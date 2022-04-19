Тезисы видео:

1) Советом Европы руководят США и Англия;

2) Украиной управляет нацистское бандеровское руководство;

3) Британии и США планируют развалить Европу, наводнив ее украинскими беженцами;

4) Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины, но самое главное - против захвативших Украину и на протяжении 8 лет издевавшимися над мирным населением Донбасса нацистов;

Ложь: в Германии толпа украинцев убила русского подростка © Ekrano nuotr.

5) Поляки несмотря на то, что во время Второй мировой войны нацисты убили более 50 тыс. граждан Польши, радостно помогают украинским нацистам. Украинские нацисты из Польши хлынули в Европу, покой европейцам теперь будет только сниться. Беженцы из Украину станут грузом, который утащит на дно благополучие Европы;

6) Толпа украинцев в городе Эускирхен, недалеко от Кельна, жестоко избила 16-летнего русского подростка, который на следующий день скончался от полученных травм. Полиция арестовывать убийц не стала;

7) О полноценной интеграции беженцев в Германии в общество не может идти и речи. У выходцев из постсоветского пространства этот процесс в Европе занимает годы, а то и десятилетия;

8) Авторы видео подводят к мысли, что страны ЕС вскоре откажутся принимать беженцев из Украины.

Ложь: в Германии толпа украинцев убила русского подростка © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Ни США, ни Великобритания не управляют Советом Европы. Совет Европы — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству между странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития и законности. Организация не занимается ни экономическими, ни военно-политическими вопросами.

Руководящим органом Совета Европы является Комитет министров, который состоит из министров иностранных дел всех стран-членов и собирается на сессии один раз в год. Страны-председатели Комитета министров меняются каждые полгода по принципу ротации в алфавитном порядке. На сегодняшний день членами Совета Европы являются 46 государств.

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Украиной управляет руководство, избранное во время демократических выборов. Президент Зеленский по происхождению еврей, три дяди Зеленского погибли во время Холокоста. Узнать подробнее, почему и откуда в российских средствах массовой информации, пророссийских экспертов и у Владимира Путина, президента РФ появился нарратив о том, что Украиной якобы руководят нацисты и фашисты, можно здесь.

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Заявление о том, что США и Англия планируют развалить Европу, наводнив ее государства беженцами из Украины, не имеет под собой никаких оснований и является мифом и конспирологической теорией. Более того, именно Российская Федерация, которая развязала войну против Украины, несет ответственность за то, что миллионы украинцев стали беженцами. Это, кстати, подтверждает и ООН.

Создатели видеосюжета говорят, что Россия в Украине проводит спецоперацию. На самом же деле весь мир, считает, что Россия ведет с Украиной настоящую войну. Кризис в Донбассе начался не из-за Украины, а в результате действий сепаратистов из ДНР и ЛНР, активность которых спровоцировала и затем поддержала Российская Федерация. Российские СМИ и пророссийско настроенные эксперты и блогеры утверждают, что с 2014 по 2022 годы, то есть в течение 8 лет, украинская сторона проводила геноцид населения Донбасса. Однако это ложь. Более того, существуют основания, чтобы обвить именно ДНР и ЛНР в преступлениях и геноциде. Данные, собранные международными миссиями ОСПЧ и ОБСЕ, категорически опровергают любые заявления о каком-либо “геноциде” в Донбассе.

Опять таки, именно Россия препятствовала продлению мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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Тема Волынской резни является самым болезненным моментом в отношениях между Польшей и Украиной. Во время Второй мировой войны в 1943–1944 годах бойцами украинских отрядов ополчения были убиты десятки тысяч поляков, проживавших на территории Волыни и Галичины. Польская историография рассматривает ее как акт геноцида или серию масштабных расправ над поляками, совершенных тогда украинскими националистами.

Украинская историография считает это двусторонней этнической чисткой, происходившей во время военного конфликта между польскими и украинскими отрядами ополчения на протяжении Второй мировой войны. О том, почему российские и пророссийские СМИ и эксперты поднимают тему Волынской резни именно сейчас, можно прочитать в материале наших коллег из EUVSDISINFO.EU. Вкратце - это попытка посеять межнациональную рознь и рассорить украинцев и поляков.

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Сообщение о том, что толпа украинцев до смерти избила русского подростка, – фейк. Это выяснила немецкая полиция: “У полиции Бонна, которая отвечает за расследование тяжких преступлений в регионе, нет никакой информации о столь серьезном нападении и тем более о случае со смертельным исходом”, – говорится в твите полиции Бонна, опубликованном в воскресенье, 20 марта. “Эксперты считают, что речь идет о создании целенаправленного фейкового видео с целью разжигания ненависти”, – отметили в правоохранительных органах.

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Украина давно не является постсоветским государством. Постсоветским государством можно скорее назвать саму Россию. И Германия, и Евросоюз на помощь украинским беженцам и их интеграции в европейское общество выделяют значительные финансовые средства и разворачивают разнообразные программы помощи. Так, например, 7 апреля Европарламент проголосовал за выделение дополнительных средств для государств ЕС, принимающих беженцев из Украины. Эти страны могут рассчитывать в общей сложности на 3,4 миллиарда евро из так называемого пакета REACT-EU, предусмотренного на преодоление коронавирусного кризиса.

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Нет никакой информации о том, что Евросоюз отказывается принимать беженцев из Украины. Более того, ЕС разворачивает новые программы помощи.

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Соединенные Штаты Америки планируют принять около 100 000 беженцев из Украины. Не соответствуют истине слова авторов видео о Великобритании – на данный момент почти 30 тысяч украинских беженцев уже оформляют британские визы.

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Особенно нам бы хотелось отметить, что сам видеосюжет смонтирован чрезвычайно тенденциозно. Звуковая дорожка к кадрам со Дня защитника Украины 14 октября 2015 – это фрагмент одного из праздников Третьего Рейха, во время которого раздаются слова “зиг хайль”. Авторы видеосюжета намеренно демонстрируют радостных и улыбающихся во время украинского праздника людей, чтобы создать впечатление, что они одобряют нацизм и фашизм.

Вердикт:

В видеосюжеен озвучивается ряд ложных утверждений, которые перемешаны с правдивыми фактами. Таким образом авторы пытаются убедить зрителей в том, что они говорят правду. На самом деле видеосюжет манипулирует зрителями и служит разжиганию национальной розни.