Ложь: нацистский Запад не может простить России победы во Второй мировой войне, а Россия противостоит Западу много веков

Тезисы интервью:

1. Коллективного Запад противостоит России еще со времен Ивана Грозного (1:00 –2:10).

2. Силы, «которые проиграли во Второй мировой войне», не могут простить России победу над нацизмом и хотят выставить Россию проигравшей во Второй мировой войне (2:15–3:11).

3. Нацистская символика в Украине почти принята на государственном уровне, а Запад это одобряет и попускает (19:23–19:43).

Комментарий DELFI:

«БелТА» – это крупнейшее государственное информационное агентство Беларуси, которое одновременно является пропагандистским ресурсом режима Александра Лукашенко. Интервью, опубликовано 22 апреля 2022 года под заголовком «Литовский политик: Наши народы просто травят! / Про олигархов, Лукашенко, жёсткую власть и Украину».

Альгирдас Палецкис – бывший лидер партии «Социалистический народный фронт», которой был осужден в 2021 года на 6 лет лишения свободы за шпионаж в пользу России. Приговор был обжалован, несколько недель назад Апелляционный суд Литвы оставил приговор в силе. Напомним, что в 2012 году Палецкис был сначала оправдан, а затем осужден за «отрицание осуществленной СССР агрессии», Верховный суд Литвы оставил приговор в силе.

Интервью начинается с утверждения Палецкиса о том, что давнее историческое противостояние между коллективным Западом и российской цивилизацией. Причем, началось это противостояние еще со времен Ивана Грозного. С тех пор Россия неоднократно воевала с Западом (в пример приводятся войны со Швецией, с Наполеоном) и наконец, сразилась с Гитлером. Это – чрезмерное упрощение истории. Невозможно представить все конфликты с европейскими или «западными странами», в которых участвовала Россия на протяжении веков как вехи одного и того же «противостояния с Западом». Во-первых, во времена Ивана Грозного многих западных стран в современном понимании не существовало – как не существовало и «России». До эпохи национальных государств политические противостояния часто определялись конфликтующими интересами различных земель, княжеств, герцогств, королевств и так далее. Не понятно, почему в качестве точки отсчета предполагаемого исторического противостояния Запада и России выбрано царствование именно Ивана Грозного, а не например, Петра I, при котором Россия официально стала империей. Во-вторых, в упомянутой Палецкисом Северной войне против Швеции сражалась коалиция государств, в которую помимо России в разные годы входили Речь Посполитая, Саксония, Датско-норвежская уния, Курфюршерство Ганновер и т. д. Общеизвестным фактом является и то, что войны с Наполеоном вела не только Россия. Напомним читателям, что Россия в разные периоды наполеоновских войн объединялась с Британской империей, Священной Римской империей, Швецией, Сицилией, различными королевствами и землями Германии, Нидерландами и Португалией. В 1807 году Россия на короткое время стала союзником Франции (Тильзитский мир). Более того, вклад Российской империи в победу над Наполеоном обеспечили ей на долгие годы важнейшую роль в сформировавшейся тогда системе международных отношений. Наконец, мировая история не останавливается на отношениях России и Запада – множество разных стран воевали друг с другом на протяжении веков.

Акцент в интервью делается на то, что якобы Запад («силы, которые проиграли в той войне») не может простить России (СССР) победы над нацисткой Германией, и до сих пор пытается «переписать» историю. Но Палецкис не приводит никаких серьезных доводов в пользу такой позиции. Во-первых, несмотря на то, что во многих странах Европы некоторые группы и члены правящих аристократических домов симпатизировали Гитлеру и его идеологии, абсолютно некорректно приравнивать весь Запад к «нацистам». Напомним, что СССР некоторое время по сути был союзником Третьего рейха: 23 августа 1939 года СССР подписал с Германией договор о ненападении. Секретный дополнительный протокол к договору предполагал раздел сфер интересов (Литва и Западная Польша «отошли» Германии). Западные союзники вступили в противостояние с Гитлером почти на год раньше нападения на СССР. Во-вторых, несмотря на важнейшую роль СССР в победе над нацисткой Германией, нельзя недооценивать и гигантский вклад союзников. В-третьих, в ряде западных стран отрицание Холокоста – это правонарушение, в некоторых странах запрещена нацистская символика, а рост числа ультраправых и националистических групп является поводом для серьезного волнения множества западных правительств и медиа.

Сам интервьюер от «БелТА» задал вопрос, в котором содержался фейк (с которым согласился Палецкис). Интервьюер заявил, что в Украине нацистская символика «почти принята на государственном уровне», а Запад якобы это одобряет и попускает. Это ложь. Мы уже рассказывали здесь (и the Insider здесь) что в Украине символика тоталитарных государств запрещена. Согласно статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, за «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» можно получить срок лишения свободы до 5 лет (а представитель власти может получить от 5 до 10 лет). Ложь и то, что Запад одобряет или попускает это. Несмотря на поддержку Украины, еще со времен Евромайдана представители властей, медиа и правозащитных организаций западных стран постоянно отмечали проявления национализма в Украине. Мы недавно публиковали опровержение фейка про расследование канадского журналиста о том, тренировали ли канадские военные членов полка «Азов».

Вердикт:

Интервью Альгирдаса Палецкиса агентству «БелТА» полно неоднозначных утверждений и личных взглядов бывшего политика, которые могут быть интерпретированы по-разному. Тем не менее, говорить о безальтернативном многовековом противостоянии Запада и России – значит упрощать исторические факты в угоду некой идеологии. Приравнивать весь Запад к проигравшим во Второй мировой войне нацистам недопустимо, как недопустимо и делать из этого вывод о том, что Запад хочет переписать историю великой Победы СССР. Наконец фейк о том, что в Украине разрешена нацистская символика, а Запад это одобряет, разоблачается обращением к украинскому уголовному кодексу. Наш вердикт: ложь.