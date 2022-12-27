Ложь: «Стало известно, что Путин сделает с зарвавшейся Прибалтикой! ”

Teiginiai



Россия не намеревается вкладываться в процветание стран Балтии. Страны Балтии являются депрессивной лишившейся экономики и населения территорией. АЭС в Беларуси убила планы Прибалтики построить там терминал СПГ и стать поставщиком для Восточной Европы. Однако Путин снова может дать региону шанс, если прибалты его об этом попросят. Страны Балтии проводят русофобскую политику. Литва страдает без поставок газа и нефти из России, ВВП страны за 2022 год снизился. Литва, Латвия и Эстония одними из немногих приняли абсурдное решение признать Россию террористическим государством.



Verdiktas



Видеорепортаж содержит ряд абсолютно недостоверных фактов и дезинформирует зрителей и слушателей. Так, например, заявление о том, что АЭС в Беларуси “убила” планы построить в Литве терминал СПГ – абсолютная ложь! Терминал СПГ действует в Клайпеде начиная с 2014 года. Белорусская АЭС в Островце – напротив - находится на постоянном ремонте. Наш вердикт – манипуляция фактами и недостоверная информация.



Melo detektoriaus komentaras



Видеосюжет повторяет ряд нарративов российской пропаганды о том, что страны Балтии и Литва, в частности, обязаны процветанием Российской Федерации. На самом деле это не так. С момента выхода из состава Советского Союза Литва перестраивала свою экономику с неэффективной и энергоемкой плановой экономики на рыночную. Процесс ускорился после присоединения Литвы к Европейскому Союзу. Тогда страна получила финансирование из фондов ЕС для модернизации инфраструктуры страны.

Количество литовских компаний, которые экспортировали свои товары в Россию, по данным департамента статистики, по сравнению с прошлым годом сократилось с 664 до 294. Экспорт товаров из Литвы в Россию составил 224,1 млн. евро и был на 30,0% ниже, чем годом ранее. По сравнению с маем экспорт в Россию за июнь снизился меньше из-за увеличения реэкспорта электроэнергии через Литву. Снижение экспорта в Россию можно объяснить санкциями, введенными западными странами. Импорт Литвы из России в мае составил 141,0 млн. евро, что на 48,1% меньше, чем годом ранее. Данные за октябрь указывают на дальнейшее значительное сокращение экспорта из Литвы в Россию. Еврокомиссия предполагает, что экономика Литвы в 2022 году вырастет на 2,5%, что на 0,6 процентных пункта выше, чем прогнозировалось летом (1,9%). Однако в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны должен вырасти на 0,5% – гораздо меньше, чем ожидалось летом (2,5%). Из этих данных следует, что и факты, которые сообщают создатели видеосюжета о падении ВВП Литвы за 2022 год, являются дезинформацией.

В состав Европейского Союза Литва вошла в 2004 году. О том, какие финансовые средства страна получила из фондов ЕС для модернизации своей экономики, подробно можно узнать здесь. С 2004 по 2006 - 1,720 млрд евро, с 2007 по 2013 – 6,775 млрд евро, с 2014 по 2020 – 6,709 млрд евро и в периоде 2021 – 2027 гг. получит 8 млрд евро.

Литва обеспечила себе и другим странам Балтии независимость от импорта российского газа, чему способствовал плавучий терминал по приему и регазификации СПГ, введенный в строй в порту Клайпеды в конце 2014 г., поэтому заявления авторов видеосюжета о том, что терминал СПГ в Литве не действует – дезинформация. Более того, белорусская АЭС в Островце находится на постоянном ремонте и никак не влияет на энергетическую систему Литвы.

Литва также отказалась от покупок российской нефти и газа, поэтому информация о зависимости страны от поставок российских ресурсов либо от российской экономики является дезинформацией. Решения стран Балтии по отказу от российских энергоносителей не были сиюминутными. Их стратегическое оправданность базировалась на вызовах в сферах безопасности экономики со стороны России, особенно после аннексии Крыма в 2014 г. Будучи интегрированными в глобальный рынок, страны Балтии имеют возможность свободного выбора поставщиков энергоносителей.

Сюжеты о том, что в Литве имеет место русофобия, кочуют из одних российских СМИ и видео пророссийских блоггеров в другие. Однако на самом деле никакой русофобии в Литве нет, как русские, так и русскоязычные являются такими же равноправными гражданами страны, как и литовцы. В Литве у всех жителей без исключения есть неограниченный доступ к информационным изданиям на русском языке, которые не контролируются Российской Федерацией. В стране действуют школы с русским языком обучения, в которых обучается около 12 тыс. учащихся. О попытках Кремля навесить на Литву ярлык русофобской страны с апартеидом для русских мы писали здесь и здесь.

Политический режим в России в разных формулировках террористическим назвали Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Нидерланды, а также Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея НАТО и Европейский парламент.