Teiginiai

«Форум свободной России» в Вильнюсе планирует разделить Россию на множество маленьких государств коренных народов и исторических регионов. Оппозиционеры следуют «почти дословно» плану Лаврентия Берии, советского государственного и партийного деятеля, который планировал развалить СССР и, в том числе, расчленить РСФСР на коренные республики.

Verdiktas

План Берии – это его программа реформ, по которой тот хотел дать большую независимость национальным республикам (снаружи РСФСР) и смягчить развертывание в них социализма. Не известно о каких-либо планах Берии по разделению именно России на государства поменьше (кроме надежды на статус национальной республики для Татарстана). А карта «Построссии», приписываемая в передаче «Форуму свободной России» в Вильнюсе, на самом деле сделана другой оппозиционной организацией – «Форумом Свободных народов России» в Праге. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

В эфире у «Вечера с Владимиром Соловьевым» была показана «Карта свободных государств Построссии», которая демонстрирует, как Россия могла бы быть поделена на множество маленьких государств исходя из существующих коренных народов и исторических территорий. Владимир Соловьев заявил, что таковы планы российской оппозиции, которая в конце ноября–начале декабря должна собраться на очередную конференцию «Форума свободной России» в Вильнюсе. Маргарита Симоньян заявила, что российские «либералы» и сами не знают, что почти дословно следуют плану Лаврентия Берии по развалу страны. Со слов Симоньян, этот план якобы заключался в том, что «все должны распасться и жить своей жизнью», и что этот план «недовыполнили Горбачев с Ельциным, когда развалили Союз».

Описанный Симоньян в столь общих терминах «план Берии» – это упрощенное название планировавшихся Берией внешнеполитических реформ, которые тот только начал реализовывать, перед тем как был арестован и казнен. Эти реформы – часть более широкой программы преобразований, которые Берия хотел претворить в жизнь, после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Берия стремился изменить национальную политику СССР в сторону большей независимости советских республик, присоединенных к СССР, в том числе и Литовской ССР. Именно Лаврентий Берия представил проект постановления Президиума Совета министров СССР «Вопросы ГДР», в котором предлагалось сильно поменять политику СССР в отношении ГДР, в том числе «ориентироваться на создание «создание единой демократической, миролюбивой независимой Германии». Берия хотя и оставался идейным приверженцем советским власти, тем не менее полагал, что методы советизации в присоединенных республиках были репрессивными и недейственными. Поэтому он предложил изменение национальной политики – акцент на национальные кадры, более мягкую советизацию (см. например, Постановление Президиума ЦК КПСС о положении в Литовской ССР. 26 мая 1953 г.). В письме к Георгию Маленкову уже после своего ареста Берия называет в числе «заслуживающих политических и практических предложений» предложения по «исправлении искривлении линии партии допущенной в национальной политике и в карательных мероприятиях в Литовской ССР, Западной Украине и западной Белоруссии».

Любой желающий может прочитать о проводившихся и планировавшихся Берией реформах – о них много написано в научной литературе и в современных медиа. Однако нигде не упоминается никакого плана по разделению именно РСФСР (современной России) на независимые этнические и исторические территории внутри (типа Ичкерии, Ойратской республики и т.д.). Единственное исключение – упоминаемое сыном Берии желание дать Татарстану статус национальной республики.

Что еще более интересно, упоминаемый Маргаритой Симоньян «план Берии» не только к Берии не имеет отношения, но и к Форуму свободной России. Показанная Владимиром Соловьевым в передаче карта «Построссии» взята его редакцией с Facebook-страницы «Форума Свободных Народов России», а не «Форума свободной России». Это две разные организации, оппозиционного толка, с несколько различающимися взглядами на будущее России – прежде всего во взглядах на будущее федерального устройства России. Именно представители «Форума Свободных Народов России» считают вероятным сценарием распад РФ на самостоятельные государства.