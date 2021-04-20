Фейки от доктора Кэрри Мадей: вакцинация превратит людей в ГМО

Тезисы видео:

1) Создать вакцины за столь короткий срок невозможно, обычно на это уходит несколько лет;

2) Вакцина Модерна проверялась на очень небольшом количестве добровольцев. Побочные эффекты были у всех. Привитых от COVID-19 ждет рост раковых заболеваний, болезней иммунной системы;

3) Вакцины от коронавируса меняют РНК и ДНК человека;

4) Гидрогель – изобретение DARPA – благодаря ему можно будет собирать данные о состоянии здоровья человека, эмоциях и так далее. В том случае, если гидрогель будет передавать информацию о нас, он наверняка сможет и принимать информацию. Вопрос – какую? Как она повлияет на наше состояние, на наши способности самостоятельно принимать решения. Вакцина подключает человека к искусственному интеллекту для того, чтобы взять человечество под полный контроль;

5) Во всем виноват Билл Гейтс, он при помощи евгеники намеревается сократить / уничтожить население Земли. Билл Гейтс говорил о своих планах в видео;

6) Людей, получивших прививку, смогут запатентовать международные корпорации и миллиардеры;

Комментарий Delfi.ru:

1) Несмотря на то, что доктор Кэрри Мадей утверждает, что является экспертом и прекрасно разбирается в вакцинах, - это ложь. Кэрри Мадей – остеопат. Остеопатия — это система лечения посредством альтернативной медицины, не имеющая научного обоснования;

2) Огромное количество волонтеров и добровольцев, которые согласились испытать вакцины на себе, существенно сократило период времени, необходимый для создания и испытания вакцины в нормальных условиях. Вакцины, как правило, безопасны, поскольку проходят строгие клинические испытания, прежде чем будут одобрены для массового использования. Тем не менее, они действительно могут вызывать в исключительно редких случаях эпизодические побочные реакции;

3) Критически об откровениях Кэрри Мадей отзываются и ученые. Джозеф Шварч, ученый и директор научной организации в одном из старейших университетов в Канаде – университете Макгилла, заявил: “Врач-остеопат Кэрри Мадей настолько нелепа, что трудно поверить, что у нее было какое-либо научное образование. Мадей начинает с правильного описания роли ДНК как основы практически всего, что происходит в нашем теле, а затем прыгает с трамплина прямо в пустой бассейн. По ее словам, мРНК-вакцины превратят нас в генетически модифицированные организмы, изменив нашу ДНК. Это полная чушь. мРНК не встраивается в ДНК. Все, что он делает, — это код для производства вирусного белка, который, в свою очередь, стимулирует выработку антител”. Марк Линас из Университета Корнелла в США: “Это миф, который с умыслом распространяют противники вакцинации, чтобы вызвать недоверие и путаницу”;

4) Заявления Кэрри Мадей о том, что в результате вакцинирования создатели вакцины смогут получить патент или выдвинуть заявку на получение патента на человека, привитого вакциной, являются манипуляцией и попыткой сыграть на страхах особо впечатлительных людей. Во-первых, патентовать разумное живое существо противозаконно во многих странах мира, во-вторых, не существует никаких подтверждений слов Мадей;

5) Доктор ошибается, когда утверждает, что гидрогель изобрели в DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США – ред.), на самом деле, гидрогель является изобретением химиков Отто Вихтерле и Драгослава Лима из Института химии высокомолекулярных соединений в Праге, которые впервые сообщили о гидрогеле. Гидрогель — это водопоглощающий полимер. Он содержится в различных продуктах, начиная от контактных линз, подгузников, средств для волос и заканчивая продуктами для увлажнения почвы;

6) Кэрри Мадей в доказательство зловещих планов Билла Гейтса по уничтожению человечества при помощи вакцинации приводит вырванную из контекста цитату из видео выступления Гейтса в 2015 году в Брюсселе. На самом же деле, Гейтс в своем интервью говорил о генетически созданных организмах, и его цитата является аналогией, а не прямым или косвенным свидетельством;

7) Более подробно с тем, какие фейки распространяет Кэрри Мадей, можно ознакомиться у наших коллег из Stopfake.kz и Stopfake.org;

Вердикт: на протяжении доктор Кэрри Мадей манипулирует зрителями и старательно уклоняется от того, чтобы привести реальные доказательства своих слов, скорее всего, по причине отсутствия таких доказательств. Вместо доказательств Кэрри Мадей приводит вымышленные либо искаженные факты и сведения. Складывается впечатление, что врач пытается вызвать чувство тревоги и паники у зрителей. Видео не соответствует действительности.