Ложь: советник президентов США планировал мировой кризис еще в 2009 году

Тезисы видео:

Цитата из видео: "Этот кризис не закончится никогда. До тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Наши цели вам хорошо известны: единое мировое правительство – вот что нам нужно. И обо будет сформировано, нравится вам эта идея или нет. Вы сами нас об этом попросите, потому что дальше будет только хуже. Скоро вы поймете, что так называемый кризис еще даже не начинался. Это не кризис, дорогие мои, – это управляемый хаос и далеко немногие из вас увидят, чем он закончится. Общество еще слишком далеко от того, чтобы не только принять идею единого мирового правительства, но и увидеть в новом мировом порядке свое единственное спасение. Поэтому сначала мы должны привести общество в необходимое для этого состояние. Для этого нужно гораздо больше, чем экономический паралич – нужны войны, голод и эпидемии по всему миру".

Комментарий Delfi.ru:

Валентин Еремеев (Валентинс Еремеевс- ред.) сторонник конспирологических теорий, занимает критическую позицию по отношению к вакцинации и существованию вируса SARS-CoV-2. Подробно о нем и его деятельности можно прочитать здесь. Еремеев, кстати, принимал активное участие в митинге за защиту семей, который организовал литовский союз семей.

Видео, о котором идет речь, представляет собой короткий фрагмент из видеоролика. Как нам удалось выяснить, видео появилось ранее в социальной сети YouTube, на канале "Только факты". На это указывает логотип "Только факты" в левом верхнем углу фрагмента видео, в котором цитируется ненастоящее высказывание Збигнева Бжезинского. Канал "Только факты" специализируется на конспирологической и около конспирологической тематике. Очевидно, что видеоролик в дальнейшем разделили на ряд коротких фрагментов, которые публикуются в социальных сетях – от Фейсбука до ТикТока - чтобы доказать существование мирового заговора. Также эту цитату нам удалось найти в книге по торговле на бирже, изданной в 2011 году. Там она упоминалась в контексте мирового кризиса 2008 года: "так, 4 июня 2009 года, Збигнев Бжезинский, занимающий сейчас пост главы комитета по международным отношениям в конгрессе США и играющий роль советника Барака Обамы, заявил следующее…"

В результате проверки мы выяснили, что ни в 2009, ни в 2011 годах Збигнев Бжезински (американский политолог и государственного деятель польского происхождения, являлся советником нескольких президентов США, скончался в 2017 году – ред.) не занимал пост главы комитета по международным отношения в конгрессе США. Пост главы комитета занимал Джон Керри. Правда, Збигнев Бжезински являлся неформальным советником Билла Клинтона, затем Барака Обамы (президентов США), поддерживал последнего.

Фальсифицированное высказывание Збигнева Бжезински о мировом кризисе и установлении нового миропорядка относится к разряду конспирологических теорий о новом мировом порядке под властью тоталитарного мирового правительства. Такие теории появляются с завидным постоянством, как правило их сюжет варьируется от того, что мировые элиты собираются частично уничтожить человечество либо его поработить. И мы, и наши коллеги неоднократно писали о конспирологических теориях, которые сопровождают пандемию коронавируса и в которые нет ни слова правды. Збигнев Бжезински неоднократно становился, по мнению конспирологов, одной из ключевых фигур мировых заговоров. С опровержением подобных теорий можно, например, ознакомиться здесь и здесь.

Вердикт: Збигнев Бжезински не говорил того, что ему приписывают в этом фрагменте видео сторонники конспирологических теорий. Наш вердикт – ложь.