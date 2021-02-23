Тезисы видео:

1) “COVID-19 - сертификат, свидетельство об идентификации прививки с помощью искусственного интеллекта. Цифра – 19 – это год, в котором эта прививка была изобретена. COVID-19 это не название болезни, на самом деле - это название международного плана по контролю и сокращению численности населения на земном шаре. Эту болезнь планировали и готовили на протяжении многих лет”, – утверждает доктор Роберто Петрелла;

Фейк: Врач-пенсионер из Италии утверждает, что коронавирус создали для уничтожения человечества © Ekrano nuotr.

2) “Эти прививки самые опасные из всех существующих, цель - уничтожение человечества или сокращение его численности на 80 проц. Все тесты неверные и ненадежные, ни один из них не может определить SARS COV, а может только обнаружить вирусы, нормально существующие в человеческом организме. Чем больше люди сдадут тестов, тем больше они будут подвержены заражению коронавирусом”, – считает доктор Роберто Петрелла;

3) “Если ты здоровый носитель, то тебе ничего не грозит. Их цель - убедить всех, что они больны. Отказаться от тестирования - единственный способ не заболеть, в противном случае - нас вакцинируют, и мы все заболеем. COVID-19 - это программа по уничтожению масс”, – заявляет доктор Роберто Петрелла;

Комментарий:

1) Человек, который в видео обращается к итальянцам, - это Роберто Петрелла. Роберто Петрелла действительно был врачом, гинекологом, сейчас он на пенсии. В 2019 году его решением дисциплинарной комиссии исключили из Ордена врачей Терамо за антинаучные высказывания о неэффективности прививки против ВПЧ (вируса папилломы человека);

2) Видео является фрагментом полного обращения (около 8 минут), в котором Роберто Петрелла не назвал ни одного соответствующего действительному положению дел с коронавирусом слова. О том, как Петрелла дезинформировал своих слушателей и зрителей, можно прочитать в материале наших коллег из Assosiated Press (AFP) или в материале издания Vox Ukraine;

3) Всемирная организация здравоохранения назвала заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2, новым штаммом коронавируса, «Covid-19». В названии сочетаются корона (CO), вирус (VI), болезнь (d) и год его появления (2019). Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил название вируса 12 февраля 2020 года. Очевидно, что название болезни ни коим образом не соотносится с конспирологическими теориями, в которые верит Роберто Петрелла;

4) Образец анализа берут из носа или рта, поскольку респираторный вирус быстрее можно будет обнаружить именно здесь. Утверждение о сборе ДНК людей путем ПЦР-тестирования не имеет никакого фактологического обоснования;

5) Сенсационные заявления о том, что ПЦР-тесты могут спровоцировать заболевание человека / ослабить его , или что при помощи таких тестов собирается ДНК людей, не имеют никаких оснований. О ПЦР-тестах можно прочитать здесь – COVID-19: Серология, антитела и иммунитет;

6) О фейках и конспирологических теориях, которые рассказывают о планах иллюминатов, правительств, масонов, рептилоидов, олигархов и лично Билла Гейтса сократить либо захватить власть над человечеством, мы уже рассказывали здесь и здесь.