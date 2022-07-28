Тезисы видео (8 мин 33 с - 10 мин 09 с):

Рассказывая о сборе средств на Байрактары для Украины, украинский блогер и экс-журналист Дмитрий Василец утверждает, что сборы, организованные 'соросятами", "которые кормятся из американских и прочих западных посольств", быстро набирают нужную сумму, в то время как остальные сборы не в состоянии привлечь значительных сумм. На основании этого он заявляет, что "соросята" сами оплачивают подобные сборы средств, поэтому публичные кампании являются ничем иным, как схемой легализации "посольских денег" и созданием медийного образа поддержки Украины.

Комментарий Delfi.ru:

На одном из кадров видео Васильца появляется скриншот сайта zrzutka.pl со сбором на Байрактар для Украины, организованным польским публицистом Славомиром Сераковским. Данная акция являлась публичной и регулярно освещалась как ее инициатором в Фэйсбуке, так и различными польскими СМИ. К ней присоединились политики, общественные деятели и прочие известные люди. Среди них - премьер Литвы Ингрида Шимоните. Таким образом, все эти люди отвечают своей репутацией за то, что они поддерживают.

Абсурдность заявлений Васильца, однако, вытекает из того, как организована платформа zrzutka.pl. Во-первых, даже на скриншоте из его видео видно, что профиль Сераковского был верифицирован с помощью удостоверения личности и банковского перевода. Раздел «Правила» (Regulamin) сайта описывает то, как работает платформа. В пункте II правил "Проверка личности - когда вы можете начать собирать платежи, когда вы можете снять средства" можно, среди прочего, прочитать следующее: "Мы работаем как национальное платежное учреждение, контролируемое Управлением финансового надзора Польши. По этой причине закон обязует нас подтвердить личность организаторов". Таким образом вся процедура сборов средств от начала и до конца соответствует польскому праву и контролируется соответствующими органами.

Кроме того, на сайте zrzutka.pl можно увидеть статистику по количеству пожертвований, а также комментарии тех, кто при этом пожелал высказаться. На момент написания текста количество общее количество пожертвований составило 216 004, а число комментариев - 3929. Даже беглый анализ доступных данных по отдельным транзакциям и содержанию комментариев свидетельствует об абсурдности и лживости заявлений Васильца. Во-первых, такая схема "заведения" денег для любого посольства была бы очень накладной и трудозатратной. Во-вторых, многие комментарии содержат реальные мысли и эмоции реальных людей, личность которых можно установить.

Стоит напомнить, что примером для кампании по сбору средств, организованном Сераковским, являлась аналогичная акция, организованная в Литве Андрюсом Тапинасом. Здесь также стоит напомнить, что в своих социальных сетях Тапинас регулярно выкладывал информацию о сборе средств, а также об их использовании. Уже одно участие государственных органов Литвы в процессе передачи Байрактара Украине также является свидетельством законности всего процесса сбора средств.

Вердикт:

Заявления Дмитрия Васильца о том, что кампании по сбору средств на беспилотники для Украины оплачиваются не из средств реальных граждан, а являются схемой легализации денег западных посольств, организованной "соросятами", являются ложью. Причем данная ложь опровергается уже простым посещением страницы кампании по сбору средств на Байрактар для Украины, которая видна в видеоряде Васильца.