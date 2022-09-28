Ложь: французский военкор заявил, что захоронения в лесу под Изюмом – провокация ВСУ

Teiginiai



К французскому военному аналитику и волонтеру Адриану Боке обратился анонимный харьковский медик, который предупредил, что ВСУ заставили медиков перевести тела мертвых жителей из военного госпиталя в Харькове в лес под Изюмом, чтобы разыграть «новую провокацию» в отношении российских властей.



Verdiktas



Адриен Боке – это еще один карманный иностранец Кремля, которого используют для распространения российской дезинформации про войну в Украине. Боке уже ловили на масштабной лжи про преступления российских военных в Буче, а его же соотечественники нашли что он лгал и о своей военной карьере, и о чудесном спасении пилота истребителя. Слова француза о том, что ВСУ готовили инсценировку «захоронения в Буче» ничем не доказаны (кроме якобы слов анонимного харьковского знакомого Боке) и не соответствуют общедоступным фактам. Эксгумация останков местных жителей показывает, что захороненные люди погибли напрямую или же косвенно вследствие действий российских военных и оккупационных властей. Наш вердикт – ложь.



Melo detektoriaus komentaras



Адриен Боке представлен аудитории как «французский военный аналитик», но как и в случае с «независимым американским экспертом» Скотом Риттером, француз на самом деле теснейшим образом связан с российской пропагандистской машиной. Он стал известен весной 2022 года, когда рассказал, чтобы стал свидетелем того, как «неонацисты из полка «Азов»» и украинские военные инсценировали резню в Буче. Наши коллеги из Stop Fake разоблачили ложь Боке – тот никак не мог побывать в Буче и лично подсмотреть и подслушать якобы преступления украинских военных там. Французское авторитетное издание Liberation также нашло, что утверждения Боке про Бучу – это фейк, а также провели расследование его биографии и выяснили, что Боке лгал о своей карьере стрелка во французской армии и о спасении пилота упавшего истребителя в 2010.

Утверждения России о том, что находка тел убитых в Буче инсценирована разоблачались Delfi, Stop Fake, Vox Ukraine, DW, The Insider и другими.

Адриен Боке утверждает, что некий медик из Харькова, который, как дальше говорится, участвовал в идентификации захороненных, связался с французом и предупредил о том, что порядка 50 тел погибших жителей Харькова были перевезены в лес под Изюмом. Боке также заявил, что власти Украины запретили доступ к лесу в Изюме журналистам, чтобы сначала «собрать тела и добиться массового эффекта как в Буче». Основной аргумент Боке, который тот повторяет не менее трех раз следующий: если бы действительно российские войска совершили массовые убийства и хотели спрятать этот факт, то зачем тогда велись списки погибших и устанавливались деревянные кресты на месте захоронения? На самом деле, утверждает Боке, это обычное захоронение погибших под бомбами мирных жителей, которых российские военные «похоронили со всем уважением».

Однако версия событий, предлагаемая французом, не отвечает фактам и лишена серьезных доказательств. Сам факт существования кладбища в лесе под Изюмом не оспаривается Боке. Более того, то, что кладбище уже было до освобождения Изюма, подтверждается спутниковыми снимками – благодаря компании Maxar Technologies, выложившей снимки в публичный доступ.

Спутниковые снимки входа в кладбище в марте 2022 и в августе 2022 © Ekrano nuotr.

Но тогда неясно чего конкретно могла касаться «инсценировка ВСУ» – факта захоронения, количества погибших, давности их гибели или причин смерти. Француз постоянно сравнивает Изюм с Бучей, хотя эти ситуации фундаментально различаются. В Буче тела многих людей были оставлены на месте гибели и там же и были обнаружены (по ссылке после статьи – фото не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!). Некоторые из этих тел действительно были сброшены в братскую могилу и присыпаны землей, однако даже в этом случае видно по некоторым фрагментам тел и одежды, примерно какое время назад были захоронены люди. В Изюме речь идет о полноценном кладбище: по имеющимся у нас фото из изюмского леса и по спутниковым снимкам можно оценить масштаб захоронения, а фото и видео с процесса эксгумации демонстрируют глубину захоронения и состояние тел погибших (по ссылке фото не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!). Ясно видно, что останки людей (по ссылкам фото не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!) частично мумифицированы и находятся на такой стадии разложения, что не могли быть захоронены за пару дней до открытия кладбища. «Друг» Боке якобы сообщил, что ВСУ приказали перевести тела из Харьковского военного госпиталя, однако в госпиталях не хранятся полуразложившиеся и мумифицированные тела.

Фото из Телеграм-канала «Настоящее Время», переданные изданию украинскими журналистами © Ekrano nuotr.

Еще один из аргументов Боке заключается в том, что дескать украинские власти слишком быстро установили, что в могилах находится 400 с лишним человек. Однако это также слабый аргумент – как видно из фотографий, отдельные могилы помечены крестами и маркерами (за исключением братской могилы 17 украинских военнослужащих), поэтому сначала подсчитать примерное количество захоронений вполне было возможно. Эти же фото показывают, что чтобы инсценировать такое масштабное захоронение, потребовалось бы много времени.

Безосновательны и слова Боке о том, что ВСУ закрыли лес для журналистов именно для инсценировки сцены военного преступления. Видео из освобожденного Изюма появились 11 сентября, регулярные сообщения о массовых захоронениях стали циркулировать в прессе уже 14 сентября, а 15 сентября украинскими журналистами были сделаны фото захоронения в лесу, которые и опубликовало «Настоящее Время». То есть 15 сентября у журналистов уже точно был доступ в лес, где они и задокументировали состояние захоронения до начала эксгумации тел.

Российские прокремлевские издания тиражируют фейк Боке, здесь он именуется «аналитиком» © Ekrano nuotr.

Наконец, не выдерживает критики главный «аргумент» Боке о том, что если бы российские войска хотели скрыть следы военных преступлений, то скрыли бы. Может быть несколько причин, по которым российские войска не заботились о сокрытии захоронений Изюме. Например, они могли не ожидать успешного контрнаступления ВСУ – заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что российские оккупанты на территории полиции повесили новый качественный баннер «Полиция, МВД, Российская Федерация», а также завезли новую оргтехнику.

Возможно же, они просто не считать нужным скрывать захоронение (напомним, что тела убитых мирных людей в Буче российские войска не прятали). Как следует из заявления полиции Харьковской области и из рассказов местных жителей, многих погибших хоронили сами жители Изюма, причем некоторых из них они не могли сами идентифицировать. Они же ставили кресты (многие с номерами вместо имен именно потому, что часть погибших хоронившие не опознали), и они же вели насколько могли список захороненных. Боке сказала, что есть открытый для общественности полноценный список с именами людей, похороненных под Изюмом, однако мы не смогли его найти.

Заявление Боке о том, что украинские власти хотят обвинить Россию в военных преступлениях, хотя на кладбище открыто захоронены «просто мирные жители, погибшие от обстрелов самими же ВСУ» – это циничная ложь. Во-первых, даже если бы все местные жители погибли только от обстрелов и бомбежек, это все равно преступление – и согласно Уголовному кодексу Украины (статья 438), и согласно Женевской конвенции IV, которая запрещает нападать на мирных жителей и наносить удары по гражданским объектам. Во-вторых, эксгумация останков людей под Изюмом показывает, что тела многих людей имеют следы страшных пыток, связанные руки, пулевые ранения, травмы от мин, одно тело было извлечено из могилы с сохранившейся веревкой на шее. Некоторые из этих увечий видны на фото, находящихся в публичном доступе. В-третьих, российская пропаганда постоянно обвиняет ВСУ в обстреле украинских городов, в том числе устами иностранцев, хотя это противоречит всем имеющимся у нас фактам.