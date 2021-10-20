Тезисы текста:

1) 19 июля 2021 года Томас Ренц, американский адвокат, от имени America’s Frontline Doctors, антиваксерской организации, подал иск против Министерства здравоохранения и социальных служб США. В иске утверждали, что VAERS - система сообщений о неблагоприятных последствиях вакцинации в США - некорректно отображает количество пострадавших от прививок против COVID-19 и занижает количество смертей минимум в 5 раз;

2) Томас Ренц обнародовал правительственные данные из Американской национальной системы медицинского страхования Medicare, которые подтверждают, что в течение 14 дней после вакцинации от коронавируса умерли 48 465 человек;

3) Ренц в своих выводах опирается на анонимный источник, "работающий компьютерным программистом для анализа данных здравоохранения", который получил доступ к данным системы здравоохранения США;

Ложь: десятки тысяч людей в США умерли из-за вакцинации © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) О том, что на самом деле Томас Ренц не такой уж борец за правду и за спасение людей от якобы губительных вакцин, можно прочитать здесь. Вкратце: юрист довольно эффективно пользуется верой людей в то, что он борется с системой, правительством и вакцинацией и благодаря этому собирает пожертвования в пользу своей деятельности;

2) Организация America’s Frontline Doctors, от имени которой юрист подал иск, является одной из антивакцинаторских организаций, приобретших печальную известность в результате распространения конспирологических теорий. И мы, и наши коллеги из зарубежных изданий не раз опровергали фейки, которые распространяла эта организация и ее представители;

3) Правительство США не скрывает количество людей, скончавшихся от вакцин. Как мы уже сообщали, при оценке данных в системе VAERS о побочных эффектах после вакцинации, включая смертельные случаи, нужно понимать, что они совсем не обязательно означают, что вакцина вызвала проблему со здоровьем. Сообщения о смерти после вакцинации COVID-19 редки. С 14 декабря 2020 г. по 6 октября 2021 г. в США было введено более 403 млн доз вакцины против COVID-19. За это время VAERS получила 8 638 сообщений о смерти (0,0021%) среди людей, получившихся от коронавируса. FDA требует, чтобы медицинские работники сообщали в VAERS о любой смерти после вакцинации от COVID-19, даже если неясно, была ли вакцина тому причиной;

4) Марта Шаран, пресс-секретарь целевой группы агентства по вакцинам, сказала USA TODAY, что утверждение о 45 000 умерших не имеет под собой никаких оснований. „На сегодняшний день CDC не обнаружил каких-либо необычных или неожиданных моделей смертей после иммунизации, которые указывали бы на то, что вакцины COVID вызывают или способствовали смерти, помимо 3 подтвержденных смертей после вакцины Janssen“ ;

5) Томас Ренц также ссылается на данные, которые якобы сообщил пожелавший остаться анонимным сотрудник системы здравоохранение США, однако ни нам, ни нашим зарубежным коллегам не удалось найти подтверждения существования такого человеке, как и того, что он дал показания в суде, во время которых разоблачил ложь и манипуляции правительства страны.

Вердикт: Мы оцениваем высказывания юриста о том, что вакцины привели к смерти более 45 000 граждан США как ложь, которая не имеет никаких доказательств.