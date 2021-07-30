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Фейк: ВОЗ знала, что вакцины – инструмент геноцида © Ekrano nuotr.





Комментарий Delfi.ru:

1) Новость представляет собой фотографию страницы из книги "Когда власть не от Бога", автором которой является Грачёва Татьяна Васильевна. К фотографии прилагается комментарий, очевидно добавленный одним из пользователей социальных сетей. В нем говорится, что "в 1972 году эксперты ВОЗ описали процесс того, как будет действовать биологическое оружие массового истребления путем вакцинации";

2) Грачёва в течение ряда лет была ведущим научным сотрудником Центра военно-стратегических исследований Генштаба ВС РФ, доцентом, заведовала кафедрой русского и иностранных языков Военной академии Генштаба ВС РФ. В данный момент кафедрой руководит Ольга Викторовна Мингалёва, каких-либо упоминаний о Грачевой на сайте Академии нам найти не удалось;

3) Мы ознакомились с книгой "Когда власть не от Бога", фотография из которой, как считают пользователи социальных сетей, якобы доказывает коварные ВОЗ. Сама книга представляет собой сборник конспирологических теорий, творчески переосмысленных и обогащенных автором.

Хотелось бы отметить, что в своей книге Грачёва ссылается на результаты исследований другого автора, американского исследователя Патрика Джордана. Та информация, которую нам удалось найти в сети, указывает на то, что Джордан является противником вакцинации и автором ряда книг, в которых пытается доказать опасность вакцинирования.

Как бы там ни было, Патрик Джордан в свою очередь ссылается на меморандумы ВОЗ, опубликованные в 1972 году:

* Иммунопатология, связанная с вирусами: модели на животных и последствия для болезней человека: 1. Воздействие вирусов на иммунную систему, иммунно-комплексные заболевания и иммунологические поражения, опосредованные антителами;

* Иммунопатология, связанная с вирусами: модели на животных и последствия для болезней человека: 2. Клеточный иммунитет, аутоиммунные заболевания, генетика и значение для клинических исследований;

Именно эти меморандумы, по мнению конспирологов, подтверждают, что вакцины "выключают" иммунитет и являются орудием геноцида, которое использует ВОЗ. Конспирологи ошибаются. Оба меморандума рассказывают о вирусах и опытах на животных. Таких меморандумов, записок, аналитики, исследований полным-полно в любом уважающем себя университете или научном центре, а доказывают они то, что ученые занимаются своей работой – научными исследованиями.

4) Вакцины появились задолго до ВОЗ. Именно благодаря вакцинам человечеству удалось победить ряд смертельных болезней. Подробно о том, какие болезни удалось победить благодаря вакцинам, можно прочитать здесь и здесь.

5) Виктор Александрович Шнирельман в книге "Хазарский миф: идеология политического радикализма в России и её истоки" на десяти страницах (112—121) даёт негативную оценку работам Грачёвой, ставя под сомнение её компетентность как историка и политолога. Так же описано содержание её книг, взгляды Грачёвой рассматриваются как теория заговора.

6) Фейки о том, что вакцины от коронавируса являются опасными и представляют собой средство для массового геноцида человечества, мы разоблачили здесь и здесь.

Вердикт: Сфотографированная страница из книги "Когда власть не от Бога", автором которой является Грачёва Татьяна Васильевна, содержит ложную информацию, полностью не соответствующую действительности. Наш вердикт – фейк.