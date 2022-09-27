Ложь: французская независимая анимационная студия сделала мультик про нацистскую Украину и ее кукловодов

Teiginiai



1) Независимая французская анимационная студия сняла мультик, в котором рассказывается правда про происходящее в Украине

2) Согласно мультику, западные кукловоды (или даже тайное мировое правительство) заставили марионетку-Зеленского напасть на Украину (при помощи нацистов полка «Азов»), и нажились на крови погибших на Донбассе людей

Verdiktas



Так называемая «независимая французская анимационная студия» либо не существовала вообще, либо как-то связана с российской пропагандой. Стиль рисовки и творческие приемы внутри мультика сильно напоминают серию мультиков Kil Dim про манипуляции Азербайджаном со стороны Турции. Эти мультики часто связывают с армянским мультипликатором Давидом Саакянцом. Содержание мультика отражает стандартные нарративы Кремля про ситуацию в Украине: то, что за всем происходящим стоит аморальное западное тайное мировое правительство, и то, что Украина – это якобы нацистская страна, которая первая напала на Донбасс. Наш вердикт – в обоих случаях ложь.



Melo detektoriaus komentaras



Мультик под названием Stop Nazi Games («Остановите нацистские игры») уже месяц распространяется на разных видеоплатформах (зарубежных и российских), а также в соцсетях. Этот мультик был также показан в новом пропагандистском телешоу «Свои» на федеральном «Первом канале» в России. Шоу было запущено в конце августа, и его идея состоит в том, что «патриотически настроенные» эстрадные исполнители и «просто обычные люди» весь выпуск повторяют в разных формах российскую дезинформацию про войну с Украиной и ситуацию на Донбассе.

Заявив, что на войне больше всего зарабатывают те, кого она не касается, ведущий показывает мультик, добавив, что авторство приписывается «некоей французской анимационной студии». Видео, выложенные в сети, описываются как творение «независимой французской анимационной студии», в них иногда в начале показывается лого этой студии – предположительно она называется Barracudas, хотя иногда ее представляют как Barracuda.

Лого студии, сделавшей мультфильм, показан в начале видео © Ekrano nuotr.

Мультик продолжается 1 минуту 44 секунды, начинается же он с того, что где-то заседает тайное мировое правительство, которое играет в рулетку: подкидывает шарик в виде маленького черепа, который выпадает на Украину (соседние секторы рулетки включают в себя такие страны как «Грузия», «Армения», «Ирак», «Польша», «Казахстан»). Пока рулетка крутится, нам показывают, что на стенах в рамках висят фотографии таких событий как Вьетнамская война, война в Сирии, война в Ливии, Холокост, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, фото Клу-клукс-клана, бомбардировки Белграда и геноцида армян.

Кадр из мультика © Ekrano nuotr.

Шарик выпадает на Украину, и один из людей в комнате открывает коробку с ручными куклами, одна из которых – шут Зеленский, который под влиянием кукловода перевоплощается в злую, милитаризированную версию себя. Кукла начинает нажимать на красную кнопку, и на Донбасс едут танки с эмблемой полка «Азов» на них. Люди гибнут, а их кровь превращается в слитки золота для кукловодов. Все заканчивается, когда некая рука с мечом отрубает руку кукловода, а на экране появляется надпись Stop Nazi Games.

Кадр из мультика © Ekrano nuotr.

Кадр из мультика © Ekrano nuotr.

Мы искали упоминания о студии Barracudas на французском и на английскому языках, однако все запросы отсылают к этому мультику, а про студию информации нет никакой информации: ни вебсайта, ни года создания, ни ее сотрудников в интернете. Единственная работа, которая упоминается в связи с запросом «Barracudas независимая анимационная студия» – это мультик про Украину.

Это видео залито на разные видеохостинги (YouTube, Odysee, Rutube), в соцсети («Вконтакте», Facebook, Twitter) и на разные форумы (Reddit, Пикабу) около месяца назад.

Одинаковые комментарии пользователей соцсети «Вконтакте» – интересно, что предлагается «вспомнить» мультик, которого судя по всему два месяца назад еще даже не существовало © Ekrano nuotr.

Одинаковые комментарии пользователей соцсети «Вконтакте» – интересно, что предлагается «вспомнить» мультик, которого судя по всему два месяца назад еще даже не существовало © Ekrano nuotr.

Интересно, что в комментариях под этим видео на Youtube пользователи предположили, что этот мультик на самом деле сделан армянским мультипликатором Давидом Саакянцем по заказу России. В описании видео в соцсети «Вконтакте» также порой пишется «Автор: Давид Саакянц». Мы не нашли конкретных фактов, подтверждающих это, однако еще один политический мультик, предположительно сделанный Саакянцем 2 года назад, может быть косвенным доказательством этой версии. Речь о серии мультиков Kil Dim – политической сатире об Азербайджане как о марионетке Турции и угрозе безопасности Армении. В 2019 году канал на YouTube с мультиками Kil Dim закрыли, а комментировал закрытие именно Сааякнц.

Мы посмотрели вот этот короткий мультик и нашли, что стиль рисовки персонажей несколько напоминает мультик Stop Nazi Games. Что еще более показательно – несколько художественных приемов этого мультика также схожи: например, фотографии в рамках, по идее автора изображающие преступления Турции (геноцид армян, турецкое вторжение в Кипр, вмешательство Турции в конфликты в Сирии и Турции).

Кадр из мультика © Ekrano nuotr.

В ролике Эрдоган надевает президента Азербайджана Ильхама Алиева как куклу на руку (прямо как куклу Зеленского в Stop Nazi Games), а затем эта кукла начинает жать на кнопку с надписью «война», а на Армению едут танки.

Кадр из мультика, нарисованного Давидом Саакянцем © Ekrano nuotr.

Кадр из мультика, нарисованного Давидом Саакянцем © Ekrano nuotr.

В начале мультика Stop Nazi Games в качестве картин на стенах показаны события, в которых каким-то образом замешаны США (Вьетнамская война, Хиросима и Нагасаки, Клу-клукс-клан, Сирия, Ливия, бомбардировки Белграда). Лишь два события выбиваются из общей колеи – Холокост и геноцид армян в 1915 году. Обычно упоминание геноцида армян не относят к стандартным обвинениям против США (и совершенно обоснованно, ведь тот геноцид был устроен Османской империей). Косвенно упоминание геноцида армян в столь непривычном контексте также может указывать на то, что автор – армянского происхождения.

Содержание мультика Stop Nazi Games – это типичный пример пропагандистского ролика, поддерживающего сразу несколько конспирологических идей: что войны целенаправленно устраиваются теми, «кому это выгодно»; что существует некое тайное правительство, которое войны устраивает; и, в итоге, ролик намекает на то, что за всем стоит «Запад» и более конкретно – Соединенные Штаты. Delfi уже разоблачал подобные фейки про то, кому выгодны войны, про тайное правительство.

Еще одна очевидная идея мультика: Украина при Зеленском – это нацистская страна, которая напала на Донбасс. Это также фейк. В 2014 году, когда начался конфликт между Россией и Украиной, президентом Украины после пророссийского Януковича стал Петро Порошенко. Владимир Зеленский занял эту должность в 2019 году. Фейк о том, что Украина – страна нацистов разоблачался бесчисленное количество раз Delfi, EUvsDisinfo, Укринформ, Stop Fake и другими. То, что Украина первой напала на Донбасс – это ложь. Донбасс был и является частью территории Украины. В 2014 году сепаратисты на Донбассе, поддержанные Россией, стали протестовать и захватывать административные здания. В итоге, столкновения между украинскими законными властями и сепаратистами Донецка и Луганска перешли в полноценный военный конфликт, в котором, согласно имеющимся доказательствам, участвовали российские войска. Поэтому обвинение Украины в начале конфликта – ложь.