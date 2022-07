Ложь главы МИД России: Запад безосновательно препятствовал экспорту сельхозпродукции из России

Тезисы заявления:

1) Задача Стамбульского меморандума, подписанного Россией – устранение «искусственных» препятствий экспорту сельхозпродукции России, которые создали США и ЕС.

2) Запад искусственно пытался свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки.

Комментарий Delfi.ru:

Министерство иностранных дел Украины и министерство иностранных дел России опубликовали на своих вебсайтах заявления по случаю подписания 22 июля Стамбульских соглашений по зерну. Заявление МИД Украины можно почитать здесь. Российским МИД было опубликовано заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова. Несмотря на то, что Россия представляет подписание Меморандума с Турцией и ООН как свою политическую победу, все заявление главы МИД РФ пронизано упреками в адрес США и Европейского союза. Сергей Лавров напрямую обвиняет Вашингтон и Брюссель в создании российскому экспорту препятствий в сферах финансов, страхования и логистики, а также в создании проблем с поставками зерна на мировые рынки.

Фрагменты заявления главы российского МИД © Ekrano nuotr.

Действительно, российская экономика, в том числе и экспортная, сейчас столкнулась с рядом ограничительных мер и проблем, однако российские власти, как всегда, искажают реальность. Во-первых, опускается то, что некоторые санкции против российского экспорта введены западными странами и их союзниками не просто так, а в связи с тем, что Россия вторглась в Украину и ведет там войну, нарушая нормы международного права. Как отметил в своей недавней статье Жозеп Боррель: «На международном уровне идет «битва нарративов» по вопросу, кто несет ответственность за глобальный продовольственный и энергетический кризис … Но реальный ответ – прекращение войны, а это может быть достигнуто путем вывода российских войск из Украины».

Во-вторых, российские власти, судя по всему, намеренно не проводят различий между официальными санкциями Европейского союза (и его союзников) и уходом частного бизнеса или сокращением объемов бизнеса в России. Это относится и к компаниям, занимающимся перевозками и доставкой (например, известный Maersk), а также компаниям по страхованию бизнеса (например, Hannover Re, приостановивший страхование российского бизнеса) и платежным системам, банкам, биржам (например, Currency.com, Societe Generale). Массовый уход или сокращение частного бизнеса нельзя выдать за «происки» Вашингтона или Брюсселя.

В-третьих, санкции не затрагивают экспорт российского зерна, удобрений и вообще российские продукты (кроме водки, икры и ликеров) – список всех санкций против России в связи с вторжением можно найти здесь. Более того, ЕС предусмотрел исключения из меры, запрещающей российским судам и судам, эксплуатируемым Россией, заходить в порты ЕС – это правило не касается сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергии (на русском об этом можно прочитать здесь).

Наконец, агентство Bloomberg писало о том, что Россия вполне успешно продает свое зерно по всему миру и что, более того, российское зерно даже стало более востребованным из-за невозможности получить зерно из Украины.

Вердикт: слова главы МИД России Сергея Лаврова о намеренных «искусственных препятствиях» российскому сельскохозяйственному экспорту со стороны США и ЕС – это ложь, так как санкции, создающие некоторые препятствия (например, отключение от SWIFT) – это ответ на войну России в Украине, а не беспричинная акция Запада. Более того, санкции против России не включают в себя запрет на импорт сельхозпродуктов из России, и РФ продолжает продавать свое зерно другим странам. К тому же Кремль специально не разграничивает санкции и уход частного бизнеса из России. Наш вердикт – ложь.

Источники

Заява МЗС України щодо підписання угоди про відновлення безпечного експорту українських зернових

Заявление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова о соглашениях по транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва, 22 июля 2022 года

Россия нарушила ряд международных законов, начав войну в Украине

Санкции против России работают

Can I ship cargo to/from Russia at the moment?

Quarterly Statement as at 31 March 2022: Hannover Re generates quarterly profit of EUR 264 million despite substantial losses and confirms earnings guidance

Currency.com halts operations for clients from Russia

Societe Generale Has Closed the Sale Of Rosbank And Its Russian Insurance Subsidiaries

Санкции ЕС против России за вторжение в Украину

Press statement by President von der Leyen on the fifth round of sanctions against Russia

Война в Украине: Европейская комиссия предложила пятый пакет санкций

World’s Appetite for Russian Wheat Remains Strong