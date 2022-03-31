Тезисы видео:

1) Россия начала военную операцию;

2) Бойцы Росгвардии поддерживают порядок в городах, которые перешли под контроль России;

3) Мы не видели нигде никаких разрушений, русская армия прошла там, не встречая никакого сопротивления, и во всех местах, где мы проходили, все было цело, не было разбито ни одного окна (3,58 минута сюжета);

4) Коллеги-журналисты (анонимные), с которыми общался Рёпер, сообщили ему, что то, что ничего не уничтожено, просто удивительно;

5) Сегодня Россия - современная страна с чистыми городами, в которых были построены целые районы (5,25 минута сюжета). Украина выглядит просто ужасно - неухоженная, неопрятная и бедная;

6) Некоторые местные признались мне, что боятся, что Россия может снова уйти;

7) Рёпер сообщает, что в Украине ООН фиксировало многократные нарушения прав человека.

Фейк: за время войны России в Украине не было жертв среди гражданского населения © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

прежде чем мы поговорим о том, как Томас Рёпер недоговаривает и мастерски вешает лапшу на уши своим читателям и зрителям, мы расскажем о том, кем на самом деле является Томас Рёпер.

Томас Рёпер - немецкий писатель и блогер, 20 лет живет в России. В последнее время занимается тем, что активно работает в сфере средств массовой информации и прилагает массу усилий по распространению пророссийской точки зрения среди западных читателей. Рёпер в последние три года приобрел известность тем, что в 2021 году распространил ложные новости о пандемии COVID-19, несколько позже журналисты из Германии доказали, что Рёпер солгал.

За девять дней до начала российского вторжения в Украину Томас Рёпер был участником конференции «Геополитическая война Запада против России: случай Украины». Среди двух десятков участников были специалисты по информационной войне и пропаганде России против гражданского общества западных стран. Например, начальник петербургского телевидения Александр Малькевич, который также возглавляет рабочую группу Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций по борьбе с распространением недостоверной информации, общественному контролю и интернет-безопасности. Малькевич привлек к себе внимание в США, потому что работал на российскую фабрику троллей «Агентство интернет-исследований» на фейковом новостном сайте США Really.

Томас Рёпер также распространил информацию, что люди на фотографиях и видео, сделанных после бомбардировки российскими войсками родильного дома в Мариуполе, были актерами. Независимые журналисты и в этом случае сумели доказать, что Рёпер солгал.

Из всего, что мы обнаружили, следует, что Томас Рёпер скорее всего занимается пропагандой и распространением пророссийской точки зрения и является агентом влияния на западное сообщество. Теперь о фейках в материале Рёпера.

То, что вторжение России в Украину не спецоперация, а война, признано Организацией Объединенных Наций. 2 марта Генеральная Ассамблее ООН приняла резолюцию «Агрессия против Украины», ее поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против. Несколько позже Международный Суд ООН потребовал, чтобы Москва приостановила военные действия на территории Украины.

Томас Рёпер действительно мог не наблюдать разрушений, которые произошли в результате военных действий, так как для него и его коллег могли выбрать маршрут, проходящий вдали от мест, которые подверглись артиллерийско-бомбовым ударам и где шли бои, либо Томас Рёпер, который, как мы уже могли убедиться, занимается тем, что пытается распространять выгодную для Кремля информацию о войне в Украине, мог банально умолчать о том, что видел на самом деле. Свидетельств военных действий, которые Российская Федерация ведет против Украины, достаточно.

Беспристрастность и независимость журналистов, которые якобы рассказали Рёперу о том, что, в отличии от других мест, где они побывали, в Украине практически нет никаких разрушений, также вызывает сомнения. Во-первых, Рёпер не называет имен своих коллег. Во-вторых, непонятно, в качестве кого и где конкретно успели побывать его коллеги.

Когда Рёпер заявляет о том, что сегодня Россия — это современная и богатая страна, а Украина - бедная и нищая, — это является классическим примером полуправды. В обеих странах есть и современные мегаполисы, и гораздо менее урбанизированные города и районы. О том, какие города Российской Федерации больше всех остальных являются криминальными, можно узнать здесь.

Насколько честно с Рёпером общались жители оккупированных Российской Федерацией украинских городов и деревень - большой вопрос. Особенно учитывая то, что, как он сам подчеркивает, находился в окружении российских военнослужащих. О том, как на самом деле ведут себя российские военные на оккупированных ими территориях, можно прочитать здесь и здесь.

Сообщения Рёпера о том, что ранее ООН фиксировала множественные нарушения прав человека в Украине, также являются полуправдой. Сотрудники ООН в своих докладах сообщали о нарушениях прав человека на территориях Донецкой и Луганских народных республик, которые появились благодаря сепаратистам, поддержанным Кремлем в 2014 году и на территория аннексированного Россией Крыма.

Вердикт:

Репортаж Томаса Рёпера является попыткой оправдать вторжение Российской Федерации в Украину. В самом репортаже используется ряд фактов, которые подверглись манипуляции и полностью не соответствуют действительности. Наш вердикт – ложь и дезинформация.