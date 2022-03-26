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Видеосюжет, который распространил белорусский государственный телеканал АТН, о том, что жители Литвы массированно едут в Беларусь и сметают с полок все, что только можно, – ложь и манипуляция. Объясняем, как белорусские пропагандисты манипулируют зрителями.
Фейк: жители Литвы массово едут за покупками в Беларусь
Фейк: жители Литвы массово едут за покупками в Беларусь
© Ekrano nuotr.

Тезисы видео:

1) Цены в Литве выросли настолько, что литовские граждане вынуждены ездить за покупками в Беларусь;

2) "Литовцы выстроились в очереди за нашими товарами, закупаются впрок, ведь в стране, которая бомбила нас санкциями, исчезла белорусская продукция, которая пользуется высоким спросом среди населения", – цитата из видеосюжета.

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3) "Люди берут соль, сахар, муку, крупы, большинство покупателей - это граждане литовской республики. Каждый час к магазину подъезжают автомобили на литовских номерах", – сообщает белорусский журналист.

Комментарий Delfi.ru:

Съемки сюжета проходят на парковке у магазина в Беняконях. Там мы видим три автомобиля, но литовские номера видны четко лишь на одном из них (!). Что бы там не заявляли белорусские журналисты из АТН, но три автомобиля, среди которых литовский номер только у одного транспортного средства, свидетельствуют об одном - зрителя обманывают.

На 1,12 минуте сюжета журналисты телеканала АТН общаются с Анной Тупко, продавщицей магазина, которая сообщает о том, что "…много граждан Литвы. Был немножко повышенный спрос на соль, крупу, сахар". Обращаем ваше внимание, что женщина говорит "немножко" – это слово также не подтверждает того, что в последние недели граждане Литвы ринулись в белорусские магазины за покупками.

В другой части видеосюжета используются кадры с автозаправочной в Вороново. Журналист опрашивает двух водителей, которые заявляют, что в Беларуси топливо значительно дешевле, чем в Литве (это правда). Однако из сюжета совершенно не ясно, являются ли опрошенные белорусскими журналистами водители гражданами Литвы или это подставные лица.

На второй минуте сюжета голос за кадром сообщает, что "для того, чтобы люди могли съездить за покупками в Беларусь, частично отменили даже ковидные ограничения". Это заявление - очень нелепая ложь. На территории Литвы ограничения, введенные ранее из-за пандемии COVID-19, частично отозваны, так как уменьшилось количество случаев заболевания коронавирусом, а вовсе не по той причине, которую выдумали белорусские журналисты. О том, какие ограничения до сих пор действуют при пересечении литовско-белорусской границы, можно узнать здесь.

"Покупают в основном товары отечественного производства, нашего, белорусского, пользуются спросом в основном наружные лекарственные формы, противовоспалительные, антибиотики, успокоительные капли. В принципе, так как мы приграничный район, (2,37 минута сюжета – ред.) они всегда пользовались спросом у наших соседей", – сообщает фармацевт Анастасия Ловец.

Эта фраза девушки-фармацевта полностью противоречит словам журналистов о том, что литовцы в последние недели массово ринулись за покупками. Более того, из нее следует, что эти товары граждане Литвы всегда покупали и никакого ажиотажа нет.

На 2,39 минуте сюжета голос за кадром сообщает, что "ради серьезной экономии литовцы готовы закрыть глаза на политику, на санкции и на ограничения, поэтому и выстраиваются на границе очереди из желающих попасть в недемократическую страну - Беларусь", – белорусские журналисты это сообщение сопровождают кадрами из белорусского супермаркета, которые должны подтвердить их слова, однако на этих кадрах практически нет покупателей, максимум - один или два человека, причем вполне возможно, что это не литовцы, а белорусы, которые во время съемок сюжета оказались в магазине.

Следующим действующим лицом сюжета является Игорь Степанчук, начальник таможенного поста "Бенякони" гродненской региональной таможни. На 2,51 минуте сюжета Степанчук сообщает, что "почти в два раза увеличилось количество граждан Литвы, которые едут в Республику Беларусь за нашими товарами".

Степанчук, мягко говоря, немного приукрашивает и очень креативно "дополняет" факты. Согласно данным, которые мы получили из Службы охраны государственной границы Литвы, с 12 по 13 февраля (суббота, воскресенье) 2022 года государственную границу Литвы и Беларуси пересекло 524 гражданина Литвы, с 19 по 20 февраля – 414 граждан Литвы, с 12 по 13 марта (как раз период времени, в который, как утверждают журналисты АТН, жители Литвы массово ринулись сметать товары в белорусских магазинах) – 456 граждан Литвы. Чтобы было понятно, что кроется за цифрами, – количество граждан Литвы, которые во время праздничных выходных с 12 по 13 марта пересекли литовско-белорусскую границу, ничем не отличается от такого же, только непраздничного периода времени. Это свидетельствует о том, что репортаж белорусских государственных СМИ - выдумка, созданная при помощи медиа манипуляции и искаженных фактов.

Вердикт:

Видеосюжет является медиа манипуляцией, созданной при помощи искаженных фактов для того, чтобы оказать влияние на общественное мнение в Беларуси и Литве. Наш вердикт – ложь.

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