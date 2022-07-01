Конспирология: войну в Украине инициировало «мировое правительство»

Тезисы видео:

1) Мировое правительство после провала плана по уничтожения человечества при помощи пандемии COVID-19 решило приступить к организации войны, которая, согласно планам глобалистов, должна была уничтожить обломки Советского Союза и “втюхать” обнищавшему населению новый мировой порядок;

2) Планы по установлению электронного концлагеря;

3) “Глобалисты” заказали в середине 1960 годов у независимых экспертов прогноз живучести мировой финансовой системы. “Он показал, что капиталистическая модель изживает себя и ей осталось совсем немного, рынки себя исчерпали”;

4) Киотский протокол является псевдонаучным соглашением.

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет складывается сразу из нескольких конспирологических теорий – от существования мирового правительства до того, что пандемия COVID-19 была искусственно создана с целью уничтожения человечества. У всех этих теорий есть кое-что общее – они являются выдумкой. О теориях заговора и о том, почему в них легко поверить, можно прочитать здесь и здесь.

Несколько ранее мы уже опубликовали материал о том, что теория, что, начав войну в Украине, Владимир Путин выступил против планов мирового правительства, – фальшивая от начала и до конца. Фейки о том, что “сценарий пандемии COVID-19 был разработан еще до ее начала”, распространяются с завидным постоянством с самого начала пандемии. И мы, и наши коллеги из зарубежных изданий подготовили ряд материалов, которые доказывают, что конспирологи ошибаются.

Фейком являются и сообщения о том, что Клаус Шваб, основатель международного экономического форума в Давосе и сторонник концепции четвертой промышленной революции, является одним из организаторов депопуляции человечества и создания новой цивилизации, загнанной “в электронный концлагерь”. Людей никто не намеревается ни чипировать, ни превращать в киборгов.

Никакой ссылки на прогноз, который упоминают авторы, в самом видео нет - предлагают верить им на слово. Создатели видео заявляют, что Киотский протокол является псевдонаучным соглашением, однако никаких аргументов, которые могли бы подтвердить это мнение, авторы видео не представили. По словам создателей видео, “глобалисты” спешат, ибо им требуется установить электронный концлагерь до 2030 года. Демонстрируются фрагменты разнообразных выступлений Билла Гейтса, используются цвета, которые должны вызвать у зрителей чувство тревоги.

Киотский протокол, что бы там не пытались голословно утверждать авторы видеосюжета, не является псевдонаучным соглашением. Псевдонаучными можно назвать тезисы создателей видеорепортажа. Протокол - это международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению. В настоящее время насчитывается 192 участника Киотского протокола (191 государство и Европейский союз).

Вердикт:

Создатели видеосюжета манипулирует фактами для того, чтобы хоть как-то убедить зрителей в своей правоте. В видеорепортаже нет никаких доказательств того, в чем убеждают его авторы. Наш вердикт – конспирология, манипуляция и фейк.