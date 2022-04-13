Ложь: погибшая в результате обстрела мариупольского роддома женщина жива

Тезисы видео:

В видеосюжете появляется женщина, закутанная в розовый шарф, получает хлеб и воду, и затем исчезает в толпе. Текст, который появляется в видеосюжете, гласит: "дважды уже погибшая, пришла за помощью от РФ. Хлебушек захотела перед очередной ролью".

Комментарий Delfi.ru:

Об этом фейке и о том, как он появился, неоднократно писали и мы, и наши коллеги из разных зарубежных изданий.

9 марта авиация России нанесла удар по детской больнице и роддому в Мариуполе. В результате авиаудара погибли 3 человека, 17 получили ранения. Одна из беременных женщин, пострадавшая при обстреле роддома, умерла. Ее ребенок также не выжил.

Российская сторона утверждает, что в здании не было гражданских. Вместо них, по словам России, там находилась база украинских военных. Фото и видеоматериалы, по мнению Кремля, являются театральной постановкой, в которой приняла участие бьюти-блогер Марианна Пидгурськая (по мужу Вышемирська).

Евгений Малолетка, фотограф, сделавший часть снимков из больницы, прокомментировал авиаудар по роддому и попытку российских властей обелить свои преступления: "Мы сняли то, что было. Это был авиаудар, была больница, полная людей. Выходили люди из подвала и из здания — мы снимали. Там не было "Азова".

Бьюти-блогер Марианна Вышемирська действительно была беременна, проживала в Мариуполе, родила ребенка 10 марта, на следующий день после бомбежки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что беременная блогер оказалась в роддоме. Историю Марианны Вышемирськой можно прочитать здесь. Марианна и женщина, которую несут на носилках после бомбежки, — это две разных женщины. Марианна и ее ребенок выжили, вторая женщина и ее ребенок – погибли.

Девушка, похожая на Марианну, появилась в видеосюжете, в котором люди получают продовольствие в Мариуполе. Для российской пропаганды это стало поводом заявить, что информация о смерти пострадавшей при обстреле роддома женщины – ложная.

Нет никаких доказательств того, что женщина, получающая еду на видео, и женщина, которая сфотографирована на носилках у разбомбленной больницы, – один и тот же человек. Не существует и доказательств того, что она инсценировала свою смерть. У этих двух женщин разные черты лица; например, у них не совпадают линии роста волос. Детальный разбор фейка российской пропаганды можно прочитать здесь.

Вердикт:

Видеосюжет является очередной попыткой российской пропаганды опровергнуть вину российских военных в бомбардировке мирных объектов и гражданского населения. Наш вердикт - манипуляция фактами и ложь.