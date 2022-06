Тезисы текста:

Несколько фотографий представляют рекламные постеры сети быстрого питания KFC, которые якобы были сделаны на железнодорожном вокзале в Мюнхене. На постерах изображен полковник Сандерс, лежащий на кровати с откинутым краем одеяла, а ниже размещена надпись - Chicks from Ukrainian are very welcome to Germany (“Цыпочек из Украины очень ждут в Германии”).

Комментарий Delfi.ru:

Нам удалось проследить появление этих фотографий до профиля "Прилет Калибров" в социальной сети Твиттер, где они были опубликованы 1 июня.

Фейк: скандальная реклама KFC в Германии, в которой о беженках из Украины говорят как о “цыпочках” и приглашают в постель © Ekrano nuotr. (twitter.com)

4 июня ими в своем профиле в Твиттере поделился Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, который в описании своего профиля подчеркивает, что "ненавидит фейки и дезинформацию".

Практически сразу, 4 и 5 июня, появились заметки и публикации в российских пропагандистских СМИ – от Спутника, федерального агентства новостей РИА ФАН (фабрика троллей – Ред.), которое связывают с деятельностью бизнесмена Евгения Пригожина (находится под западными санкциями – Ред.) до российского пропагандистского СМИ Russia Today (немецкоязычная версия – ред.).

6 июня Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН, ссылался на якобы "скандальные рекламные" постеры KFC, когда заявил о том, что существует угроза сексуальной эксплуатации беженцев из Украины в странах Запада.

Однако на самом деле скандальные постеры, которые российская пресса, российские дипломаты и политики поспешили объявить доказательствами негативного отношения к беженцам из Украины в странах Запада и к украинским женщинам в частности, – фейк. Фейк, который официально опровергли как KFC, отделение в Германии, так и Booking (логотип этой компании также оказался на поддельных постерах).

Цитируем KFC: "Это фальшивая кампания, в которой незаконно используется логотип KFC. Эта оскорбительная кампания была создана не компанией KFC. Мы приносим извинения за оскорбительный характер и работаем над определением дальнейших шагов в связи с неправомерным использованием бренда KFC".

Цитируем Booking: "Эти изображения отфотошоплены и созданы в очень плохом вкусе. Мы были на станции, чтобы проверить, и этих объявлений там не существует. Ни Booking.com, ни KFC не имеют никакого отношения к этим изображениям".

Вердикт: Фотографии подверглись графической обработке, чтобы распространить откровенно ложную информацию, вызвать социальные конфликты в обществе по отношению к беженцам из Украины в Европе. Наш вердикт – фейк и ложь.