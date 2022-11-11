Ложь и манипуляция: создаются предпосылки для серьезного мирового конфликта

Teiginiai



Глава белорусского КГБ заявляет, что существует угроза Беларуси со стороны Латвии, Литвы, Польши и Украины, а находящиеся в этих странах белорусские оппозиционеры активно вовлечены в планы по свержению режима Лукашенко. Тертель утверждает, что Запад имеет конкретные планы по вторжению на территорию Беларуси, подтверждением чего является нахождение 101-й дивизии ВДВ США на территории Польши. События после выборов 2020 г. он характеризует как планы Запада по дальнейшему продвижению на постсоветское пространство в целях передела существующего мирового порядка.



Verdiktas



Данный текст сочетает в себе ложь и манипуляцию. С одной стороны, глава белорусского КГБ пытается разыграть антизападную карту, основываясь на граничащих с конспирологией лживых кремлевских нарративах о Западе как угрозе постсоветскому пространству и собственно России. С другой стороны, такой риторикой он пытается манипулировать для оправдания репрессивных действий режима Лукашенко против белорусского гражданского общества после сфальсифицированных выборов 2020 г.



Melo detektoriaus komentaras



Тезисы, озвученные Тертелем, являются комбинацией из двух сюжетных линий. Первая из них – это нарратив российских националистов, касающиеся особого места России в мировой политике. Он основан на противопоставлении России Западу в качестве центра силы, а также на ее главенствующей роли на постсоветском пространстве. Этот нарратив сам по себе является руссоцентричным. Иначе говоря, другим постсоветским странам в нем отведена роль сателлитов России. Их внешнеполитические устремления должны находиться в орбите Москвы и соответствовать ее геополитическим целям.

В значительной степени подобная риторика отсылает ко взглядам таких философов, как Александр Дугин и прочих идеологов так называемого евразийства. Ранее “Детектор лжи” уже рассказывал, что тезис о том, что Россия воюет в Украине с Западом и НАТО – это миф, созданный в самой России и поддерживаемый пропагандистами путинского режима. Поэтому разговоры о некой угрозе вторжения на территорию Беларуси со стороны западных стран прекрасно вписываются в данный кремлевский фейк. Примечательно также то, что пропаганда режима Лукашенко после августа 2020 г. взяла данный тезис на вооружение и адаптировала его к собственным реалиям. Недавно “Детектор лжи” разоблачил по этому поводу прорежимного пропагандиста Николая Щекина, утверждавшего, что Беларусь находится под прямым прицелом НАТО и особенно польских спецслужб, жаждущих прямого столкновения.

Таким образом, мы подходим ко второй сюжетной линии. Она берет свое начало в риторике режима Лукашенко после августа 2020 г. По гиперссылке можно прочитать один из примеров заявлений нелегитимного руководителя Беларуси о мнимой угрозе независимости и территориальной целостности Беларуси с Запада. Данное заявление относится к ноябрю 2020 г. и, как уже подчеркивалось, не является единичным. Очевидно, что целью подобных заявлений является попытка оправдать ту жестокость, с которой режим в Минске целенаправленно подавлял и продолжает подавлять любые протестные настроения в белорусском обществе. При этом из Польши минские пропагандисты пытаются вылепить образ главного врага Беларуси и белорусов. Последний факт особо примечателен учитывая персону самого Тертеля. Он родился в деревне Привалки Гродненского района. И хоть неизвестно, какая национальность записана в его документах, его польское происхождение не вызывает сомнений.

В любом случае вопрос национальности и политических предпочтений Тертеля является его личным выбором. Однако присутствие персонажей с такой биографией среди ключевых фигур режима Лукашенко, а также их публичная риторика позволяет сделать два вывода. Во-первых, среди тех, кто сегодня уничтожает места памяти, связанные с белорусскими поляками, ликвидирует организации польского национального меньшинства и польскоязычное образование, есть и те, кто имеет польское происхождение. Во-вторых, для режима Лукашенко первоочередным критерием является личная лояльность того или иного чиновника, а не его происхождение. Публичное выступление генерала Тертеля лишь подтверждает, что он является лояльным элементом режима в Минске, готового манипулировать фактами и распространять адаптацию российских фейков в угоду сохранению контроля над Беларусью и ее обществом.