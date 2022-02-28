Тезисы видео:

1) 0,37 минута сюжета: "возможно, на самом деле мы имеем дело не с коронавирусом, а с гриппом. ПЦР – тесты абсолютно бесполезные, дают постоянно ложные результаты. Как можно вообще доверять этим тестам";

2) 3,13 минута сюжета: "с чего вы взяли, что это вирусное поражение легки? Может это последствия чего-либо, может это химическое поражение, может быть это какое-то излучение, например, 5G. Так считают западные ученые с мировым именем. Может быть это бактериальное поражение";

3) 6,05 минута сюжета: "если ты заболел, то посиди дома, посоветуйся с грамотным доктором, активно ходи для того, чтобы улучшался кровоток, ну, и это же дыхательная гимнастика, вот когда температура держится семь-восемь дней, можно задуматься об антибиотиках и о КТ. Я своих родственников лечила активной ходьбой, и они выздоровели. Считается, что вирус поражает не легкие, а кровь";

Ложь: коронавирус лечиться активной ходьбой © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет представляет собой фрагмент интервью, которое у врача Алины Лушавиной взял Иван Борисович Миронов – российский писатель, политик и кандидат исторических наук. Несколько ранее мы уже опровергли один из фейков авторства Ивана Миронова о том, что мировое правительство стремится захватить власть над человечеством.

Мы писали и об откровениях Алины Лушавиной. Нам удалось доказать, что врач грубо передергивает и манипулирует фактами. Организация, которую представляет Алина Лушавина, – Независимая Ассоциация Врачей России - скорее всего связана либо сотрудничает с госпожой Светланой Ладой – Русь (Пеуновой), которая находится в международном розыске, Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Информация о том, что ПЦР-тесты являются бесполезными, не определяют, болен человек коронавирусом или нет, является ложной: Алина пересказывает ряд дискредитированных и опровергнутых конспирологических теорий. И мы, и наши коллеги много раз доказали ложность таких теорий, об этом можно прочитать здесь и здесь. ПЦР-анализ по-прежнему является надежным методом диагностики COVID-19 и ряда других инфекционных заболеваний.

Заявления Лушавиной о том, что люди умирают не из-за коронавируса, которого, по ее мнению, не существует, а из-за химического отравления легких, – страшилка, миф без доказательств. Мы подготовили большой материал, в котором доказали, что Лушавина врет, когда утверждает, что люди, по ее мнению, на самом деле умирают из-за химического ожога легких. Также с разбором фейка о гибели людей из-за химического ожога легких можно ознакомиться на сайте наших коллег из Казахстана. Вкратце: "нужно понимать, что чтобы получить химическое отравление и химический ожог лёгких, которые якобы обнаружили у трупов, нужно целенаправленно и долго находиться в эпицентре процесса распыления «отравляющих веществ» или, к примеру, пожара на химзаводе".

Также вирусы не переносятся с радиосигналом или по волнам мобильной связи. Эпидемия COVID-19 распространяется во многих странах, где сети 5G не развернуты. COVID-19 передается воздушно-капельным путем, т.е. когда в дыхательные пути здорового человека попадают капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например, при кашле, чихании или при общении. Заразиться также можно, прикоснувшись к зараженной поверхности, а затем к глазам, рту или носу.

Особо отметим, что Лушавина не называет по именам тех ученых с мировой известностью, которые бы подтвердили ее слова. Почему не называет? Потому что их нет. А если они и есть, то их компетентность в области исследования и лечения коронавируса такая же, как у самой Алины Лушавиной – очень и очень сомнительная.

Идея Алины Лушавиной, что достаточно активно ходить для того, чтобы вылечиться от коронавируса нам кажется курьезной, сродни, например, тому, что, заболев вирусом SARS-CoV-2, достаточно делать прогревания либо горячее обертывание. Ни бег, ни ходьба, ни прогревания не являются средствами, которые могут вылечиться от коронавируса.

Лев Авербах, главный врач частной скорой помощи CORIS из Петербурга, к которому мы обратились с просьбой, проверить, насколько откровения Алины Лушавиной соответствуют истине, сообщил Delfi.ru: "Госпожа Алина Лушавина очень креативно выдумывает то, чего на самом деле нет, для доказательства своих выдумок подтасовывает факты. У меня сложилось впечатление, что ее компетентность как врача оставляет желать лучшего".

Вердикт: Видеосюжет содержит ряд конспирологических теорий, основанных на манипуляции фактами. Наш вердикт – дезинформация и ложь.