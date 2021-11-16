Ложь: прививаться от коронавируса не нужно

Тезисы видео:

Доктор Сухарит Бхакди заявляет, что SARS-CoV2 и его штаммы не настолько отличаются от других коронавирусов, чтобы иммунная система человека не могла его определить и нейтрализовать.

Доктор ссылается на результаты исследований американский ученых, которые установили, что антитела, которые появляются после вакцинирования, свидетельствуют о том, что организм человека уже встречался с подобными коронавирусами и, следовательно, означает, что иммунная система готова к инфекции вирусом SARS-CoV2.

По словам профессора, это означает, что фактически уже достигнут коллективный иммунитет, но знание об этом скрывается, следовательно пандемия коронавируса больше не является опасной и нет необходимости в вакцинации. Вакцинирование, по мнению господина Бхакди, может вызвать массовое образование смертоносных тромбов.

Комментарий Delfi.ru:

Доктор Сухарит Бхакди действительно существует, и он действительно микробиолог, преподавал в Майнцском университете имени Иоганна Гутенберга, где возглавлял институт Медицинской микробиологии и гигиены. С момента вспышки пандемии коронавируса ученый последовательно распространяет самые разнообразные теории о том, что вакцины уничтожат большую часть человечества. Практически все высказывания господина Сухарит Бхакди не соответствуют действительности.

Возвращаясь к видео, о котором идет речь: доктор Сухарит Бхакди ссылается на результаты трех исследований, в том числе ученых из США и Дании, которые, как он утверждает, подтверждают правоту его высказываний о вакцинах. Однако кроме занимательных рисунков, как действует иммунная система человеческого организма, доктор не демонстрирует ничего. Фактически это означает, что зрителям требуется поверить доктору на слово.

Наши коллеги из издания USA TODAY в США, подготовили великолепный разбор того, как доктор Сухарит Бхакди манипулирует фактами. мРНК вакцины соответствуют тем же строгим стандартам безопасности и эффективности, как и все другие типы вакцин в Соединенных Штатах. Подробно о том, как действуют мРНК-вакцины, можно узнать здесь. Грубо говоря, когда кто-то получает вакцину от Pfizer или Moderna, нити мРНК программируют клетки на производство белков-шипов, подобных тем, которые находятся на поверхности коронавируса. Организм распознает эти белки как захватчиков и вырабатывает антитела, чтобы блокировать их. Эти антитела предотвращают заражение коронавирусом в будущем. После завершении этого процесса мРНК не остается в кровотоке. Клетка разрушается и избавляется от мРНК вскоре после того, как закончила свою работу, используя инструкции.

Вакцины против COVID-19, которые Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) делает доступными для использования в Соединенных Штатах (с разрешения на использование в экстренных случаях), соответствуют этим стандартам. Хотя вакцины против COVID-19 разрабатывались быстро, были предприняты все шаги для обеспечения их безопасности и эффективности. О побочных явлениях в результате вакцинации западными вакцинами можно узнать здесь – и, да, среди них нет данных о массовой гибели людей в результате образования тромбов.

Не соответствует действительности заявление доктора о том, что вакцины массово провоцируют появление тромбов, как не соответствуют и его выводы о том, вакцины провоцируют аутоиммунные и онкологические заболевания. Об этом мы писали здесь. В прошлом году Бхакди заявлял, что пандемия, по его мнению, не является опасной и предрекал, что ежедневно от нее будет умирать около 30 жителей Германии. Во время пика пандемии коронавируса в январе нынешнего года эпидемия болезнь ежедневно уносила жизни более 1 000 граждан страны. Бхакди пытался объяснить большое количество жертв в Италии влиянием внешней среды. Он прямо упоминает о высоком уровне загрязнения воздуха в северной Италии и Китае.

Статистические данные OECD о последствиях загрязнения воздуха для здоровья ставят под сомнение этот тезис: в 2017 году 450 человек на миллион жителей Германии умерли в результате загрязнения воздуха. В Италии их было 436, в Испании, которая сильно пострадала от коронавируса, всего 289 человек. До вспышки пандемии коронавируса в Италии не было чрезмерно большого количества смертельных заболеваний легких. То, что микробиолог-пенсионер манипулирует фактами о пандемии коронавируса, доказали также наши коллеги из турецкого издания Teyit.

Вердикт: Доктор Сухарит Бхакди в своих высказываниях об опасности вакцин и безопасности коронавируса прилагает множество усилий для того, чтобы доказать свою правоту. Факты, которые он приводит как доказательство собственной правоты, после проверки оказываются недостоверными и не соответствуют действительности. Наш вердикт – ложь.