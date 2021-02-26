Фейк: “Вакцина от коронавируса может вызвать смерть через 56 дней?”

Тезисы статьи:

1) По словам профессор Долорес Кэхилл, иммунолога из Ирландии, прививка может вызвать сильную иммунную реакцию, которая в результате приведет к летальному исходу;

2) Профессор Кэхилл, утверждает что ее слова подтверждает ряд лабораторных исследований: "в 2012 году подопытным крысам ввели вакцину от другого штамма коронавируса. Затем животных заразили SARS. Через 56 дней произошла аллергическая реакция; некоторые подопытные умерли в результате осложнений";

3) "Аналогичные результаты показали лабораторные исследования с участием маленьких деток. Последним ввели неактивную RSV-вакцину – против респираторно-синцитиального вируса человека. Затем детский организм повторно столкнулся с вирусом, но едва ли смог его побороть. Двое из 35 детей погибли от осложнений. Ученые пришли к неутешительному выводу: вакцинация усугубила протекание болезни. Иммунная система подопытных начала атаковать собственный организм", – цитирует портал.

Комментарий Delfi:

1) Аарон Э. Кэрролл – профессор педиатрии Медицинской школы Университета Индианы и автор мнений: "Аллергические реакции – не повод избегать вакцинации. Очень немногие люди, которым вводили вакцину, испытали анафилаксию, тяжелую аллергическую реакцию. Многие из них испытывали такие симптомы, как ломота, озноб, боль и жар, но эти симптомы обычно не вызывают беспокойства: они часто являются признаками того, что иммунная система вашего тела работает. Более серьезные случаи, такие как смерть ослабленных пожилых пациентов, должны быть расследованы, но вполне возможно, что это совпадение, а не неожиданность для этой группы населения. Чтобы получить одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, вакцины должны пройти три фазы исследования. Первый - небольшой (вероятно, десятки человек) и ориентирован на безопасность. Второй – более крупный (может быть, сотни человек), включает людей, которые знают о рисках заболевания, и уделяет особое внимание безопасности и определению биологического ответа (в частности, выработки антител). Третья фаза включает крупные рандомизированные контролируемые испытания (от тысяч до десятков тысяч человек), в которых основное внимание уделяется эффективности (то есть предотвращению заболеваний) и побочным эффектам. С вакцинами против коронавируса процесс был значительно ускорен, но все эти этапы были завершены и проверены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами";

О безопасности вакцин писали наши коллеги из BBC: "Для того, чтобы предсказать все возможные побочные эффекты, ученые проводят испытания, начиная с малого: сначала тестируют образцы в лабораториях, проводят испытания на животных и только потом – на людях. В случае, например, с вакциной от Pfizer и BioNTech в испытаниях участвовали 40 тысяч человек. Кроме того, дополнительную проверку полученных результатов осуществляют регуляторы – например, британское Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA), американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или министерство здравоохранения в случае России".

Вакцины являются безопасными а правительства, приступая к массированному вакцинированию вовсе не стремятся организовать массовый геноцид, своих граждан, что бы там не утверждали сторонники конспирологических теорий.

2) Утверждения Долорес Кэхилл о лабораторных испытаниях вакцин с участием маленьких детей, не подтверждаются никакими данными. Так поиски в базе данных Национальной медицинской библиотеки США, которая содержит результаты более 360 000 клинических испытаний в 200 странах, не дали никаких результатов по испытаниям мРНК вакцины у детей. Аналогичный поиск в Регистре клинических испытаний ЕС, который содержит подробную информацию о почти 40 000 испытаний с 2004 г., также не дал результатов по испытаниям мРНК-вакцин у детей на момент публикации.

По словам Стефана Банселя генерального директора компании Moderna, компания не ожидает получить данных о клинических испытаниях вакцины против коронавируса у детей младшего возраста до 2022 года.

"Мы должны начать с более низкой дозы, поэтому мы не увидим клинических данных в 2021 году, но, скорее всего, в 2022 году. Для детей младшего возраста вы должны очень медленно снижать возраст, и вы должны нужно начинать с более низкой дозы, чтобы убедиться, что это безопасно“, – сказал Бансель.

3) Более подробно с целым рядом разоблаченных ложных заявлений Долорес Кэхил можно ознакомиться в материале The Journal.ie, информационного портала из Ирландии.

Наш вердикт: Утверждения госпожи Долорес Кэхилл о летальности вакцин от коронавируса через 56 дней, после вакцинации не имеет ничего общего с реальностью и является ничем иным как фейком.



