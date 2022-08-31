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В социальных сетях появился видеосюжет, создатели которого сообщают, что все страны мира вывозят золото из Америки”. Мы ознакомились с видеосюжетом и выяснили, что он, как минимум, мистификация, а как максимум – фейк.
Фейк: все страны мира вывозят золото из Америки
Фейк: все страны мира вывозят золото из Америки
© Ekrano nuotr.

Teiginiai


Все страны без исключения начали выводить золото из США.

Verdiktas


Видеосюжет фактически является бессвязным набором разных материалов на разные темы. Из видео ником образом не следует, что какая-либо страна начала перемещать ту часть своего золотого запаса, которая хранится в США. Наш вердикт – фейк.

Melo detektoriaus komentaras

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В целом видео, судя по всему, представляет собой набор бессвязных отрывков сразу нескольких материалов/сюжетов плохо или совсем несвязанных между собой. Причем настолько несвязанных, что остается стойкое ощущение, что видеосюжет – бред воспаленного сознания. Ранее мы уже готовили материал на похожую тему, с ним можно ознакомиться здесь.

Вкратце: сообщения о том, что западные страны вывозят свои золотые запасы из хранилищ в США, циркулирует в российских СМИ довольно давно. Происхождение конкретно этого фейка нам удалось проследить как минимум до начала 2021 года. На самом деле речь идет о репатриации золотых запасов, когда центральные банки некоторых стран, не только восточных, но и западных, частично либо полностью возвращают ту часть своего золотого запаса, которая хранилась на территории других стран. Сайт Министерства финансов США не подтверждает откровений по теме трансфера золота, которые появились в русскоязычной информационной среде. С данными о том, какие правительства и каких стран хранят свои золотые запасы в Банке Англии и в Банке в Нью-Йорке, можно ознакомиться здесь и здесь. Проверка публикаций ведущих мировых информационных агентств не выявила каких-либо упоминаний о перемещениях золотых запасов стран в и из США.

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