Ложь: Адольфас Раманаускас-Ванагас несет ответственность за массовые убийства гражданских

Teiginiai



“Адольфас Раманаускас-Ванагас несет ответственность за массовые убийства евреев, в том числе и в Друскининкай. В Литве прославляют таких людей, как Ванагас, так как они участвовали в бандитских группировках, известных как “лесные братья”, которые боролись “за независимость”.



Verdiktas



Статья является попыткой распространения ложной, несоответствующей действительности информации о жизни и деятельности героя антисоветского сопротивления Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Наш вердикт – ложь и дезинформация.



Melo detektoriaus komentaras



С биографией Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Вкратце: Адольфас Раманаускас-Ванагас – активный участник антисоветского сопротивления в Литве. После Второй мировой войны Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии (исторического региона на юге и юго-востоке Литвы), а в 1949 году вместе с другими партизанскими командирами подписал Декларацию Движения борьбы за свободу Литвы. Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 до 1953 года. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергнут жестоким пыткам советскими органами, год спустя он был казнен.

Деятельность Ванагаса периодически подвергается нападкам со стороны Российской Федерации, которая пытается доказать, что герой сопротивления Литвы является ответственным за уничтожением мирных жителей. Не является исключением и этот текст, появившийся на информационном ресурсе, который, по данным прокуратуры Латвии, финансировался находящихся в подчинении МИД России фондами.

Комментарий одного из известных литовских историков о том, как советские власти, а затем и российские, пытаются переписать историю и сделать Раманаускаса ответственным за массовые убийства, можно прочитать здесь. Вкратце: нет никаких фактов причастности Раманаускаса к убийствам мирных жителей, есть многолетняя кампания по очернению деятельности Ванагаса и других литовских партизан, за которой когда-то стоял НКВД, затем КГБ СССР, а сейчас место этой организации заняли, по всей видимости, спецслужбы Российской Федерации.