Тезис текста:

Во Франции вызвало большой резонанс дело богатого пожилого парижского бизнесмена, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер после вакцинации от коронавируса. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает Unser Mitteleuropa. Медики признали, что смерть мужчины наступила в результате вакцинации. После этого страховая компания отказалась выплачивать семье деньги, поскольку страховой полис исключает использование экспериментальных препаратов и лечения, включая вакцинацию от коронавируса. Семья подала в суд на страховую компанию, но проиграла. Судья постановил, что побочные эффекты экспериментальной вакцины обнародуются, и умерший не мог утверждать, что не знает о них, когда добровольно вакцинировался. Также в суде подчеркнули, что во Франции нет никакого закона, заставлявшего его прививаться.

"Поэтому его смерть, по сути, является самоубийством", – постановил суд.

Комментарий Delfi.ru:

Текст со ссылкой на источник – немецкоязычный информационный портал Unser Mitteleuropa -перепечатал ряд русскоязычных изданий, также им поделились тысячи людей, в том числе и из Литвы. Хотя портал Unser Mitteleuropa утверждает, что вся информация, которая размещена на сайте, тщательно проверяется, нам удалось выяснить, что на самом деле это далеко не так, и немецкие средства массовой информации фиксировали, что на сайте Unser Mitteleuropa размещаются ложные тексты. О том, почему информации, размещенной на сайте Unser Mitteleuropa, не стоит доверять, можно прочитать здесь, здесь и здесь.

Процитируем коллег из NETZPOLITIK.ORG: Андреас Пехам, десятилетиями наблюдавший за правой сценой для архива документации австрийского сопротивления, имеет дело с "конспирологически созданным ненавистническим сайтом, который находится на границе с неонацизмом".

Наши коллеги из Франции обратились к Управлению по контролю и разрешению споров (ACPR – орган банковского и страхового надзора) с запросом о том, насколько соответствуют истине такие сообщения о деятельности страховых фирм, как то, что появилось на сайте Unser Mitteleuropa. Цитируем ответ регулятора: "условия смерти застрахованного лица не влияют на выплату бенефициару сумм, внесенных в полис страхования жизни", который является сберегательным продуктом. Что касается страховых продуктов, таких как страхование на случай смерти, то, насколько им известно, "ни один договор не содержит положений, которые позволили бы исключить последствия вакцинации как причину смерти".

Департамент страхования штата Техас утверждает: "необоснованные сообщения в социальных сетях утверждают, что вакцинация угрожает выплатам по страхованию жизни, поскольку вакцины являются "экспериментальными". Это неправда. Экспериментальные препараты не были одобрены правительственным агентством. Вакцины, производимые компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, получили чрезвычайное разрешение после проверки безопасности FDA".

Американский Cовет компаний по страхованию жизни, торговая группа, представляющая 280 компаний, выпустила следующее заявление: "страховые компании при принятии решения о выплате страхового возмещения не учитывают факт того, получило ли застрахованное лицо вакцину от COVID", - сказал Пол Грэм, старший вице-президент группы. "В договорах страхования жизни очень четко прописано, как работает полис и какие причины, если они есть, могут привести к отказу в выплате страхового возмещения. Вакцина от COVID-19 не входит в их число". Другие компании и организации выступили с аналогичными заявлениями.

Вердикт: Статья содержит все признаки манипуляции – нет названия суда, нет его решения, нет имени и фамилии пострадавшего, нет точной даты, когда это произошло, нет ничего, кроме ссылки на профиль адвоката в социальной сети. Кстати, на странице адвоката информации, которая бы подтвердила сообщение, нам также не удалось обнаружить. Наш вердикт – ложь и манипуляция.