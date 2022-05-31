Ложь: два батальона польских войск вошли в Украину и участвуют в боевых действиях





Тезис видео: в Украине находятся два батальона польской пехоты, которые могут быть «солдатами регулярных войск», и они уже участвуют в боевых действиях.

Комментарий Delfi.ru: Первоисточник сообщения – прокремлевский пропагандистский Телеграмм-канал WarGonzo и военный корреспондент канала Семен Пегов. Канал сослался на анонимные источники проекта в Днепре. При этом «новость» не подкреплена никакими фото или видео. «Новость» подхватили другие российские (здесь, здесь) и малоизвестные зарубежные медиа (например, здесь, причем потом тут же было опубликовано противоположное мнение), сообщества типа Reddit (это сайт – гибрид социальной сети и интернет-форума, где пользователи могу обсуждать любые темы).

Это уже не первый раз, когда кремлевская пропаганда изобретает новости о вводе польских войск в Украину – ранее сообщалось о приказе разместить польские войска в западной Украине, был даже сфабрикован репортаж BBC. Наши коллеги из StopFake уже опровергли ложь про два польских батальона, в том числе ссылаясь на Государственный центр безопасности Польши, а также на украинское СМИ.

Однако российская пропаганда продолжает продвигать эту «новость». Более того, российский «военный эксперт» Виктор Баранец сделал далеко идущие выводы о том, что участие поляков в войне втягивает Россию в конфликт с НАТО. На Youtube загружено видео, якобы демонстрирующее польских бойцов, танки, вертолеты, которые уже участвуют в боях в Украине.

Видео названо «20 минут назад! 2 батальона польской армии вошли на территорию Украины». Оно опубликовано 23 мая и собрало 336 тыс. просмотров. Ролик выложен каналом «Экстренные новости». На канале в основном публикуются короткие (от 30 секунд до 3 минут) видео, причем первое видео загружено десять дней назад. Видео с «кликбейтными» заголовками, вроде «Час назад! Шутки окончены, НАТО может нанести серию массированных ударов по России» представляют собой смесь видео и фото без опознавательных знаков какого-либо медиа. Закадровый голос, который никак не представляется и звучит как голос из автоматического переводчика, рассказывает суть видеоролика.

Как оказалось, большая часть кадров заимствована из других видео в интернете. Источник кадров пехотного «сражения» – это, скорее всего, фрагмент учений НАТО с участием польской армии от 2016 года. Большая часть кадров взята из этого видео (с 0:00 и примерно до 2:43), однако в фейке целенаправленно вырезаны кадры, которые дали бы понять, что это учения.

Ложь: два батальона польских войск вошли в Украину и участвуют в боевых действиях © Ekrano nuotr.

Ложь: два батальона польских войск вошли в Украину и участвуют в боевых действиях © Ekrano nuotr.

На других кадрах о польских батальонах сообщает российский военный корреспондент «Россия-24» Евгений Поддубный. Однако, как удалось установить Delfi, это на самом деле фрагмент старого видео от 2019 года с Поддубным, в котором тот благодарит Моторолу. Моторола – это прозвище одного из военных командиров ДНР Арсена Павлова, погибшего в 2016 году.

Ложь: два батальона польских войск вошли в Украину и участвуют в боевых действиях © Ekrano nuotr.

Ложь: два батальона польских войск вошли в Украину и участвуют в боевых действиях © Ekrano nuotr.

Наконец, кадры с вертолетами также более ранние – мы нашли их в видео, демонстрирующем фрагменты военных учений НАТО от 2017 года. Видео опубликовано на польском канале, посвященном новостям из сферы обороны. Кадры с вертолетами, взятые в фейк, видны с 0:39 по 1:03.

Ложь: два батальона польских войск вошли в Украину и участвуют в боевых действиях © Ekrano nuotr.

Ложь: два батальона польских войск вошли в Украину и участвуют в боевых действиях © Ekrano nuotr.



Мы не смогли установить происхождение видео с танками, а также видео, которые якобы изображают призывные пункты в Польше. Однако учитывая то, что большая часть кадров никак не подтверждают новость о польских батальонах, мы с уверенностью заявляем, что это видео – фейк.

Вердикт: Сообщение о вводе польских бойцов в Украину не подтверждаются польскими или украинскими официальными источниками, а также крупными независимыми СМИ. Такое серьезное изменение, как участие батальонов одной из стран-членов НАТО в вооруженном конфликте в Украине, не смогло бы остаться абсолютно незамеченным со стороны, например, западных медиа. Видео на Youtube, которые якобы подтверждают эту информацию, содержит в себе устаревшие кадры (с военных учений НАТО предыдущих годов и старое видео военного корреспондента) или же вообще взяты из неустановленных источников. Наш вердикт: ложь.