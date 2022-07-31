Ложь и манипуляция: Польша взывает к памяти палачей белорусского народа

Тезисы текста:

Князев утверждает, что бойцы Армии Крайовой успешно боролись с мирным населением Беларуси, а также Литвы и Украины. На территории Беларуси бойцами АК было убиты тысячи советских граждан. Поэтому он считает, что официальная Варшава не должна заниматься политическим популизмом, пытаясь создать “у потомков жертв комплекс вины за якобы непочтительное обращение с захоронениями палачей”. Вместо этого он предлагает польским властям попросить у белорусского народа прощения за преступления АК.

Комментарий Delfi.ru:

Польский и белорусский народы связывает многовековая история сосуществования в рамках единого государства, а также близость языков и культур. Теперешняя территория Беларуси является родиной многих важных для Польши фигур, начиная от Тадеуша Косцюшко и Адама Мицкевича и заканчивая Элизой Ожешко, Марией Качиньской и Чеславом Неменом. Стоит также напомнить, что с 1921 по 1939 гг. западная часть современной Беларуси находилась в составе возрожденной Польши. Поэтому события первой половины ХХ в. в отношениях обоих народов имеют много проблемных точек, однако для их оценки очень важен контекст. Оценивая тезисы Князева важно подчеркнуть ряд моментов, не касающихся напрямую истории в Микулишках.

Во-первых, белорусы и белорусские поляки являются автохтонным населением западной части Беларуси. Многие бойцы АК были уроженцами территории современной Беларуси и приграничных культурно близких областей современных Литвы и Польши. Для них и немецкая, и советская администрация были оккупантами. Тем не менее нет оснований говорить о том, что АК состояла исключительно из поляков, и среди ее бойцов не было белорусов.

Во-вторых, несмотря на различные оценки политики межвоенной Польши по отношению к белорусам, необходимо, как подчеркивает профессор Александр Смалянчук, рассматривать историю польского и белорусского народов как совместный процесс, поскольку только такой ракурс может позволить достаточно объективно оценить исторические процессы, происходившие на землях современной Беларуси. Иначе говоря, это двусторонний белорусско-польский процесс. В тексте Князева, однако, всплывают советские нарративы, а также внеконтекстные взаимоотношения межвоенного польского государства с украинским национальным движением.

В-третьих, шельмование памяти бойцов АК началось в Беларуси после президентских выборов 2020 г. В январе 2022 г. Лукашенко подписал Закон о геноциде белорусского народа, принятый парламентом в декабре 2021 г. в ускоренном порядке. Важным моментом в тексте данного закона является то, что кроме нацистов ответственность возлагается не только на их пособников из числа местного населения, но и “националистические формирования в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период”. Несмотря на отсутствие каких-либо конкретизирующих разъяснений, очевидно, что к “националистическим формированиям” относится и АК. Ранее, в марте 2021 г., между Польшей и администрацией Лукашенко разразился дипломатический скандал касательно памяти “проклятых солдат” (польск.: żołnierze wyklęci). Ежегодно 1 марта отмечается как день их памяти не только в Польше, но и среди заграничных поляков. Тогда белорусский МИД назвал мероприятие в Бресте с участием польского консула “героизацией военных преступников, циничным оправданием геноцида белорусского народа, грубейшими нарушениями обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма”. При этом было заявлено, что “своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства “проклятые солдаты” под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями”. Интересно, что в самой Польше действия Райса достаточно давно получили правовую оценку. В целом же стоит согласиться с профессором Евгением Мироновичем, одним из представителей белорусского меньшинства в Польше в том, что такая реакция представителей режима Лукашенко была направлена на поиск повода для расправы с независимыми организациями, представляющими польское меньшинство в Беларуси. Поэтому сама конструкция текста Князева в целом соответствует нарративу, избранному режимом Лукашенко в отношении Польши. Цель данного подхода - использование законодательных изменений для достижения собственных политических целей внутри страны и искоренения альтернативного дискурса, основанного на фактах и конструктивном диалоге с соседями по вопросам истории.

Вердикт:

Текст Князева является ложью и манипуляцией. Неоднозначные вопросы истории в белорусско-польских отношениях должны рассматриваться в комплексе без навязывания чужих нарративов и использования законодательства в политических целях. В целом текст содержит элементы лжи, ставя фактический знак равенства между боровшейся с нацизмом АК и нацистскими вооруженными формированиями. При этом манипуляция достигается путем привнесения внешнего контекста, а также выборочной подборкой фактажа.