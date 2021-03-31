Фейк: вирусологию и вирусы придумали Рокфеллеры, чтобы навязать человечеству вакцинацию

Тезисы видео:

1) Вирусы не имеют живой природы, отсюда возникает вопрос – что заставляет живую частицу не только оживать в человеческом организме, но и начинать убивать его? Кроме того, при каких обстоятельствах вирусы мутируют, если они неживые, ведь, как известно, мутировать могут только живые клетки и организмы?

2) История вирусологии: фонд Рокфелерра спонсировал Луи Пастера и Роберта Коха, чтобы те доказали существование вирусов, провели революцию в медицине, навязали человечеству вакцинацию;

3) Пастера и Коха пытался разоблачить исследователь Антуан Бешам (теоретик витализма, противник бактериологической теории), но ему не удалось остановить ни Коха, ни Пастера;

4) Экзосомы выглядят точно так же, как и вирусы, их когда-то ошибочно приняли за вирусы;

5) Любая болезнь – регулярный процесс очищения организма от токсинов и окисления, сопровождающийся мутацией бактерий и активным выбросом экзосом, ошибочно принятых когда-то за вирусы.

Комментарий Delfi.ru:

1) Автор видео, кажется, не очень понимает, что вирусы, находясь отдельно от, например, человеческого организма, являются инертными. Попадая в живой организм, вирусы начинают использовать клеточные механизмы для воспроизведения. В живом организме вирусы воспроизводятся как раз во время такого процесса, могут произойти мутации, некоторые из них могут оказаться для вируса полезными и таким образом дать ему возможность приобрести новые свойства;

Цитируем фрагмент из беседы наши коллег из международного информационного агентства Рейтерс с Линдой Кафлин (Lynda Coughlin), вирусологом (twitter.com/Virusnerdette) и доцентом микробиологии больницы Mount Sinai: “Известно множество примеров вирусов, вызывающих заболевания у людей. Точно так же, как мы можем отследить ДНК, оставленную на месте преступления, ученые могут идентифицировать вирусы, которые являются причиной болезней человека, выделяя их от инфицированных людей, секвенируя их генетический материал для их идентификации, непосредственно визуализируя их (с помощью электронной микроскопии). и косвенная визуализация их воздействия на клетки, а также подтверждение их способности вызывать заболевания путем тестирования изолированных и охарактеризованных вирусов на животных моделях”.

Atlaso statula priešais Rockefellerių centrą Niujorke Shutterstock

Фрагмент из материала наших коллег из украинского издания voxukraine.org: по приблизительным оценкам ученых, на планете существует около 10 нониллионов видов вирусов (один нониллион — цифра с тридцатью нулями). Большинство этих патогенов способны воспроизводиться и поддерживать жизнедеятельность только за счет клеток других организмов, в том числе, человеческих клеток. Известно о более 200 вирусах, которые способны вызывать заболевания у людей. Ученые идентифицируют вирусы, которые вызывают заболевания, когда изолируют вирус из организма зараженного человека и секвенируют его генетический материал.

Рост числа хронических заболеваний связан с плохим питанием, употреблением табака, отсутствием физической активности, избыточным употреблением алкоголя.

2) Теории о том, что Рокфелллер или Ротшильд стоят за появлением такой науки как вирусология, лично или при помощи своих агентов оказывали влияние на Роберта Коха или Луи Пастера, основоположников вирусологии, с тем, чтобы совершить революцию в медицине и навязать человечеству вакцинацию, относятся к конспирологическим теориям, которые основываются на фактах, не имеющих ничего общего с реальностью. И мы, и наши коллеги из различных международных изданий неоднократно писали о подобных теориях здесь и здесь;

3) Автор несколько раз противоречит сам себе: в начале видео отрицает существование вирусов, во второй половине признает их существование – сообщает о существовании вируса табачной мозаики;

4) Теории витализма не признаются современным научным сообществом. Больше о теориях витализма можно узнать здесь;

5) Экзосомы отличаются от вирусов и спутать с вирусами их довольно-таки сложно.

6) Заявление о том, что болезни являются процессом очищения организмов от токсинов, абсурдно и полностью противоречит действительности и научным знаниям человечества.