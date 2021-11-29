Тезисы видео:

Автор видео говорит о скором начале локдауна в Москве (с 28 октября по 7 ноября нынешнего года – ред.) и сообщает, что намеревается зачитать фрагменты из интервью, которое ее напугало. По ее словам, интервью, которое в 1981 году дал Жак Аттали, содержит следующие заявления:

"Прививка - как способ очистки общества от старых, больных, трусливых и глупых. В будущем пойдет речь о сокращении популяции. Начнем со старых, потому что как только они превышают 60–65 лет - это начинает дорого обходиться обществу, потом слабых и бесполезных, которые ничего не приносят обществу, потому что их будет больше и больше, и, наконец, глупых. Эвтаназия нацелена на эти группы, она должны быть важным инструментом наших будущих обществ во всех случаях. Конечно, мы не сможем казнить каждого из этих людей или загнать их в лагеря. Мы избавимся от них, заставляя поверить, что все это делается для их же блага. Это то, что экономически слишком дорого, кроме того, в социальном плане гораздо лучше, когда человеческая машина останавливается резко, а не постепенно. Очевидно, мы также не сможем протестировать миллионы и миллионы людей на интеллект, потому мы создадим или спровоцируем пандемию, нацеленную на конкретных людей, настоящий экономический кризис, вирус, поражающий старых и толстых, и не важно, каких. Такие еще и слабее поддадутся ему, а испуганные и глупые поверят в него. И затем позволят нам, и еще будут просить нас лечить их нашими же препаратами, и мы позаботимся о том, чтобы лечение было доступно и предусмотрено. Это лечение и будет нашим решением. Отбор идиотов произойдет сам по себе, и они счастливые сами пойдут на бойню".

Фейк: всех жителей старше 60 – 65 лет ждет эвтаназия © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Мы выяснили, что автором видео, которое появилось в социальной сети Тик-Ток и затем распространилось среди пользователей других социальных сетей, является Лена Фатерина, которая позиционирует себя в качестве тренера и консультанта по личностному росту. Видео было записано незадолго до 28 октября нынешнего года, когда власти Москвы ввели локдаун, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции. Любопытно, но на самой страничке Фатериной в Тик-Ток видео нам найти уже не удалось, так как оно затем было удалено либо самой госпожой Фатериной, либо администрацией социальной сети.

Интервью с Жаком Аттали, на которое ссылается госпожа Фатерина, – это фрагмент, вырванный из книги “Краткая история будущего”, которая вышла в 1981 году. Автором книги является Мишель Саломон. Она содержит ряд интервью с известными в тот период учеными, в том числе и с Жаком Аттали, который рассуждает на тему “Можно ли и желательно ли жить 120 лет”.

Наши коллеги из международного новостного агентства AFP подробно разбирают происхождение фейка о том, что Аттали стоит за планом геноцида человечества. Сам Аттали комментирует для AFP откровения конспирологов следующим образом: “этот текст (который цитируют конспирологи – ред.) полностью выдуман... и никоим образом не похож на первоначальный отрывок”. Аттали ни тогда, ни сейчас не поддерживал эвтаназию пожилых людей.

Издание voxukraine.org отмечает, что в сборнике “L’avenir de la vie” нет цитаты Жака Аттали, в которой бы говорилось о сокращении населения планеты. Жак Аттали лишь отметил, что человек, который старше 60 – 65 лет, живет больше, чем производит, и это стоит обществу дороже. В другой цитате Аттали сказал, что гораздо лучше, чтобы человеческая машина внезапно останавливалась, а не постепенно деградировала. Аттали объяснил, что целью индустриального общества должно быть не увеличение продолжительности жизни, а обеспечение того, чтобы человек в течение установленного периода жизни жил как можно лучше, и его расходы на здравоохранение были как можно меньшими. Не стоит забывать, что в 1984 году Аттали выиграл дело в суде против медицинского журнала, который обвинил его в поддержке эвтаназии для пожилых людей. О том, как сторонники конспирологических теорий манипулируют словами Жака Аттали, можно также прочитать здесь и здесь.

Вердикт: Слова, которые приписывают Аттали, являются выдумкой. Сторонники конспирологических теорий используют фрагменты, вырванные из интервью французского экономиста, чтобы придать своим теориям ореол истины. Наш вердикт – фейк.