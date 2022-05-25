Тезисы новостной заметки:

1) США заинтересованы в том, чтобы война в Украине шла как можно дольше.

2) Чтобы затянуть войну, США запрещают Украине договариваться с Россией.

3) Россия рано или поздно захватит либо всю Украину, либо ее часть.

Комментарий Delfi.ru:

Алексей Зубец – экономист и прокремлевский политолог. Он является проректором по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Финансового университета при Правительстве РФ, имеет степень доктора экономических наук. Зубец регулярно высказывается на темы, связанные с экономикой, на таких порталах, как "Rubaltic.ru", "Sputnik", "Комсомольская правда", "Царьград ТВ". Несмотря на относительно взвешенный стиль речи, эксперт неизменно занимает позицию, выгодную российскому руководству.

Миф о том, что США заинтересованы в том, чтобы война в Украине продолжалась как можно дольше, неоднократно повторялся различными пропагандистскими ресурсами в разных формах (например, здесь, здесь и здесь). Это давний нарратив Кремля. Он строится на искаженной интерпретации того, как функционируют политическая система и общество в США, а также на давнем представлении о США как о главном кукловоде мировой политики.

Ложь: США запрещают Киеву вести мирные переговоры с Россией © Ekrano nuotr.





Безусловно, можно говорить о единой внешнеполитической линии администрации каждого президента США. Однако важно помнить о том, что сложная политическая система в Америке строится на системе сдержек и противовесов и балансирует между различными интересами. Более того, каждая администрация (выражаясь европейскими терминами – каждое правительство) вынуждена учитывать общественное мнение, пристальное внимание со стороны журналистского и правозащитного сообществ и межпартийную борьбу демократов и республиканцев. Наконец, в отличие от российского режима, в котором исполнительная власть поработила законодательную и судебную ветви власти, администрация президента США обязана взаимодействовать с Конгрессом и Сенатом страны, а также учитывать контроль за конституционностью принимаемых законов со стороны Верховного Суда.

В доказательство выгодности войны для США обычно приводятся два главных аргумента:

1) военно-промышленному комплексу выгодна война в Украине,

2) США хотят ослабить сильную Россию.

Кремлевская пропаганда традиционно объединяет в единую сущность такие понятия, как "США", "правительство США" и "военно-промышленный комплекс США".

Ирония заключается в том, что, рассказывая о военно-промышленном комплексе США, российские власти часто вторят самим же американцам (обычно демократам). Американские же издания рассказывали о том, почему неверно представлять себе всесильных военных подрядчиков, которые заправляют всей политикой в США – например, Forbes, American Enterprise Institute и The National Review.

Однако, даже если война выгодна американским военным подрядчикам, то в том, что касается жителей Америки и американского правительство, все намного сложнее. Несмотря на то, что большинство американцев поддерживает меры США по поддержке Украины, опрос университета Мэрилэнда показывает, что 13% американцев не готовы расплачиваться за помощь Украине растущими ценами на топливо и 15% – растущей инфляцией. Еще 15% процентов не уверены, что готовы ради Украины к растущим ценам на топливо и 20% – к растущим ценам на еду. Рост инфляции начался еще до войны, в том числе из-за политики администрации Джо Байдена (об этом — здесь и здесь), однако вторжение России в Украину усилило рост цен. В зависимости от того, как ситуация будет развиваться дальше, неодобрение некоторых мер правительства со стороны американской публики может ухудшить шансы нынешнего президента быть переизбранным. Поэтому утверждение о том, что затягивание войны Америке выгодно, нуждается в более серьёзных аргументах, чем ссылки на доходы военно-промышленного комплекса.

Второй аргумент – о многолетних попытках Запада и конкретно США ослабить Россию – это также давний миф кремлевской пропаганды. Он строится на подмене понятий: попытки западных стран противодействовать режиму Владимира Путина (становившемуся все более агрессивным и антидемократическим) выдаются за попытки ослабить Россию. При этом пропаганда намеренно умалчивает тот факт, что российские власти десятилетиями пытаются ослабить демократии западных стран, а также, судя по всему, совершают преступления на их территориях. Более того, непонятно, зачем некоторые из стран НАТО (якобы пытающейся ослабить Россию под контролем США) вплоть до 2020 года поставляли России оружие (в обход эмбарго 2014 года!).

Заявление о том, что США «запрещают» Украине договариваться с Россией, также не основано на фактах. Во-первых, оно изображает Украину полностью лишенной самостоятельности марионеткой Запада. Здесь тоже используется излюбленный прием Кремля – искать "вашингтонских кукловодов", скрывающихся за любым неблагоприятным для него событием или решением. Во-вторых, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжать переговоры с Россией, несмотря на то, что большая часть украинцев не настроена на диалог с российской стороной. Более вероятно, что часть западных стран будет подталкивать Украину к проведению мирных переговоров с Россией, поскольку среди части западного истеблишмента велик страх, что «обиженная» победой Украины Россия станет еще большей угрозой мировому порядку.

Наконец, безапелляционное утверждение Зубца о том, что "Россия обязательно возьмет под контроль украинскую территорию", также пока что не подтверждается реальными событиями. На данный момент Россия сосредоточила свои усилия на востоке Украины, и западные союзники заговорили о том, что Украина сможет победить Россию (например, Генеральный секретарь НАТО). В последние дни Москве не удалось достичь особых военных успехов. Даже по независимым оценкам, российские войска терпят серьезные потери. Тем временем вполне возможно, что внутри страны идет скрытая мобилизация, так как официальная мобилизация была бы непопулярной мерой. Поэтому пока что нет серьезных аргументов в пользу того, что Россия сможет захватить всю Украину или большую ее часть.

Вердикт: высказанное Алексеем Зубцом "экспертное мнение" малообоснованно и обыгрывает привычные клише кремлевской пропаганды. "Затягивание войны" и "запрет Киеву на ведение переговоров со стороны США" – это разновидность самого любимого российского мифа о стоящей за всеми мировыми процессами коррумпированной Америке, которая якобы постоянно пытается ослабить Россию, используя третьи страны. Обещание того, что РФ рано или поздно захватит Украину, пока что не подтверждается происходящим в реальности. Наш вердикт – ложь.