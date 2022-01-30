Тезисы видео:

1) Существуют неизвестные "они", которые пытались заставить правительства ряда стран принять Картахенский протокол по биоразнообразию видоизмененных живых организмов. Правительства стран отказались, но неизвестные "они" создали Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и предложили всем странам, вошедшим в эту организацию, дешевые кредиты. В состав договоров по кредитам входило условие – подписание Картахенского договора: при невозврате кредита вы участвуете в программе ЖИО. Поскольку кредитов вернуть не могут, приходится участвовать в эксперименте;

2) "Они" предлагают отменить Нюрнбергский кодекс.

Светлана Сокова © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Заявления видеоблогера Светланы Соковой о том, что существуют неизвестные "они", которые вредят человечеству, свидетельствуют о том, что девушка является сторонницей конспирологических теорий о существовании всемирного правительства, цель которого или уничтожить человечество, или его поработить. У таких теорий нет доказательств, о чем мы уже неоднократно писали.

Ученые считают, что характерной чертой большинства таких теорий заговора является заявление о существовании неизвестного или малозаметного тайного общества, созданного группой людей с целью захвата власти над миром. Деятельность этого общества объясняется ряд исторических событий, носящих для целевой аудитории негативный характер. Сторонники таких теорий также постулируют ряд взаимосвязей между историческими и современными событиями, которые являются этапами осуществления глобального плана заговорщиков. Как правило, пик популярности глобальных теорий заговора совпадает с периодами экономической и (или) политической нестабильности, кризиса.

Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции по биологическому разнообразию – это международный договор, регулирующий вопросы перемещений живых измененных организмов (ЖИО), являющихся результатом применения современной биотехнологии, из одной страны в другую. Протокол был принят 29 января 2000 года в качестве дополнительного соглашения к Конвенции о биологическом разнообразии и вступил в силу 11 сентября 2003 года.

ЖИО - это синоним аббревиатуры ГМО. К ГМО относятся растения, животные и микроорганизмы. Подчеркиваем – люди к ГМО не относятся. Многие страны используют термины "генетически модифицированный организм", "генно-инженерный организм" и "трансгенный организм" во внутреннем законодательстве для описания ЖИО. Во время переговоров по Картахенскому протоколу страны-члены ЕС приняли определение ЖИО в согласованном тексте и интерпретировали это определение как соответствующее определению ГМО в Директиве ЕС. Поэтому оба термина могут использоваться как взаимозаменяемые.

Важно знать: Картахенский протокол является дополнительным соглашением к Конвенции о биологическом разнообразии. Конвенция преследует три основные цели:

1) Сохранение биологического разнообразия;

2) Устойчивое использование компонентов биологического разнообразия;

3) справедливое и равноправное распределение выгод от использования генетических ресурсов.

То есть конвенция имеет целью сохранение видов в зоопарках и в лабораториях, а также сохранение экосистем и естественных мест обитания. В конвенции говорится о решении мировых проблем по окружающей среде, а не опытах над людьми.

За созданием Всемирной торговой организации (ВТО) стоят вовсе не неведомые "они", как заявляет блогер. Все намного проще и в этом нет никакой конспирологии. Всемирная торговая организация (ВТО), созданная в 1995 году, заменила собой Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между государствами. Решение о создании организации было принято во время Уругвайского раунда переговоров 123 странами, входящими в ГАТТ. С мифами о Всемирной торговой организации можно ознакомиться здесь. Кстати, блогер ошибается – Всемирная торговая организация не выдает кредиты. Цели организации:

* контроль за соблюдением торговых соглашений ВТО; * проведение многосторонних торговых переговоров; * разрешение торговых споров; * мониторинг национальной торговой политики стран-членов; * техническое содействие развивающимся странам; * сотрудничество с другими международными организациями.

Слова блогера о том, что "они" стремятся отменить Нюрнбергский кодекс, - это распространение непроверенной и ложной информации. Сторонники конспирологических теорий распространили в социальных сетях информацию о грядущей отмене Нюрнбергского кодекса после одной из пресс-конференций председателя Комиссии Европейского союза Урсула фон дер Ляен. На самом же деле Урсула фон дер Ляен во время своей конференции ничего не говорила ни о Нюрнбергском кодексе, ни о его отмене. Наши коллеги из международного агентства Рейтерс опровергли эту конспирологическую теорию

Вердикт: Информация, которую в своем видео озвучила блогер, полностью не соответствует действительности и является ложной.