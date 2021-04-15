Фейки доброго “доктора” Колдуэлла: вакцина – это биологическое оружие

Тезисы видео:

1) Вирус SARS-COV-2 в три раза слабее, чем вирус простуды или гриппа;

2) Маска – это неэффективное средство защиты, людей заставляют носить маски для того, чтобы воспитать из них рабов;

3) Нет ни одного доказательства, что вакцина защищает от болезни, более того, вакцина - это биооружие;

4) У Билла Гейтса есть патент на это биологическое оружие;

5) Смертность от коронавируса доказана, она отличается от той, которая представляется официально. На самом деле она не превышает 0,03 проц. от заболевших;

6) От коронавируса невозможно умереть, все люди, которые от него умерли, были уже больны;

7) Вместе с прививкой вводят микрочип;

Комментарий Delfi.ru:

1) Парадоксально, но информации об известном враче, ученом, как себя называет Леонард Колдуэлл, в интернете очень мало. Так, несмотря на все усилия, нам удалось найти скромные упоминания о Колдуэлле лишь в разделах Википедии на немецком и норвежском языках. Хотя мы согласны с тем, что считать Википедию полностью достоверным источником нельзя, почти полное отсутствие информации о столь известном враче в Википедии наводит на определенные сомнения. В основном о Колдуэлле сообщает сам Колдуэлл при помощи своих многочисленных аккаунтов в социальных сетях. Как правило информацию, исследования, сообщения о тысячах излеченных им больных раком, о которых говорит Колдуэлл, проверить не представляется возможным.

Более подробно с информацией об "известном враче: можно ознакомиться на сайтах наших коллег из Factcheck.kz и Stopfake.org, которые проверяли ранее ряд заявлений Колдуэлла. Здесь же мы приведем только несколько фактов о "враче".

Stopfake.org: Леонард Колдуэлл – это на самом деле Бернд Кляйн, он является “целителем” и автором книг, приписывает себе квалификацию доктора, однако его квалификация в медицине не подтверждена (диплом врача он то ли получил, то ли купил в университете, который был закрыт властями США именно в результате обвинений в массовой продаже дипломов студентам – ред.). Кляйн родом из Германии, однако проживает в США. Немецкий суд не подтвердил легальность смены его имени. Кляйн распространяет различные теории заговоров и утверждает, что он “исцеляет” людей от рака. Его ненаучные методы опровергали голландские фактчекеры из NU.nl.

Factcheck.kz: Die Welt называет его конспирологом с большим эго (но талантливым спикером), который уже ранее был уличен во лжи — в конце 1990-ых он утверждал, что работал на компании Telecom и Lufthansa, однако сами компании позже заявили, что не слышали о нем. Также в статье Die Welt отмечается, что доктора на самом деле зовут Бернд Кляйн. По некоторым данным, Леонард Колдуэлл – это его сценический псевдоним. По другим, он легально сменил имя, когда переехал в США из Германии;

2) Непонятно, на основании каких выводов или научных исследований г-н Колдуэлл пришел к такому выводу. Французские ученые, провели исследование, в результате которого выяснилось, что смертность от COVID-19 в три раза выше, чем от гриппа. Исследование основано на данных более 135 000 пациентов во Франции, из которых 89 530 были госпитализированы из-за COVID-19 в марте и апреле 2020 года. Остальные 45 819 попали в больницу из-за гриппа в период с декабря 2018 года по февраль 2019-го. Уровень смертности среди пациентов с COVID-19 составил 16,9% (больше 15 000 смертей), а среди заболевших гриппом — 5,8% (больше 2600 смертей). “Наше исследование на данный момент самое масштабное из тех, в которых сравнивались эти два заболевания. Оно подтверждает, что COVID-19 гораздо более серьезен, чем грипп”, – отметила один из авторов, эпидемиолог Катрин Куантан;

ВОЗ: Смертность от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, может быть весьма высокой. В частности, исследование 2017 года показало, что на глобальном уровне ежегодное число таких смертей может доходить до 650 000, в том числе до 72 000 в Европейском регионе ВОЗ. На данный момент в результате заболевания коронавирусом скончалось 2,95 млн человек;

3) Материал, из которого сделаны хирургические маски, заметно снижает вероятность заражения Covid-19, а в случае инфицирования – тяжесть самого заболевания. Особенно важно носить маски в местах, где концентрация вируса может быть повышенной: в медицинских учреждениях, самолетах, ресторанах и многолюдных помещениях с плохой вентиляцией. Данные анализа использования масок, лицевых щитков и соблюдения дистанции между людьми, опубликованные в Lancet за июнь 2020 года, показывают, что защита лица и глаз предположительно дает более высокую вероятность избежать заражения, чем соблюдение дистанции в 1 метр. Однако ни одна из трёх мер не защищает от заражения полностью, только снижает его риск. Специалисты, выполнившие метаанализ, рекомендуют, во-первых, соблюдать дистанцию с другими людьми больше одного метра, а в людных местах, где дистанцию соблюдать невозможно, предлагают использовать маски для лица или респираторы и защиту для глаз (лицевые щитки или очки);

4) Информация о введении микрочипов с помощью вакцинации не подкреплена никакими аргументами. Ложные теории об этом, как и о причастности американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса к пандемии коронавируса, неоднократно опровергали как мы, так и зарубежные средства массовой информации;

5) Утверждая о том, что вакцины не защищают от заболевания коронавирусом и, более того, созданы с целью уничтожить человечество, автор видео нахально врет и запугивает своих слушателей и зрителей.

Приводим фрагмент из материала BBC: “Например, детские болезни, которые были очень распространены всего лишь поколение назад, становятся редкостью именно из-за вакцинации. А черная оспа, унесшая жизни сотен миллионов людей, полностью уничтожена. Однако порой путь к победе над тем или иным заболеванием длится многие десятки лет. Африка только в августе 2020 года была объявлена свободной от полиомиелита - спустя 30 лет после начала кампании массовой вакцинации”. И хотя эффективность вакцин по отношению к разным штамма коронавируса разная, вакцины и вакцинирование остается пока что единственным способом защиты от вируса Covid-19.

Сравнение различных вакцин от Covid-19 © Ekrano nuotr.

Вердикт: И видео, и выводы которые делает Бернд Кляйн, он же "доктор" или "профессор" Леонард Колдуэлл, абсолютно не заслуживают доверия. Заявления "доктора" полностью не соответствуют здравому смыслу, опираются не на науку, а на конспирологические теории. Более того, Кляйн, он же Колдуэлл, пытается манипулировать зрителями и читателями, используя техники нейролингвистического программирования, чтобы заставить купить либо свои книги, либо свои курсы.