Ложь: Тапинас проиграл деньги на «Байрактар»

Тезис Эрики Швенчёнене: журналист Андрюс Тапинас, создавший и продвигавший общественную кампанию по сбору денег на «Байрактар» Украине, на самом деле проиграл все деньги в казино

Комментарий DELFI: Эрика Швенчёнене – это литовская активистка, соратница Казимираса Юрайтиса и осужденного за шпионаж в пользу России Альгирдаса Палецкиса. Швенчёнене известна своими пророссийскими высказываниями (как и ее товарищи), а также тем, что недавно, 28 июня, стала одним из учредителей общественной ассоциации «Международный форум добрососедства», которая ставит перед собой цель «развития отношений с соседними странами путем народной дипломатии». Delfi уже писал о том, почему Эрика Швенчёнене и ее соратники вызывают подозрения у Департамента госбезопасности Литвы.

28 июля Швенченене и другие члены «Форума добрососедства» побывали в Москве на форму «Россия сегодня» – российской государственной медиагруппы, которую возглавляют кремлевские пропагандисты Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян. © Ekrano nuotr.

25 мая литовский журналист, основатель Laisvės TV и автор Андрюс Тапинас запустил краудфандинговую кампанию по сбору средств на покупку «Байрактара». «Байрактар» (Bayraktar TB2) – это турецкие военные беспилотники компании Bayrak, подробнее об этих дронах можно почитать здесь.

Тапинас сообщил о разрешении на проведение кампании министерств обороны Литвы и Турции, а также самой компании-производителя в своем Facebook. Там же журналист постоянно отчитывался о том, сколько денег было собрано. 28 мая необходимая сумма в 5 миллионов была собрана, об этом написали крупные мировые СМИ – BBC, CNN, Bild, Le Figaro, Al Jazeera и др. Это же подтвердил и Андрюс Тапинас в Facebook. Затем компания-производитель дронов Bayrak приняла решение подарить дрон Украине, а 1,5 из собранной суммы пошли на то, чтобы вооружить дрон боеприпасами – это подтвердили Тапинас и Литовское министерство обороны. Дрон решили назвать «Ванагас».

Пост Тапинаса на Facebook, в котором говорится о том, что 1,5 миллионов евро из собранной суммы пойдут на вооружение «Байрактара» министерством обороны Литвы, а остальные 4,4 миллиона будут потрачены на гуманитарную, военную, логистическую поддержку или п © Ekrano nuotr.

Твит министерства обороны Литвы, в котором подтверждается, что часть денег граждан пойдет на боеприпасы для купленного «Ванагаса». © Ekrano nuotr.

Тапинас регулярно рассказывал в своих сетях о том, на что тратятся собранные литовским обществом деньги и сколько было потрачено денег. Телеведущий также прилагал различные подтверждения покупок, разведывательных дронов в действии и переписки с украинскими военными. Одновременно в конце июня журналист улетел в Лас-Вегас для того, чтобы участвовать в турнире по покеру, о чем также открыто рассказывал подписчикам в соцсетях. Скорее всего, идея обвинить Тапинаса именно в этом возникла потому, что последний не скрывает, что игра в покер – это одно из его хобби. Швенченене – не единственная, кто рассказывает о том, что Тапинас якобы проиграл деньги на «Байрактар» в казино. На это намекал литовский политик, лидер «Союза семей» Альгимантас Рустейко, и в этом же обвинял журналиста депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис. В итоге, телеведущий написал, что не скрывает свое хобби и что именно поэтому и выложил в открытый доступ информацию о своей поездке – чтобы все знали, что он делает. Он также добавил, что было бы глупо красть деньги из кампании, к которой привлечено международное внимание и в рамках которой сотрудничают официальные лица и государственные органы Литвы и Украины. Журналист пообещал, что когда будут потрачены все деньги, то будет проведен независимый аудит и он опубликует детальный отчет о том, на что были потрачен деньги. Совсем недавно журналист заявил, что подает в суд на ряд общественных деятелей и политиков за ложные обвинения.

Скриншоты, предоставленные Тапинасом, подтверждающие часть трат © Ekrano nuotr.



Так, согласно отчетам Тапинаса, из остававшейся после покупки боеприпасов суммы, были куплены небольшие разведывательные дроны эстонского производства (EOS C-VTOL, получившие название «Магила») и центр анализа данных для них – все вместе за 1,1 млн евро, 80 противодронных радаров за 1 млн 95 тысяч евро, 110 противодронных оружий за 1,5 млн евро, медицинские припасы в Черкасы за 343 440 евро, дроны в Северодонецк за 50 тыс. евро и пожертвование украинской музыкальной группе «Тарута» на специальный автомобиль для украинской армии.

Твит Тапинаса от 15 июля, в котором он отчитается о потраченных деньгах © Ekrano nuotr.

После отчета о потраченных деньгах 15 июля, на счету оставалось 385 649 евро, однако после этого по просьбе 40-ой Отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта был куплен еще один дрон-разведчик «Магила» стоимостью 173 500 евро. Последняя трата, о которой собщил журналист – это покупка титановых имплантов и винтов для раненых украинских солдат на сумму 179 810 евро. Таким образом, по нашим подсчетам, из собранной на «Ванагаса» суммы должно оставаться еще около 32 000 евро.

Ложь Эрики Швенчёнене – один из нескольких фейков, распространяемых про кампании по сбору денег на байрактары для Украины. Delfi и наши коллеги из StopFake уже разоблачали схожие фейки.

Вердикт: пока что нет никаких доказательств того, что Андрюс Тапинас проиграл собранные на байрактар «Ванагас» деньги, как заявила в эфире Соловьев-Live Эрика Швенчёнене (никак не обосновав свои слова). Активистка повторила один из неподтвержденных слухов, распространяемых теми, кто по какой-либо причине недоволен покупкой дрона. Различные платежные подтверждения, реакции украинских, литовских и других политиков на кампанию, участие в ней государственных органов и официальных представителей Литвы, а также мировое внимание прессы пока что достаточно гарантируют, что собранные деньги действительно расходуются по назначению. Наш вердикт – ложь.