aA
В преддверии третьей Антивоенной Конференции в Вильнюсе, организовываемой «Форумом свободной России», активизировались и российские пропагандисты. В эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» сам Соловьев и Маргарита Симоньян рассказали о «плане Берии по развалу СССР» и о том, как российская оппозиция повторяет этот план, пытаясь развалить Россию. Рассказываем, почему это ложь.
Ложь: план Берии по развалу СССР и план «Форума свободной России» по развалу России
Ложь: план Берии по развалу СССР и план «Форума свободной России» по развалу России
© Ekrano nuotr.

Teiginiai

«Форум свободной России» в Вильнюсе планирует разделить Россию на множество маленьких государств коренных народов и исторических регионов. Оппозиционеры следуют «почти дословно» плану Лаврентия Берии, советского государственного и партийного деятеля, который планировал развалить СССР и, в том числе, расчленить РСФСР на коренные республики.

Verdiktas

Статьи по теме:
Ложь: репортаж американца полностью опроверг системные недостатки русской армии
Президент Литвы: Европе пора признать преступления коммунизма

План Берии – это его программа реформ, по которой тот хотел дать большую независимость национальным республикам (снаружи РСФСР) и смягчить развертывание в них социализма. Не известно о каких-либо планах Берии по разделению именно России на государства поменьше (кроме надежды на статус национальной республики для Татарстана). А карта «Построссии», приписываемая в передаче «Форуму свободной России» в Вильнюсе, на самом деле сделана другой оппозиционной организацией – «Форумом Свободных народов России» в Праге. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

В эфире у «Вечера с Владимиром Соловьевым» была показана «Карта свободных государств Построссии», которая демонстрирует, как Россия могла бы быть поделена на множество маленьких государств исходя из существующих коренных народов и исторических территорий. Владимир Соловьев заявил, что таковы планы российской оппозиции, которая в конце ноября–начале декабря должна собраться на очередную конференцию «Форума свободной России» в Вильнюсе. Маргарита Симоньян заявила, что российские «либералы» и сами не знают, что почти дословно следуют плану Лаврентия Берии по развалу страны. Со слов Симоньян, этот план якобы заключался в том, что «все должны распасться и жить своей жизнью», и что этот план «недовыполнили Горбачев с Ельциным, когда развалили Союз».

Описанный Симоньян в столь общих терминах «план Берии» – это упрощенное название планировавшихся Берией внешнеполитических реформ, которые тот только начал реализовывать, перед тем как был арестован и казнен. Эти реформы – часть более широкой программы преобразований, которые Берия хотел претворить в жизнь, после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Берия стремился изменить национальную политику СССР в сторону большей независимости советских республик, присоединенных к СССР, в том числе и Литовской ССР. Именно Лаврентий Берия представил проект постановления Президиума Совета министров СССР «Вопросы ГДР», в котором предлагалось сильно поменять политику СССР в отношении ГДР, в том числе «ориентироваться на создание «создание единой демократической, миролюбивой независимой Германии». Берия хотя и оставался идейным приверженцем советским власти, тем не менее полагал, что методы советизации в присоединенных республиках были репрессивными и недейственными. Поэтому он предложил изменение национальной политики – акцент на национальные кадры, более мягкую советизацию (см. например, Постановление Президиума ЦК КПСС о положении в Литовской ССР. 26 мая 1953 г.). В письме к Георгию Маленкову уже после своего ареста Берия называет в числе «заслуживающих политических и практических предложений» предложения по «исправлении искривлении линии партии допущенной в национальной политике и в карательных мероприятиях в Литовской ССР, Западной Украине и западной Белоруссии».

Любой желающий может прочитать о проводившихся и планировавшихся Берией реформах – о них много написано в научной литературе и в современных медиа. Однако нигде не упоминается никакого плана по разделению именно РСФСР (современной России) на независимые этнические и исторические территории внутри (типа Ичкерии, Ойратской республики и т.д.). Единственное исключение – упоминаемое сыном Берии желание дать Татарстану статус национальной республики.

Что еще более интересно, упоминаемый Маргаритой Симоньян «план Берии» не только к Берии не имеет отношения, но и к Форуму свободной России. Показанная Владимиром Соловьевым в передаче карта «Построссии» взята его редакцией с Facebook-страницы «Форума Свободных Народов России», а не «Форума свободной России». Это две разные организации, оппозиционного толка, с несколько различающимися взглядами на будущее России – прежде всего во взглядах на будущее федерального устройства России. Именно представители «Форума Свободных Народов России» считают вероятным сценарием распад РФ на самостоятельные государства.

ВЫСЫЛАЙ ФАКТ!

Если комментарии экспертов или политиков показались вам неубедительными, проверь их при помощи „Детектора лжи” и узнай правду!

Загрузить
* Поля обязательные к заполнению
Статьи по теме:

Владимирас Лаучюс. Кто виноват в империи зла – и что с ней делать

Украинская военная разведка (укр. Головне управління...

Бандитский Паханат и война за Ипотечество. Система идет вразнос? (1)

Оптимисты те, кто предсказывает России балканизацию —...

Манипуляция: "странами Балтии управляют потомки коллаборантов и бывшие агенты КГБ"

В российском пропагандистском издании, нацеленном на...

Премьер: Литва предупреждала, что Россия попытается повторить Голодомор (2)

Литва предупреждала мир о том, что Россия попытается...

Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей (1)

Скончался министр иностранных дел Владимир Макей ....

Владимирас Лаучюс. Россия наконец пробуждается

Россия наконец пробуждается. Нет, не для того, чтобы...