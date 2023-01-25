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Статья, автор которой пытается доказать, что беженцы из Украины несут ответственность за рост уголовных преступлений в Литве – неправда и дезинформация. Рассказываем, как мы это выяснили.
Неправда: в Литве увеличивается количество преступлений, в этом виноваты украинские беженцы
Неправда: в Литве увеличивается количество преступлений, в этом виноваты украинские беженцы
© Ekrano nuotr.

Teiginiai


В Литву возвращается организованная преступность, увеличивается количество уголовных преступлений, которые в основном совершают граждане Украины.

Verdiktas


Автор статьи обвиняет бежавших в Литву, жителей Украины во совершении преступлении. Однако не приводит никаких данных, ограничиваясь упоминанием нескольких случаев, распространяет слухи и неправду. Наш вердикт текст – является манипуляцией, дезинформацией и распространяет неправдивую информацию.

Melo detektoriaus komentaras


Со статистикой совершенных в Литве уголовных преступлений за 2006 – 2021 года можно ознакомиться здесь. Очевидно, что количество уголовных преступлений в Литве начиная с 2006 года и заканчивая 2021 систематически сокращалось, с 82 155 в 2006 году и заканчивая 42 525 случаями в 2021 году. В 2022 году, количество уголовных преступлений выросло до 45 710, однако это не является какой либо аномалией и более-менее соответствует 2020 году, когда литовская полиция зафиксировала 46 306 уголовных преступлений. Никаких оснований обвинять украинских беженцев за рост преступлений нет. Особо нам бы хотелось отметить, что в 2020 году войны в Украине не было, а количество преступлений оказалось выше, чем за 2022 год, когда в Литву приехали десятки тысяч украинских беженцев. Также в статье рассказывается якобы о том, что в Литве увеличивается число ограблений банкоматов, при помощи взрывчатых веществ. На самом деле это не правда. В 2022 году в Литве при помощи взрывчатых веществ было ограблено всего лишь три банкомата.

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