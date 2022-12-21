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В социальных сетях появился материал, авторы которого заявляют о том, что экономика Литвы полностью зависит от Российской Федерации, и Кремль в состоянии экономически “взорвать” Литву. Мы ознакомились с материалом и выяснили, что его создатели говорят неправду.
Ложь: “Россия сбросила на Литву экономическую бомбу”
Ложь: “Россия сбросила на Литву экономическую бомбу”
© Ekrano nuotr.

Teiginiai


Россия ведет разработку чувствительных мер против Литвы, препятствующей транзиту в Калининград. Власти Литовской Республики доходят до беззакония в своем ограничении перевозки грузов из одной части России в другую, это безрассудство, недопустимое во внешних отношениях. Литва в июне попыталась заблокировать транзит грузов в Калининградскую область. Россия может сделать так, что экономики Литвы не будет. Россия может отключить Литву от электричества либо ввести запрет на транзитные перевозки между Литвой и Польшей.

Verdiktas

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Видеосюжет содержит несколько не соответствующих действительно мифов о зависимости экономики Литвы от Российской Федерации и содержит ряд угроз территориальной целостности Литвы. На самом деле зависимость Литвы от России как в области энергетики, так и транзита в Польшу – миф. Также Литва не препятствует транзиту товаров в Калининградскую область, но придерживается санкций Европейского Союза, направленных против Российской Федерации, за войну, которую последняя развязала против Украины.

Melo detektoriaus komentaras


Количество литовских компаний, которые экспортировали свои товары в Россию, по данным департамента статистики, по сравнению с прошлым годом сократилось с 664 до 294. Экспорт товаров из Литвы в Россию составил 224,1 млн. евро и был на 30,0% ниже, чем годом ранее. По сравнению с маем экспорт в Россию за июнь снизился меньше из-за увеличения реэкспорта электроэнергии через Литву. Снижение экспорта в Россию можно объяснить санкциями, введенными западными странами. Импорт Литвы из России в мае составил 141,0 млн. евро, что на 48,1% меньше, чем годом ранее. Данные за октябрь указывают на дальнейшее значительное сокращение экспорта из Литвы в Россию.

Из BRELL – единого энергокольца с Россией и Беларусью – Литва планирует выйти сама, причем в максимально сжатые сроки, так как, во-первых, мощности как резервные, так и действующие литовских электростанций, позволяют обеспечить страну электроэнергией, а, во-вторых, существуют и действуют энергомосты в Швецию - NordBalt - и в Польшу - LitPol Link. В-третьих, Литва может рассчитывать в случаях проблем с BRELL на помощь соседних стран Европейского Союза. Литва также отказалась от покупок российской нефти и газа, поэтому информация о зависимости Литвы от поставок российских ресурсов либо от российской экономики является дезинформацией.

Попытки обвинить Литву в самовольном ограничении транзита грузов в Калининградскую область являются несостоятельными, так как Литва является членом Европейского Союза и в этой области действует в рамках, установленных ЕС. Мы уже писали об этом здесь и здесь. О том, что территориальные угрозы Литве со стороны Российской Федерации не имеют под собой никаких оснований, можно прочитать здесь и здесь.

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