Тезисы видео:

1) Существует глобальный заговор по захвату власти как в Соединенных Штатах Америки, так и остальном мире;

2) Существует "глубинное государство", которое на самом деле и управляет странами;

3) Международные элиты, пытаются осуществить так называемую "Большую перезагрузку", чтобы уничтожить мировую экономику и захватить власть над миром. Именно для этого был создан коронавирус;

4) Планируется внедрение мировой цифровой валюты.

Конспирологическая теория: власть над планетой захватили представители “глубинного государства” © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Героиня репортажа, которая рассказывает секреты международных банкиров, – Кэтрин Остин Фиттс, бывший инвестиционный банкир, помощник министра жилищного строительства и городского развития при президенте Джордже Буше-старшем. В видео, о котором мы говорим, используется фрагмент (30 минут – ред.) полного интервью (1 час 30 минут – ред.) Кэтрин Фиттс, видеоблогеру из Нидерландов.

В начале этого года Кэтрин уже выступила с интервью с откровенным названием "Планета Локдаун". С опровержением тезисов, которые Кэтрин выдвинула в том интервью, можно ознакомиться здесь и здесь.

Не существует никаких доказательств того, что пандемия коронавируса была запланирована. Сторонники конспирологических теорий пытаются доказать это, ссылаясь на разнообразные документы и события, которые якобы свидетельствуют об их правоте: “Событие 201”, Билл Гейтс, американский миллиардер и филантроп, Клаус Шваб, основатель международного экономического форума в Давосе, Герман Греф, люди превратятся в киборгов, конспирологическая теория "Великой перезагрузки", Жак Аттали и геноцид человечества, теория заговора “Золотой миллиард”. Тем не менее все "доказательства", которые они приводят, не содержат никаких подтверждений, кроме плохо обоснованных предположений и личных фантазий.

О несуществующем заговоре международных элит, который выдумали сторонники конспирологических теорий, писали наши коллеги из BBC: "в безосновательной теории заговора, известной как "Великая перезагрузка", утверждается, что группа мировых лидеров организовала пандемию, чтобы взять под контроль глобальную экономику. Теория заговора берет свое начало в подлинном плане под названием "Великая перезагрузка", разработанном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), организаторами ежегодной конференции для видных деятелей политики и бизнеса. План исследует, как страны могут оправиться от экономического ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. План восстановления ВЭФ был интерпретирован как зловещий сигнал сначала группами сторонников теории заговора в социальных сетях, а затем известными консервативными комментаторами. Предположение о том, что политики спланировали вирус или используют его для уничтожения капитализма, полностью лишено доказательств. То же самое относится и к представлению о том, что Всемирный экономический форум имеет право указывать другим странам, что им делать, или что он координирует тайную клику мировых лидеров”;

Опасность того, что цифровые технологии могут быть использованы не только во благо, но и в неблаговидных целях, действительно существует, тем не менее именно таким образом появились, например, микроволновые печи, которые можно найти почти на каждой кухне, и всемирная мировая паутина – интернет. Что бы там не утверждала Кэтрин, но пока что о вводе единой, мировой цифровой валюты речь не идет, хотя правительства отдельных государств и обсуждает идею ввода цифровых аналогов своих валют. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Цитируем фрагмент из интервью изданию "Бумага" руководительницы исследовательской группы "Мониторинг актуального фольклора" Александры Архиповой из Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС: Большая часть историй, которые мы сейчас называем "фейками", складываются в течение десятилетий или сотен лет, и у них нет одного автора. Эти истории (фейки – Ред.) делают всё происходящее предельно понятным, дают простую картину мира. Другой вопрос уже, что эти тексты ложные с точки зрения эволюционной приспособленности: они на коротком этапе успокаивают, но в перспективе могут навредить.

Илья Яблоков, исследователь теорий заговора, профессор университета в Шеффилде и автор книги „Русская культура заговора”, заявил в комментарии для Delfi.ru : "Конспирология сопровождает практически любое большое событие — выборы и революции, теракты, резонансные убийства (и самоубийства) и научные достижения. И во времена больших перемен и неопределенности — например, пандемии — количество таких теорий и их сторонников растет".

Больше о том, как появляются конспирологические теории и почему люди вне зависимости от образования и уровня дохода в них верят, можно узнать здесь.

Очевидно, что Кэтрин Остин убеждена в существовании “глубинного государства” (deep state – ред.) и верит в QAnon – это очередные теории заговора, которые распространились в США и затем во всем мире, и существование которых не доказано.

Вердикт: Интервью Кэтрин Остин Фиттс представляет собой набор личных убеждений Кэтрин, которые основываются на недоказанных конспирологических теориях. Наш вердикт – манипуляция и ложь.