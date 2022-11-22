Ложь и манипуляция: снов советских памятников в Литве – война с исторической правдой

Teiginiai

Гладкая начинает свой текст с рассказа об акции, устроенной представителями “Международного форума добрососедства” на Антакальнисском кладбище, сопровождая это соответствующим видео с участием Юрайтиса и Швенчёнене. Литовские власти Гладкая называет “временщиками” и сравнивает с фашистами, воюющими с человечностью. В тексте рассказывается о сносе памятников в Ужгороде и Резекне, а также о голосовании по резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН. Обвиняя ЕС в поддержке нацизма, Гладкая резюмирует, что действия по сносу памятников – это борьба западного неофашизма с памятью, а противодействие им - борьба за человечность во всем мире.

Verdiktas

Текст Гладкой основан на пропагандистских клише режима Лукашенко и кремлевских нарративах, построенных вокруг терминов “фашизм” и “нацизм”. Пропагандистка использует два уровня манипуляции - фактологический и эмоциональный. Первый из них представляет собой манипуляцию фактами с элементами частичной лжи, а второй – нацелен на то, чтобы у аудитории возникло еще больше жалости к героям ее публикации. При этом сама Гладкая, защищая советские памятники в странах Балтии, в других своих текстах призывает к действиям, которые могут привести к уничтожению памятников польским солдатам в Беларуси, что может содержать в себе признаки разжигания межнациональной розни. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь!

Melo detektoriaus komentaras

В комментарии хотелось бы отметить два важных аспекта, необходимых для понимания того, насколько лживой и двуличной является пропаганда режима Лукашенко и данная конкретная ее представительница.

Первый аспект касается фактологии. Говоря об акции на Антакальнисском кладбище, Гладкая называет власти Литвы “временщиками”, а также “фашистами”, которые воюют с исторической правдой, пытаясь взять реванш за Вторую мировую войну. Юрайтиса и Швенчёнене она называет друзьями, которых властью Литвы сделали “изгоями” и “придумали” против них уголовное дело. С кем и как дружить Гладкой - её личное дело, однако и Швенчёнене, и Юрайтис попадали в поле зрения “Детектора лжи” как распространители фейков. Важно обратить внимание и на то, как Гладкая представляет этих персонажей. Пропагандисты, связанные с режимом Лукашенко, сознательно гиперболизируют роль Юрайтиса, Швенчёнене и прочих соратников Палецкиса в литовской политике, пытаясь представить их качестве реальной оппозиции, несмотря на их маргинальную роль в обществе. Пример такого разоблачения “Детектором лжи” можно прочитать здесь. Все обвинения, выдвинутые представителям “Международного форума добрососедства”, также известны. Об этом достаточно широко писали литовские СМИ. Кроме того, Конституция Литвы устанавливает, что виновность лица может быть доказано лишь в установленном законом порядке и признаётся вступившим в законную силу приговором суда, при этом обвиняемому гарантируется право на рассмотрение его дела независимым и беспристрастным судом на основе принципа состязательности. Иначе говоря, у соратников Палецкиса есть все возможности доказать свою невиновность. И само наличие таких возможностей подчёркивает то, что Гладкая лжет и манипулирует аудиторией, сознательно называя власти Литвы “фашистами” и “временщиками”.

Также лживой и манипулятивной является интерпретация Гладкой события в Резекне, где местный мэр Александр Барташевич Долгое время добивался возможности компромисса с центральными властями в Риге касательно памятника советским воинам. При этом Гладкая пытается вылепить из него героя, не боящегося лишиться не то что своей должности, но и свободы, резюмируя ситуацию фразой “цепи и тюрьма — вот средство соседних демократий против собственных граждан, не пожелавших мириться с происходящим на родной земле.” По сути, ситуация в Резекне напоминает историю в соседнем Даугавпилсе. Тогда “Детектор лжи” подробно писал о том, как ее использовали белорусские пропагандисты и как как процедура демонтажа советских памятников в Латвии обстоит на самом деле. В случае со скульптурой “Алёши” из Резекне все произошло в соответствии с законодательством Латвии, а сам памятник был передан Музею оккупации, о чем можно прочитать на официальном сайте города. Аналогичная процедура прописана и в случае скульптур на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Что касается голосования в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма, то выводы Гладкой повторяют пассажи Марии Захаровой, которая комментируя итоги голосования обвинила страны ЕС в том, что там подобные проявления расизма и ксенофобии “происходят на систематической основе”. Поэтому, слова Гладкой в данном случае являются ретрансляцией пропагандистского нарратива Кремля, который уже давно инструментализировал тему борьбы с нацизмом для достижения собственных политических целей.

Второй аспект касается эмоциональных приемов, используемых Гладкой. Ей “хочется плакать”, глядя на покрытые черными тентами памятники советским воинам на Антакальнисском кладбище. Описывая то как Юрайтис снял тент с одной из скульптур, Гладкая пишет: “этот, по сути, старик взбирался на самый верх, освобождая каменного солдата, преклонившего перед красным знаменем колено”. Тем самым, она пытается выжать дополнительную порцию жалости из аудитории, читающей ее тексты. При этом, она умалчивает о том, что такие действия Юрайтиса имеют признаки нарушения общественного порядка, что регулируется Уголовным кодексом Литвы. В случае с показанными эмоциями Гладкой важно помнить и о другой частью истории. Пока пропагандисты режима Лукашенко так озабоченны происходящим в соседних с Беларусью странах, в самой Беларуси происходит варварское уничтожение или осквернение могил польских солдат не только Армии Крайовой, воевавших с нацистами, но и погибших в польско-советской войне 1919–21 гг. За этим процессом стоит режим Лукашенко, пытающийся слепить из Польши главного врага белорусов. Мы подробно писали о фейках белорусской пропаганды на эту тему, о чем можно прочитать здесь или здесь. Как известно, важная роль в данном процессе принадлежит пропагандистам. И Гладкая - одна из них. Ее статья от 5 октября 2022 г. в “СБ - Беларусь Сегодня” под названием “Где место проклятых солдат?” – не просто пример пропаганды, а призыв к действиям по уничтожению памятников, сопряженный с разжиганием межнациональной розни. Чего стоит хотя бы фраза “Место ли таким на нашей земле?”, которой заканчивается лид статьи. Данный пример лишь подчеркивает двуличность пропагандистов, работающих на режим Лукашенко.