Ложь: санкции против России и Беларуси - это геноцид

Тезисы текста:

"Сегодня Союзному государству объявлена санкционная война в формате этнического геноцида", - заявил корреспонденту БЕЛТА политолог, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН, кандидат философских наук Николай Щекин.

Комментарий Delfi.ru:

Комментирует Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности: Понятие "геноцид" имеет четкие определения в международном праве и не следует им разбрасываться по тому или иному поводу, даже в попытке играть на эмоциях у потенциальной аудитории. Санкционная политика Запада в отношении Беларуси была спровоцирована именно режимом, на который так старательно работает Щекин. После президентских выборов 2020 г. этот режим с помощью силы душил протесты, уничтожал независимое гражданское общество и принимал репрессивные законы, а также по факту втянул Беларусь в чужую и никому не нужную войну. И именно сторонники власти, а не все белорусское общество, должны нести ответственность за свои действия после 9 августа 2020 г.

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Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года утверждена "Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, в которой дано определение геноцида". Под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Вердикт:

Очевидно, что белорусский провластный эксперт манипулирует термином геноцид. Санкции Запада против России либо Беларуси никоим образом не отвечают определениям геноцида, данным в “Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него” и не направлены на этническое уничтожение народов России и Беларуси. Наш вердикт – манипуляция и ложь.