Teiginiai



Алексей Авдонин, который фактически превратился в одного из обслуживающих режим Лукашенко пропагандистов, утверждает, что ситуация вокруг демонтажа памятников в Даугавпилсе является примером противостояния центральной и местных властей, результатом которого могут быть репрессии в отношении местных чиновников, несогласных с мнением правительства из Риги. Кроме того, он утверждает, что власть в Латвии является антинародной и назначается из Вашингтона.



Verdiktas



Измышления Алексея Авдонина о том, что власть в Латвии антинародна и назначается из Вашингтона, являются ложью, граничащей с конспирологией. Его рассуждения о сносе памятников в Даугавпилсе также являются манипулятивными, поскольку представляют упрощенную картину ситуации, пытаясь представить диалог различных органов власти в рамках правового поля в качестве противостояния между регионом и центральной властью, который может повлечь репрессии против несогласных с линией Риги. Кроме того, Авдонин сознательно не берет в расчет фактор парламентских выборов, которые состоятся в Латвии 1 октября 2022 г.



Melo detektoriaus komentaras



Для понимания всего происходящего в Латвии необходимо помнить, что 1 октября 2022 г. в стране состоятся парламентские выборы. Поэтому вопросы сноса советских памятников можно считать прямым или косвенным элементом избирательной кампании, когда представители тех или иных политических сил стараются представить себя избирателям в наилучшем виде и заручиться их максимальной поддержкой. В отличие от Беларуси, в Латвии голоса избирателей реально считают и от результатов выборов зависит очень много. Можно согласиться с Авдониным в том, что нет смысла “создавать условия для формирования гражданского протеста, фактически войны, когда одни за, а другие против”. Однако данную фразу в первую очередь можно отнести именно к действиям режима, на который работает Авдонин, особенно после событий августа 2020 г., когда режим Лукашенко начал систематически искоренять инакомыслие и уничтожать любые возможные источники протестных настроений.

Теперь стоит остановиться на некоторых фактах, о которых упоминает Авдонин. Касательно диалога между министром окружающей среды и регионального развития Плешсем (возглавляющим на выборах 2022 г. земгальский список “Развитие/За!”) и мэром Даугавпилса Элксниньшем (представляющим “Согласие”) стоит обратиться к официальному сайту второго по величине города Латвии. В новости от 17 августа 2022 г. можно увидеть, что руководство города указывает министру Плешсу, что, в соответствии с законом, демонтаж соответствующих памятников необходимо провести до 15 ноября, а сам министр напрямую обвиняется в использовании административного ресурса в предвыборных целях. В тексте подчеркивается приверженность Даугавпилсской городской думы соблюдению законности, особенно в свете заявления в Конституционный суд, в котором оспаривается соответствие Конституции закона «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики».

Там же упоминается, что оценка демонтируемых объектов, сделанная Управлением национального культурного наследия (NKMP) 16 августа 2022 г. по запросу Даугавпилсского самоуправления, указывает, что для одного из двух объектов необходимо трехмерное лазерное сканирование, которое NKMP планирует провести до 16 сентября. Это же заключение говорит о том, что одна из скульптурных частей демонтируемого объекта имеет художественную ценность. Согласно латвийским законом, ответственность за сохранность таких объектов несет Латвийский музей оккупации, который также должен принять соответствующие решения по включению демонтированных объектов в свои фонды. Кроме того, в бюджете города не предусмотрено финансирование подобных работ, пояснения об источниках которых также были запрошены у министерства. Поэтому рассуждения Авдонина о противостоянии местных и центральных властей здесь не уместны, поскольку диалог между властями Даугавпилса и министерством окружающей среды и регионального развития Латвии проходит исключительно в рамках правового поля Латвии.

Заявления неких неназванных “представителей русской общины” об исключительной смелости Элксниньша выглядят смешно. То же самое касается и утверждений о “репрессиях в отношении всех, кто выступает против”. Скорее об Элксниньше можно говорить как о чиновнике, опирающемся в своих действиях на законы. Примером такого подхода строго в рамках правового поля является решение Суда ЕС от 7 сентября 2022 г., инициированное однопартийцами “Согласия” и касающееся языковых ограничений в частных высших учебных заведениях Латвии. По мнению суда, теперешние нормы латвийского государства ограничивают возможности ведения бизнеса.

Тезисы Авдонина о том, что власть в Латвии не является народной, а “установлена Вашингтоном” и финансируется США являются ложью с элементами конспирологии. Пытаясь найти вездесущую руку Вашингтона, аналитик забывает, что правительство Латвии формируется по результатам парламентских выборов, где, как уже упоминалось, реально считают голоса. А логику принятия тех или иных решений латвийскими властями следует искать не в каких-то конспирологических схемах, а в политической целесообразности и предвыборных обещаниях тех сил, которые входят в состав правительства.