данным, которые представило влиятельное британское издание The Economist, количество жертв пандемии намного больше – 18,4 миллиона человек. Согласно официальным российским данным, болезнь унесла жизни 203 тысяч российских граждан. Эти данные не очень-то согласуются с заверениями Шафалинова о том, что коронавирус не является опасной болезнью.

ВОЗ: по имеющимся сведениям, летальность (то есть количество умерших, отнесенное к числу зарегистрированных случаев заболевания) колеблется в пределах 3–4%, а доля умерших от инфекции (количество умерших, отнесенное к числу лиц с инфекционными заболеваниями) ниже. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%;

6) Заявления Шафалинова, о том, что правительство Израиля, внедряя кампанию вакцинации населения своей страны, фактически осуществляет второй Холокост, являются, по нашему мнению, ничем иным, как неприкрытым цинизмом и антисемитизмом;

7) Идеи о создании "служебного человека" являются ничем иным, как очередной конспирологической теорией. О том, почему не нужно верить в эту теорию, мы уже писали.

Вкратце: теория Михаила Ковальчука построена на полностью ложных предпосылках и является ничем иным, как фантазиями г-на Ковальчука;

8) Нам в редакции кажется, что миллионы людей, которые на данный момент по всему миру получает лечение в больницах, цепляются за жизнь в отделениях реанимации, не согласятся с мнением Шафалинова о том, что они болеют неопасной болезнью, а в реанимацию их отправила паника, которой они поддались.

Вердикт: Высказывания Шафалинова являются полностью ложными. Врач то ли сознательно, то ли в попытке привлечь внимание к своей персоне цинично озвучивает ряд конспирологических теорий, и заявляет, что под прикрытием вакцинирования правительство Израиля организовало второй Холокост для своего населения. Наш вердикт – ложь и дезинформация.