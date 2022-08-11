Фейковая цитата Бжезинского: славяне подлежат ликвидации?

Цитата Бжезинского из выпуска «Бесогон ТВ»:

"Славянство, а именно русские, белорусы, украинцы – самые непокорные народы в мире, их можно уничтожить но не покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации. Гитлер был глупым мальчиком, он действовал открыто, у нас не будет следов".

Комментарий Delfi.ru:



Збигнев Бжезинский, советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера (1977—1981) – одна из влиятельнейших фигур американской внешней политики и один из любимых персонажей цитатных фейков российской пропаганды. Придуманные и настоящие цитаты Бжезинского много лет регулярно цитируются антизападными пропагандистами и конспирологами из разных стран. Несколько фальшивых цитат Бжезинского разоблачали и наши коллеги из «Проверено Медиа»: здесь, здесь и здесь.

В выпуске авторской передачи бывшего советского и российского режиссера Никиты Михалкова от 15 июля 2022 Бжезинский также "цитируется", чтобы доказать, что США давно планируют колонизировать Россию и уничтожить россиян. На 46 минуте передачи Михалков показывает отрывок радио- и онлайн-стрима российского "Вести-ФМ", где прокремлевский политолог Сергей Михеев зачитывает разные цитаты – в том числе и слова Бжезинского про уничтожение славян.

Для начала отметим, что слова об уничтожении славян особенно странно звучали бы из уст Збигнева Бжезинского, этнического поляка, родившегося в Варшаве (поляки – это западные славяне). Во-вторых, поисковые запросы на английском не выдали никаких упоминания о таких словах Бжезинского. Наконец, даже в русскоязычном интернете эта цитата впервые появляется в 2010 году – но в совершенно другом контексте.

На сайте "цензор.нет" 16 мая 2010 года был опубликован текст под заголовком "Менахем Шнеерсон: "Наши планы относительно славян"". Как автор публикации указан некто под ником "пГосто евГей". Этот текст содержит в себе (правда в разных местах) все три фразы цитаты, но в несколько измененном виде. В фразу про славянство было, видимо, позднее добавлено упоминание про белорусов и украинцев. Несколько изменена и фраза про Гитлера.

Статья на «цензор.нет», содержащая слова, приписываемые теперь Бжезинскому © Ekrano nuotr.

Статья на «цензор.нет», содержащая слова, приписываемые теперь Бжезинскому © Ekrano nuotr.

Подобные оформления публикации заставляют заподозрить в них антиеврейскую провокацию © Ekrano nuotr.

Содержание этого текста, а также стиль этой публикации на других сайтах наводит нас на мысль о том, что кто-то попытался воссоздать стиль и адаптировать к реалиям России 21 века печально известные "Протоколы сионских мудрецов" – антисемитскую подделку конца 19 и начала 20 века. В ней якобы излагались планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира. Однако к Збигневу Бжезинскому, как видно, текст не имеет ровным счетом никакого отношения.

Вердикт: происхождение антироссийской цитаты, приписываемой в русскоязычном интернете и прокремлевскими СМИ и «экспертами» Збигневу Бжезинскому, на самом делен не имеет отношения к американскому советнику по национальной безопасности. Изначально текст, судя по всему, задумывался как антисемитский выпад. Наш вердикт – фейк.