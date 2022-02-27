Ложь: самолеты распыляют химикаты и COVID-19, чтобы уничтожить и людей

Тезисы видео:

При помощи летательных аппаратов ведется распыление веществ, которые изменяют состав биосферы Земли и приводят к депопуляции населения земного шара.

Комментарий Delfi.ru:

Видео с Boeing 787 Dreamliner, оставляющим впечатляющий конденсационный след в небе над Россией, появилось летом 2017 года. Конденсационный след – видимый в воздухе след, состоящий из сконденсированной влаги (капель или ледяных кристаллов), возникающий в атмосфере за движущимися летательными аппаратами. Явление наблюдается наиболее часто в верхних слоях тропосферы, значительно реже — в тропопаузе и стратосфере.

Boeing 787 Dreamliner – пассажирский самолет, в нем просто-напросто нет свободного места для резервуаров с химикатами и оборудования для их распыления. Об этом фейке уже писали наши коллеги из зарубежных СМИ.

Видео о химических трассах, химтрейлах разместил в своем профиле в социальной сети Инстаграм российский блогер и предприниматель Станислав Соколов. Автор видео утверждает, что, поскольку он прыгает с парашютом, прекрасно разбирается в механизме появления конденсационных следов.

Автор сообщает, что происходит депопуляция, изменение биосферы планеты, называет ряд исследовательских организаций и программ (HAARP и DARPA), которые, по его мнению, несут за это ответственность. Свою правоту автор иллюстрирует рядом видео с летательными аппаратами, которые за собой оставляют конденсационный след. Ни программа HAARP, ни организация DARPA ничего общего с теориями, которые распространяет автор, не имеют, однако часто фигурируют в конспирологических теориях.

Эмблему, которую, по мнению автора видео, носят пилоты, осуществляющие программу распыления химических веществ, при помощи интернета, заплатив около 10 евро, может приобрести любой желающий. Автор пытается доказать существование заговора при помощи фотографий самолетов с бочками внутри, которые якобы содержат химикаты, но на самом деле бочки нужны для испытаний при перемещении центра масс в самолете. Они имитируют вес пассажиров и заполняются обычной водой.

Фотографии запатентованных в США устройств, которые якобы применяются для распыления, вредных химических веществ, на которые ссылается автор, его правоты не доказывают. Да, такие патенты действительно существуют, но устройства предназначаются для использования в совершенно других целях, нежели утверждает автор.

Документ, содержащий сертификат анализа химтрейлов, который демонстрирует автор видео – подделка. Циркулирующий в Сети документ — переделанный бланк результатов исследований, проведенных в лаборатории Interlabor BELP AG в 2014 году. Исследования проводились в частном порядке — по заказу швейцарского активиста. Материалом для исследования был вовсе не воздух, а дождевая вода, собранная из его джакузи, установленного под открытым небом. Примечательно, что образцы этот активист собирал самостоятельно. С подробным разбором этого фейка можно ознакомиться у наших коллег.

В своем видео автор сообщает и о том, что распыляется пыль, которая содержит микроиглы, моргеллоны, контейнеры с гидрогелем DARPA. О том, почему автор ошибается, можно прочитать здесь и здесь. Вкратце: в научном сообществе нет согласия, действительно ли болезнь моргеллонов является физической, а не галлюцинацией. Заявления автора, что COVID-19 - это болезнь, которая появилась в результате распыления ядовитых веществ, также являются несостоятельными и ложными.

Ученые из института науки Карнеги и Калифорнийского университета в 2016 году провели опрос экспертов и специалистов, изучающих влияние самолетов на атмосферу и оседающие на землю химических веществ. Из 77 человек 76 сообщили, что никаких подтверждений тому, что существуют и проводятся программы атмосферного опрыскивания планеты, нет.

Подробно о мифах и теориях заговора, которые создают сторонники химтрейлов, можно прочитать, например, здесь и здесь.

Вердикт: Автор исключает все факты, которые не совпадают с его точкой зрения, манипулирует информацией, ссылается на заведомо ложную информацию. От начала и до конца видео является конспирологической теорией, которая не имеет ничего общего с реальностью.